18 женщин, жизнь с которыми похожа на комедийный сериал

Даже если кажется, что знаешь близкого человека, как облупленного, все равно он способен поразить каким-нибудь выкрутасом. Это может быть и нелогичное поведение в быту, и нестандартное мышление, и особенное остроумие. И тут остается лишь развести руками, похихикать и продолжить любить своих близких женщин.

«Моя жена думала, что я сплю, и вышла из ванной в таком виде»

Это твой демон сонного паралича. © CaryKerryLoudermilk / Reddit

«Моя дочь теряет все свои правые перчатки»

«Свозил свою беременную жену в приют для животных. В итоге мы вернулись домой с еще двумя пушистиками. Теперь их у нас 8»

© TheMostWildRaccoon / Reddit Цветок Лунный 45 минут назад То есть, когда у людей дома 6 котов и жена беременна, - они считают хорошей идеей наведаться в приют для животных)

Ну, тогда странно, что кошек ещё не 15 😄 - - Ответить

Жена плохого не посоветует

«Мы с женой занимаемся собиранием втулок уже несколько месяцев и до сих пор это не обсудили»

«Я сказал своей девушке, что сегодня мы должны посмотреть «Дюну-2», а она ответила: «У нас дома есть своя „Дюна-2“. И показала это»

«Его девушка забыла снять обертку с сыра»

Когда прочувствовал все оттенки стыда

«Моя дочь совершенно не беспокоится о таких вопросах»

«- Расскажите, как вы это решили.

— Я просто знаю, что так правильно.»

«Когда просишь свою японскую жену сделать бутерброды вместо обычного ланчбокса бенто»

У беременных свои заморочки

Ждем с женой ребенка. Недавно было УЗИ. Я ждал супругу в коридоре. Выходит в слезах. У меня сразу испуг, вопросы, что с ребенком. Выяснилось, что с ребенком все хорошо. Только вот будет мальчик, а не девочка, как хотела жена. Рыдает второй день. Аргументы не действуют. © Подслушано / Ideer

«Как моя жена хранит праздничный торт в холодильнике»

«Помогите найти жену»

Да ну ее, эту йогу

На 38-й неделе беременности резко решила записаться на йогу. Ну типа интернет-мамы прям до родов спортом занимаются, а я чем хуже? На первом занятии так старательно йогилась, что спину сильно защемило. А тут еще и схватки начались. В общем, родила действительно по всем канонам соцсетей — молча (офигевая от происходящего), в модной йога-студии и в позе «собака мордой вниз». © Палата № 6 / VK

«Моя жена вынимает сливную сеточку, потому что «вода не уходит, когда она находится внутри»

© LeOenophile / Reddit Выхухоль 13 минут назад Бредос про йогу.. в фитнесе у нас есть йога для беременных, я наблюдала, с них там пушинки сдувают) не дай бог что. А уж родить попой кверху еще никому не удавалось. Может, это юмор, конешно.. - - Ответить

«Моя девушка случайно сделала заказ без начинки вместо «с дополнительной начинкой»

«Попросил свою жену, мать моих детей, написать мое имя на бутылке, которую я ношу в спортзал»

«Папочка»

«Моя жена хотела испытать новые детские качели. По крайней мере, мы знаем, что кошке они нравится»