19 человек, которые просто не могут одеваться «как положено»
Глядя на этих людей кто-то воскликнет: «Снимите это немедленно!», а кто-то завистливо вздохнет. Но героям нашей статьи все равно — они одеваются ярко, смело и радуют окружающих.
«Подарил бабуленьке крутые кроссовки, она сразу же захотела фотосессию. Ей 90, кстати»
«Не слишком ли смелый наряд для женщины, которой уже стукнуло 40? Сестра только что сказала, что в моем возрасте на свидания такое носить уже стыдно»
«Мой наряд на день рождения. Я назвала его „Кэтрин Хепберн едет в Рио“»
«Друзья говорят, что эта одежда меня старит. Но я так люблю платья! Что делать, чтобы не выглядеть на свой возраст?»
- Для начала избавься от колготок, дорогая. Их не носят с босоножками. Ну и добавь немного аксессуаров. ©reduff / Reddit
«Сказала мужу, что примерю их ради прикола. И да — я нагло соврала»
«А я дошила первое пальто. Прямо к праздникам управилась»
Как назвать такой фасон брюк — суперклеш или ультраклеш? Нам очень нравится!
«Чем старше становлюсь я, тем винтажнее становится мой стиль»
«Встретил 70-летнего любителя уличной моды»
«Мой совершенно нормальный брат в своем совершенно нормальном наряде, который он таскает каждый день, между прочим»
«Решила я связать кардиган. Похоже на шерсть ламы, правда?»
«А я сделала наряд из трех тысяч панцирей жуков. Взяла платье из секонд-хенда, в панцире сверлила две дырочки и пришивала»
Ни один жук от моих рук не пострадал — их разводят на специальной ферме, а панцири, можно сказать, — отходы производства. На все про все ушло 8 дней.
Лучшее украшение сильной и независимой женщины — это кошки. Мнения?
«На свиданку!»
«У этой Барби есть животик»
«Мой первый большой швейный проект»
«Мы с братом стали дядями близнецам. Первое впечатление — самое важное, поэтому мы наряжались как могли»
«А у нас одинаковые наряды»
«Как вам расцветка платья? Подруга говорит, что у нее мигрень начинается от одного взгляда на меня»
Ниже груди взгляд ( почему то) не опускается))
Одеваться модно и ярко не так уж просто — тут нужна не только смелость, но и знание неписаных правил.
Комментарии
"Суперклёш" имеет вполне собственное название - брюки-палаццо.
Девушку двадцати девяти лет в колготках под босоножками явно старит не факт платья, а неподходящий макияж, неактуальный фасон платья, его расцветка, обувь, прическа и колготки. А сами по себе платья никого не старят)))