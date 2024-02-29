19 доказательств того, что быть отцом — еще та суперспособность
Народное творчество
4 часа назад
Быть родителем — тот еще труд. И каждому папе иногда хочется «взять отпуск», но любовь к родным сорванцам никуда не денешь. Поэтому только и остается, что собирать истории о нелегких буднях отцовства.
- Я обклеил бутылку наклейками и в течение всего дня пью из нее водичку. И вот как-то утром делаю несколько глотков и чувствую — у воды очень странный вкус. Заглядываю в бутылку и понимаю, что мой сынок засунул туда целый кусман бекона. Спасибо, родной! © The_Dude_5049 / Reddit
- Я работаю и при этом помогаю жене с детьми, но она все время жалуется на усталость. Супруга может подремать, когда дети в школе, но это типа не в счет. Когда я прихожу домой, она сбрасывает на меня весь свой негатив. А я все терплю. Говорит, что делает больше, чем я. Я обижаюсь. Как выйти из этого круга? Сможет ли такая женщина хоть когда-нибудь воспринимать своего мужа как равного? © ****osi / Reddit
- Зашел как-то в комнату матери и ребенка, чтобы сменить сыну подгузник. И тут же какая-то тетка побежала звать охрану. Ко мне начали ломиться. Выглядываю, а там охранница с самодовольным лицом заявляет: «Что вы тут делаете?! Мужской туалет вон там!» Я потихоньку осознаю, что к чему, и просто спрашиваю: «Мой годовалый ребенок тоже должен туда идти?» Видели бы вы ее лицо. Надеюсь, они поймут, что отцы тоже могут менять подгузники. Но вряд ли. © Unknown author / Reddit
- Купил своей 12-летней дочери на день рождения смартфон. Не самый дорогой, но и не самый дешевый. Она с криками бросила его об стену и сказала, что хотела телефон покруче. Вот уже второй год ходит без телефона. © Подслушано / Ideer
- Я сторонник того, что какие-то навыки необходимы и мальчику, и девочке. Поэтому я учу обоих своих детей готовить, забивать гвозди, убирать дома и разбираться в устройстве автомобиля. Дочке и сыну одинаково интересно проводить время за совместными занятиями. Много раз приглашал жену пойти с нами покататься на роликах или заглянуть в ТЦ, но она очень консервативна. Постоянно делает замечания сыну, когда он готовит. Говорит, что мужчина не должен заниматься такими вещами. Дочке тоже достается. И время она хочет проводить только с дочкой, игнорируя нас с сыном. Я много раз пытался поговорить с женой — она сначала со мной соглашается, но потом все начинается сначала. Не понимаю, откуда это у нее, ведь мы делим все домашние дела и оба работаем. © Подслушано / Ideer
- Развелись с женой по обоюдному желанию и решили, что дочь останется со мной. Все хорошо, кроме одного: мне надоела жалость окружающих и восхваление моего «героизма»! Мол, отец-одиночка... Они никак не поймут, что это и мой ребенок тоже. И бывшая жена не «негодяйка, которая бросила ребенка», а самая обычная мать. Жаль, что я только недавно научился их всех отшивать. © Подслушано / Ideer
- Когда учился в универе, очень любил гулять по местному парку, погрузившись в мысли. Впервые за последние 10 лет снова там прогулялся. Нахлынули воспоминания, и я, взяв за руку свою маленькую дочку, начал ей рассказывать, как я раньше здесь гулял, мечтая о том, что у меня будет она. Надеюсь, когда-то она тоже будет здесь своим деткам рассказывать о наших прогулках. © Подслушано / Ideer
- Я офигел, когда моя дочурка начала рисовать на своих ногах! Мои родители точно бы уже разорались, если бы я такое учудил в детстве. Но я решил, что у нее такой способ выражения, поэтому просто спросил, что это она такое рисует. И она заявила: «Это картошка!» © oldtoolsrule / Reddit
- Муж с сыном играли в мячик на площадке, тут подходит мальчик и забирает мяч: «Это мой мяч, и я с ним буду играть!» Муж сначала ласково попытался объяснить, что тот не прав, но безрезультатно. Потом говорит: «Тогда я тебя заберу, и будешь жить у меня с этим мячом!» Мяч мальчик, конечно, вернул, а через некоторое время я узнала от мамочек, что в районе завелся страшила, который детям говорит, что заберет их к себе. © Подслушано / Ideer
- Как-то предложил сыну поиграть в одну игру, что-то типа бейсбола. И решил похвастаться своим четким ударом... Но пропустил мяч. Потом еще 3 раза пропустил. Взял биту побольше — снова мимо. Сделал вид, будто прикалываюсь и специально жду помощи от ребенка. Но я не прикалывался. © Red_Sox_5 / Reddit
- Моя трехлетка захотела в туалет. Повел ее в уборную, но тут подбежала какая-то тетка и заорала: «Вы что, собрались с ней в мужской?!» Будто я какой-то извращенец. Я так обалдел, что просто взял и вышел с ребенком на улицу. Там в машине ждала моя жена — она и отвела дочку в туалет. И всыпала там всем по первое число. В следующий раз буду просто игнорировать такие претензии. Но я реально не понимаю, вот куда отцу вести дочку по таким делам, если мамы рядом нет? © 11Mspeed3 / Reddit
- У меня 2 дочки-близняшки, им по 6 лет. Проходили как-то в парке мимо одной мамаши с ее чадом. Мальчуган вскочил и дернул мою девочку за косу. Дочь от неожиданности, видимо, взяла и дала ответку. Что сказала мамаша пацана? Что я воспитал чудовище, ведь ее ребенок познакомиться хотел, а моя дочь его покалечила. © Подслушано / Ideer
- Я тогда была беременна. Иду из магазина, в обеих руках по пакету. Навстречу идут отец с сыном лет 7. Вдруг этот малец бежит на меня с возгласом: «Щас как дам!» — и пытается попасть в живот. Руки заняты, я выставила перед собой ногу — малой падает на пятую точку и орет. Думаю, сейчас мужик начнет на меня гнать, а он подходит и тихо-о-онечко так вопрошает у сына: «Ну что, дал?» © Подслушано / Ideer
- Сегодня были с сыном в ресторане, и я залип, уставившись в одну точку. А малыш (ему 6 лет) говорит: «Пап, ты то хочешь проводить со мной время, то не хочешь, да?» Я в шоке, весь вечер об этом думаю. Как он, наверное, переживает, если такие мысли закрадываются ему в голову... Не чувствует ли он себя одиноким? Мы не живем вместе, а дома у него не все гладко. А я просто устал и поэтому завис. Теперь не знаю, как с ним поговорить об этом, чтобы не ранить его еще больше. © Подслушано / Ideer
- Мой 3-летний сын обожает составлять мне компанию, когда я «следую зову природы». Всю свою жизнь я, находясь в туалете, размышлял о жизни и читал новости. А теперь у меня есть «напарник», который сидит на горшке лицом ко мне, занимается своими делами и любит поболтать. Нужно время, чтобы привыкнуть. © Andy Walker / Reddit
- Дочь моя (4 года) нарисовала красивую картинку, на которой мама держит ее за руку. Приносит жене на оценку. Далее диалог:
— Мама, смотри, это мы с тобой!
— А это что?
— Это цветы, это солнце, это деревья.
— А где же папа?
— Так это же день! Солнце светит! Папы дома нет. © Unknown author / Pikabu
- Стою как-то на остановке рядом с детской стоматологической клиникой. Выходит оттуда мужчина с 4-летней дочуркой на руках. Та плачет навзрыд, все усилия отца успокоить ее были тщетны. Наконец отец предпринимает последнюю попытку:
— Все закончилось, милая. Больше к доктору не пойдем, зубки не болят, что же ты никак не прекратишь?
И тут ребенок выдает:
— Ва-а-а-аленки забыли-и-и-и-и!
Вся остановка лежала. © Tultec / Pikabu
- Лучшую на данный момент реакцию на мое пение неожиданно продемонстрировал 4-летний сын. В момент моего особенного вокального вдохновения этот начинающий музыкальный критик подошел к жене и вполголоса и с тревогой во взоре промолвил: «Мама, успокой папу, пожалуйста». © AleKaz / Pikabu
- Дочь напевала: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Спрашиваю: «А папа не должен быть?» Так она обняла меня и расплакалась. Еле успокоил. © protos / Pikabu
А вот вам больше историй от тех, кто проходит квест под названием «родитель» каждый день:
Комментарии
Уведомления
Не люблю, когда выражение "a 3-year-old" переводят "трехлетка". Постоянно вижу такое в переводных твитах и историях с реддита. Не сомневаюсь, все правильно, однако сразу возникают ассоциации с пятилетними планами и лошадьми.
-
-
Ответить
Похожее
17 человек получили такой подарок, что забыть его уже вряд ли получится. А хотелось бы
Народное творчество
7 месяцев назад
16 человек, которые узнали, что такое настоящий провал. Да было уже поздно
20 человек, у которых все пошло, мягко говоря, не по плану
10 пар звезд, которые оказались родственниками (А мы и не знали)
Кино
1 год назад
14 доказательств того, что кроме «ихний» и «евонный» в русском языке еще много загадок
Культура
1 год назад
15+ историй о том, как сложились судьбы людей, на которых учителя в школе поставили жирный крест
12 покупок, о которых есть большой шанс пожалеть сразу же после приобретения
Дизайн
10 месяцев назад
20+ женщин, которые одной левой стерли в порошок все стереотипы о вредных тещах и свекровях
Семья
8 месяцев назад
15 пушистых, при взгляде на которых сложно сдержать порыв завести себе такого же
Животные
1 год назад
Мужчина выгнал подругу жены из дома и думал, что его осудят. А люди единогласно заявили, что он был прав
Семья
6 месяцев назад
14 человек сели в поезд, но в месте назначения вышли не только с багажом, но и с незабываемой историей за пазухой
Народное творчество
10 месяцев назад
13 звездных детей, которые стали точной копией своих знаменитых родителей
Культура
1 год назад
По какому кругу?!..