19 человек, которые просто не могут одеваться «как положено»

Глядя на этих людей кто-то воскликнет: «Снимите это немедленно!», а кто-то завистливо вздохнет. Но героям нашей статьи все равно — они одеваются ярко, смело и радуют окружающих.

«Подарил бабуленьке крутые кроссовки, она сразу же захотела фотосессию. Ей 90, кстати»

«Не слишком ли смелый наряд для женщины, которой уже стукнуло 40? Сестра только что сказала, что в моем возрасте на свидания такое носить уже стыдно»

«Мой наряд на день рождения. Я назвала его „Кэтрин Хепберн едет в Рио“»

«Друзья говорят, что эта одежда меня старит. Но я так люблю платья! Что делать, чтобы не выглядеть на свой возраст?»

Для начала избавься от колготок, дорогая. Их не носят с босоножками. Ну и добавь немного аксессуаров. ©reduff / Reddit

«Сказала мужу, что примерю их ради прикола. И да — я нагло соврала»

«А я дошила первое пальто. Прямо к праздникам управилась»

Как назвать такой фасон брюк — суперклеш или ультраклеш? Нам очень нравится!

«Чем старше становлюсь я, тем винтажнее становится мой стиль»

«Встретил 70-летнего любителя уличной моды»

«Мой совершенно нормальный брат в своем совершенно нормальном наряде, который он таскает каждый день, между прочим»

«Решила я связать кардиган. Похоже на шерсть ламы, правда?»

«А я сделала наряд из трех тысяч панцирей жуков. Взяла платье из секонд-хенда, в панцире сверлила две дырочки и пришивала»

Ни один жук от моих рук не пострадал — их разводят на специальной ферме, а панцири, можно сказать, — отходы производства. На все про все ушло 8 дней.

Лучшее украшение сильной и независимой женщины — это кошки. Мнения?

«На свиданку!»

«У этой Барби есть животик»

«Мой первый большой швейный проект»

«Мы с братом стали дядями близнецам. Первое впечатление — самое важное, поэтому мы наряжались как могли»

«А у нас одинаковые наряды»

«Как вам расцветка платья? Подруга говорит, что у нее мигрень начинается от одного взгляда на меня»