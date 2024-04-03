Вот для таких растяп и придуманы рукавички на веревочке. Как растяпа пишу
18 женщин, жизнь с которыми похожа на комедийный сериал
Даже если кажется, что знаешь близкого человека, как облупленного, все равно он способен поразить каким-нибудь выкрутасом. Это может быть и нелогичное поведение в быту, и нестандартное мышление, и особенное остроумие. И тут остается лишь развести руками, похихикать и продолжить любить своих близких женщин.
«Моя жена думала, что я сплю, и вышла из ванной в таком виде»
- Это твой демон сонного паралича. © CaryKerryLoudermilk / Reddit
«Моя дочь теряет все свои правые перчатки»
«Свозил свою беременную жену в приют для животных. В итоге мы вернулись домой с еще двумя пушистиками. Теперь их у нас 8»
То есть, когда у людей дома 6 котов и жена беременна, - они считают хорошей идеей наведаться в приют для животных)
Ну, тогда странно, что кошек ещё не 15 😄
Жена плохого не посоветует
«Мы с женой занимаемся собиранием втулок уже несколько месяцев и до сих пор это не обсудили»
Когда жив был мой кролик собирала втулки для неё), самая любимая игрушка была. И подбрасывать, и грызть, и катать можно, класс! Ушастая в восторге была
«Я сказал своей девушке, что сегодня мы должны посмотреть «Дюну-2», а она ответила: «У нас дома есть своя „Дюна-2“. И показала это»
«Его девушка забыла снять обертку с сыра»
Когда прочувствовал все оттенки стыда
«Моя дочь совершенно не беспокоится о таких вопросах»
Корректнее было бы перевести:
(под строкой ответа на задачу)
- Расскажите, как вы это узнали
- Я просто ЗНАЮ
«- Расскажите, как вы это решили.
— Я просто знаю, что так правильно.»
«Когда просишь свою японскую жену сделать бутерброды вместо обычного ланчбокса бенто»
У беременных свои заморочки
- Ждем с женой ребенка. Недавно было УЗИ. Я ждал супругу в коридоре. Выходит в слезах. У меня сразу испуг, вопросы, что с ребенком. Выяснилось, что с ребенком все хорошо. Только вот будет мальчик, а не девочка, как хотела жена. Рыдает второй день. Аргументы не действуют. © Подслушано / Ideer
«Как моя жена хранит праздничный торт в холодильнике»
«Помогите найти жену»
Да ну ее, эту йогу
- На 38-й неделе беременности резко решила записаться на йогу. Ну типа интернет-мамы прям до родов спортом занимаются, а я чем хуже? На первом занятии так старательно йогилась, что спину сильно защемило. А тут еще и схватки начались. В общем, родила действительно по всем канонам соцсетей — молча (офигевая от происходящего), в модной йога-студии и в позе «собака мордой вниз». © Палата № 6 / VK
«Моя жена вынимает сливную сеточку, потому что «вода не уходит, когда она находится внутри»
Бредос про йогу.. в фитнесе у нас есть йога для беременных, я наблюдала, с них там пушинки сдувают) не дай бог что. А уж родить попой кверху еще никому не удавалось. Может, это юмор, конешно..
«Моя девушка случайно сделала заказ без начинки вместо «с дополнительной начинкой»
«Попросил свою жену, мать моих детей, написать мое имя на бутылке, которую я ношу в спортзал»
«Папочка»
«Моя жена хотела испытать новые детские качели. По крайней мере, мы знаем, что кошке они нравится»
И если женщины из нашей подборки сами привносят чуточку хаоса в жизнь остальных, то у других наоборот — все вокруг будто испытывает их на прочность.