18 женщин, жизнь с которыми похожа на комедийный сериал

Народное творчество
19 минут назад

Даже если кажется, что знаешь близкого человека, как облупленного, все равно он способен поразить каким-нибудь выкрутасом. Это может быть и нелогичное поведение в быту, и нестандартное мышление, и особенное остроумие. И тут остается лишь развести руками, похихикать и продолжить любить своих близких женщин.

«Моя жена думала, что я сплю, и вышла из ванной в таком виде»

«Моя дочь теряет все свои правые перчатки»

«Свозил свою беременную жену в приют для животных. В итоге мы вернулись домой с еще двумя пушистиками. Теперь их у нас 8»

Цветок Лунный
45 минут назад

То есть, когда у людей дома 6 котов и жена беременна, - они считают хорошей идеей наведаться в приют для животных)
Ну, тогда странно, что кошек ещё не 15 😄

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Жена плохого не посоветует

«Мы с женой занимаемся собиранием втулок уже несколько месяцев и до сих пор это не обсудили»

Криптокартограф даркнета
25 минут назад

Когда жив был мой кролик собирала втулки для неё), самая любимая игрушка была. И подбрасывать, и грызть, и катать можно, класс! Ушастая в восторге была

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«Я сказал своей девушке, что сегодня мы должны посмотреть «Дюну-2», а она ответила: «У нас дома есть своя „Дюна-2“. И показала это»

«Его девушка забыла снять обертку с сыра»

Когда прочувствовал все оттенки стыда

«Моя дочь совершенно не беспокоится о таких вопросах»

Цветок Лунный
41 минута назад

Корректнее было бы перевести:
(под строкой ответа на задачу)
- Расскажите, как вы это узнали
- Я просто ЗНАЮ

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-
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«- Расскажите, как вы это решили.
— Я просто знаю, что так правильно.»

«Когда просишь свою японскую жену сделать бутерброды вместо обычного ланчбокса бенто»

У беременных свои заморочки

  • Ждем с женой ребенка. Недавно было УЗИ. Я ждал супругу в коридоре. Выходит в слезах. У меня сразу испуг, вопросы, что с ребенком. Выяснилось, что с ребенком все хорошо. Только вот будет мальчик, а не девочка, как хотела жена. Рыдает второй день. Аргументы не действуют. © Подслушано / Ideer

«Как моя жена хранит праздничный торт в холодильнике»

«Помогите найти жену»

Да ну ее, эту йогу

  • На 38-й неделе беременности резко решила записаться на йогу. Ну типа интернет-мамы прям до родов спортом занимаются, а я чем хуже? На первом занятии так старательно йогилась, что спину сильно защемило. А тут еще и схватки начались. В общем, родила действительно по всем канонам соцсетей — молча (офигевая от происходящего), в модной йога-студии и в позе «собака мордой вниз». © Палата № 6 / VK

«Моя жена вынимает сливную сеточку, потому что «вода не уходит, когда она находится внутри»

Выхухоль
13 минут назад

Бредос про йогу.. в фитнесе у нас есть йога для беременных, я наблюдала, с них там пушинки сдувают) не дай бог что. А уж родить попой кверху еще никому не удавалось. Может, это юмор, конешно..

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«Моя девушка случайно сделала заказ без начинки вместо «с дополнительной начинкой»

«Попросил свою жену, мать моих детей, написать мое имя на бутылке, которую я ношу в спортзал»

«Папочка»

«Моя жена хотела испытать новые детские качели. По крайней мере, мы знаем, что кошке они нравится»

И если женщины из нашей подборки сами привносят чуточку хаоса в жизнь остальных, то у других наоборот — все вокруг будто испытывает их на прочность.

Фото на превью freepik / Freepik

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