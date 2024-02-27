18 женщин, которые просто покрасили волосы, а их теперь и мама родная не узнает

Некоторые любят экспериментировать с цветом волос, ведь это может здорово изменить образ. Поэтому девушки и спрашивают мнение пользователей в сети. Давайте и мы с вами посмотрим.

«Какой вариант лучше?»

Брюнеткой вам лучше. С челкой вы просто красоточка! © Oliwwwww / Reddit

«Блондинка или брюнетка?»

100% — брюнетка! Не обижайтесь, но ваш тон кожи не сочетается со светлыми волосами. © Sea_Client2761 / Reddit

«Впервые стала брюнеткой. Ну как?»

Вау! Ты похожа на молодую Дженнифер Энистон! © creemybrat / Reddit

«Гадаю, какой цвет мне лучше»

«Всю жизнь красилась в блонд, а теперь я брюнетка»

«Не могу понять, какой цвет мне лучше»

«Сменила парикмахера спустя 8 лет»

«В этом году на Хеллоуин надела светлый парик с челкой. Я сошла с ума, думая, что мне стоит перекраситься?»

«Блондинка или брюнетка?»

«Какой цвет волос идет мне больше?»

Да ты как будто родилась с розовыми волосами! © gbbrl / Reddit

«Мои пряди из летних осветленных превратились в осенние медные»

«Месяц назад я стала блондинкой, но до сих пор сомневаюсь в правильности этого решения»

Блонд смотрится на тебе фантастически. Как ни странно, это каштановый цвет выглядит так, как будто ты натуральная блондинка, которая покрасилась. © AutomaticJoy9 / Reddit

«Впервые покрасила волосы!»

«Мне нравятся рыжие волосы, но не могу определиться, идет ли мне темный цвет больше?»

С рыжими волосами ты словно Долли Партон, а с черными — Лайза Минелли. © UnicornTears / Reddit

«Вчера вечером я покрасила волосы, а они получились более рыжими, чем я ожидала. Смотрится нормально? Или мне стоит перекраситься обратно в шатенку?»

С красным ты выглядишь очень естественно! © invisiblebirdy / Reddit

«Хотелось бы остановиться на одном цвете, но понятия не имею, что выглядит лучше»

«Мой натуральный темный цвет или черный?»

«Какой цвет мне идет больше?»