19 человек, которые точно не забудут тот день, когда попросили мастеров фотошопа поколдовать над своими фотографиями

Оказывается, фотоманипуляции появились сразу после создания первой фотографии в 1825 году. Тогда можно было ретушировать снимки, накладывать на них посторонние изображения. Конечно, эти технологии были довольно грубыми, но со временем они развились, и сейчас у нас есть фотошоп, который позволяет делать что угодно с цифровыми изображениями. Этим и решили воспользоваться герои нашей статьи, которые попросили умельцев поколдовать над их снимками.

1. «Заплачу тому, кто заставит мою жену поволноваться»

2. «У меня день рождения. Я не умею плавать и боюсь высоты. Хотела бы показать внукам, что с бабушкой очень весело»

3. «Хочу шокировать свою тетю. Пожалуйста, сделайте так, будто мой дядя окружен горячими цыпочками!»

Надо было прифотошопить цыплят-гриль, они самые горячие! © gruffbear / Reddit

4. Этот город слишком мал для нас двоих... да и воздушное пространство тоже!

5. «Друг заснул во время приготовления сосисок и сжег их все. Мы дико ржали над ним несколько дней»

6. «Интересно, о чем он задумался?»

7. «Мама стрижет моего сына. Сделайте ему очень короткую стрижку, хочу напугать жену»

8. «Кто-нибудь может показать мне, как я мог бы выглядеть, если бы мне пересадили волосы?»

9. «Я думал, что сделаю одну из тех милых фотографий счастливой собаки, но получилось вот это»

10. «Помогите! Можете сделать брови моей жены более густыми, а верхнюю губу более полной? Она ненавидит эту фотографию»

11. «Мой кот думает, что он менеджер. Докажите ему, что он ошибается»

12. Когда просишь убрать с фото «вон того парня»

13. «Моя невестка сохраняет позитивный настрой несмотря ни на что. Можете помочь ей улыбнуться, заставив ее кататься на чем-нибудь нелепом?»

14. «В это дерево ударила молния»

15. «Хотелось бы увидеть себя с волосами»

16. «Не могли бы вы сделать мою девушку более мускулистой?»

17. «Кто-нибудь может превратить мою кошку в „Девушку с жемчужной серёжкой“ Вермеера?»

18. «После операции я шутил, что врачи собираются заменить мне руку. Не могли бы вы помочь? Это для моего племяшки»