18 женщин, которые просто покрасили волосы, а их теперь и мама родная не узнает
Народное творчество
52 минуты назад
Некоторые любят экспериментировать с цветом волос, ведь это может здорово изменить образ. Поэтому девушки и спрашивают мнение пользователей в сети. Давайте и мы с вами посмотрим.
«Какой вариант лучше?»
- Брюнеткой вам лучше. С челкой вы просто красоточка! © Oliwwwww / Reddit
«Блондинка или брюнетка?»
- 100% — брюнетка! Не обижайтесь, но ваш тон кожи не сочетается со светлыми волосами. © Sea_Client2761 / Reddit
«Впервые стала брюнеткой. Ну как?»
- Вау! Ты похожа на молодую Дженнифер Энистон! © creemybrat / Reddit
«Гадаю, какой цвет мне лучше»
«Всю жизнь красилась в блонд, а теперь я брюнетка»
Да почему они называют "брюнеткой" обычный каштановый или темно-русый цвет!?
Ответить
«Не могу понять, какой цвет мне лучше»
«Сменила парикмахера спустя 8 лет»
«В этом году на Хеллоуин надела светлый парик с челкой. Я сошла с ума, думая, что мне стоит перекраситься?»
«Блондинка или брюнетка?»
«Какой цвет волос идет мне больше?»
- Да ты как будто родилась с розовыми волосами! © gbbrl / Reddit
«Мои пряди из летних осветленных превратились в осенние медные»
«Месяц назад я стала блондинкой, но до сих пор сомневаюсь в правильности этого решения»
- Блонд смотрится на тебе фантастически. Как ни странно, это каштановый цвет выглядит так, как будто ты натуральная блондинка, которая покрасилась. © AutomaticJoy9 / Reddit
«Впервые покрасила волосы!»
«Мне нравятся рыжие волосы, но не могу определиться, идет ли мне темный цвет больше?»
- С рыжими волосами ты словно Долли Партон, а с черными — Лайза Минелли. © UnicornTears / Reddit
«Вчера вечером я покрасила волосы, а они получились более рыжими, чем я ожидала. Смотрится нормально? Или мне стоит перекраситься обратно в шатенку?»
- С красным ты выглядишь очень естественно! © invisiblebirdy / Reddit
«Хотелось бы остановиться на одном цвете, но понятия не имею, что выглядит лучше»
«Мой натуральный темный цвет или черный?»
«Какой цвет мне идет больше?»
А вот что у нас есть еще:
- 19 девушек, которые живут не для того, чтобы красить волосы в скучные цвета
- 15+ историй из салонов красоты, забыть которые так же сложно, как таблицу умножения
- 15+ секретов, которые есть у каждого салона красоты. Но ваш мастер о них не расскажет
Фото на превью Candid_Future_1946 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Слушайте, я чет не понимаю? Людям правда интересно голосовать какой цвет идет незнакомцам в интернете? Давайте мини-опрос сделаем. Плюс к этому комменту — мне плевать на этих незнакомцев
Минус к этому комменту — мне интересно
-
-
Ответить
Похожее
Мы представили, как бы выглядели топовые сериалы, если бы в них сыграли актеры нашего детства
Кино
8 месяцев назад
20 человек, у которых все пошло, мягко говоря, не по плану
Народное творчество
1 год назад
Я наехала на друга, который критиковал свою рожавшую жену за лишний вес, и не жалею
Народное творчество
7 месяцев назад
15 неожиданных хитростей, которые могут здорово облегчить нашу жизнь
Сделай сам
10 месяцев назад
15 нелепых ситуаций, которые проще всего описать короткой фразой: «И смех и грех»
Народное творчество
1 год назад
Искренний текст о том, что случайная встреча с бывшим мужем может пройти совсем не по сценарию. И это здорово
Психология
1 год назад
15 твитов, авторов которых хочется спросить: «Как такое вообще возможно?»
Народное творчество
6 месяцев назад
20 человек, над внешностью которых колдовала сама природа
Фотографы
1 год назад
9 блистательных актрис, которым собственная внешность связывала руки и мешала получить роль
Культура
8 месяцев назад
10 доказательств того, что в каждой стране свои идеалы красоты
Культура
5 лет назад
16 звезд, которые еще вчера красовались беременными, а сегодня их дети выходят в свет вместе с родителями
Семья
1 месяц назад
Посмотрите, как выглядели 10 лет назад звезды российской эстрады (Спойлер: Максим Галкин — красавчик)
Культура
5 лет назад
Мне кажется, тот, что справа больше подходит