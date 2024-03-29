19 человек, которые мимоходом щелкнули фото, а в итоге поняли, что такое случайный Ренессанс

Английский писатель и драматург Оскар Уайльд говорил, что жизнь подражает искусству, а не искусство — жизни. В наше время, когда каждый может в любой момент щелкнуть телефоном и сделать случайный кадр, доказательств тому все больше. Только посмотрите на эти непреднамеренные фото — любое можно взять в рамку и повесить в музее рядом с картинами старых мастеров.

«Мой кот бездельничает»

У любого кошатника найдется под сотню фотографий с его питомцем в разнообразных позах. И сложно сказать какие из них лучше — те, на которых его хвостейшество в вальяжной позе или же те, на которых невозможно смотреть без смеха.

«Щелкнул на свадьбе»

«Жена пытается высморкаться»

«Собака хочет стащить еду у кошки»

«Моя дочка за завтраком в 7 утра»

«Моя девушка иногда вот так засыпает — сидя и закутавшись в простыню»

Я смотрю-смотрю и все равно не понимаю, что тут происходит. Но выглядит действительно как на картинах эпохи Возрождения. © LowSelfEsteemButFine / Reddit

«Моя половинка пытается уговорить нашего малыша поужинать»

«Не хватает только мыльной пены, расположенной в нужном месте»

«Предвестник тени»

«Свадебный фотограф заставил меня почувствовать себя как на картине эпохи Возрождения»

Хорошие свадебные фотографы ценятся на вес золота. Они умеют делать не только идеальные кадры, как на картинке в глянцевом журнале, но и не упустить особенные моменты — смешные и сентиментальные, которые гораздо ценнее прилизанных фото.

«Сходил на выходных поужинать»

«Битва при полке»

«Я и моя новоиспеченная супруга»

Куры на солнце

Мне сложно поверить, что перья белой курицы — это не мазки кисти. © OutrageousLead / Reddit

«Мама делает мне химическую завивку»

«Жена вышла из душа и проверяет электронную почту»

Что случилось с ее жемчужной сережкой? © AlexRol_Spritz / Reddit

Могу поспорить, что она ненавидит эту фотографию. Женщины порой не могут поверить, что выглядят великолепно, практически не прилагая усилий. © Acrobatic_Formal_599 / Reddit

«Его шерсть выглядит как нарисованная масляными красками»

«Мои друзья в день свадьбы. Фото на мобильный, щелкнули сквозь стеклянные двери»

«Мои спящие мальчики»