19 поездок в общественном транспорте, которые надолго остались в памяти пассажиров

Истории
1 час назад

Наверное, каждый оказывался в таких нелепых ситуациях в автобусе или метро, что потом еще неделю пересказывал их друзьям. Ведь общественный транспорт — это не просто средство передвижения, а целый спектакль с неожиданными поворотами, где каждый день смешиваются драма, комедия и даже немного триллера. Ловите подборку из 20 забавных историй, в которых транспорт обескуражил на все сто.

  • Однажды в автобусе я встретил девушку, которая знала обо мне очень много: мое имя, школу, с кем я встречался, где живу, кто мой отец. Но клянусь, я никогда в жизни ее не встречал! И имя ее в первый раз услышал. Насколько мне известно, мы никогда раньше не общались. Сначала я подумал, что это какая-то знакомая из школы, но она знала каждую деталь моей жизни. Когда я сказал: «Извини, я просто тебя не помню. Ты кто?», — она просто рассмеялась и вышла из автобуса. Больше я ее никогда не видел. © Unknown author / Reddit
  • Едем мы с подругой домой в маршрутке, и она говорит: «Хочу крабовых палочек, прямо приспичило». Я ей в ответ: «Да, не отказалась бы от крабового салата». Тут между нами просовывается рука, а в ней крабовая палочка! Мы оборачиваемся, еле сдерживая смех, а там сидит мужик и жрет эти палочки прямо из упаковки. Мечты сбываются! © Подслушано / VK
  • Я один раз ошиблась с годом, купив билет на самолет в спешке. Подхожу к стойке регистрации, протягиваю документы, а мне говорят: «Девушка, ваш рейс через год». Вот я офигела... © Подслушано / Ideer
  • Поехал встречать друга в аэропорт. Самолет приземлился, звонил в справочную — выдают багаж, а у него телефон не отвечает. Я пять кругов по стоянке сделал (потратил немало на стоянку), последние деньги с карточки ему на телефон кинул, поднял на уши весь аэропорт, по громкой связи объявляли, что его ищут, везде проверили, пограничников тоже спросили. Даже родителям позвонил в 5:20 утра. Оказалось все проще. Я термоядерный дурак: он прилетает завтра. © Подслушано / Ideer
  • Родственник рассказал. Сели они в купе с племянником вечером, легли на верхние полки и переговариваются потихоньку. Третий пассажир им: «Может, спать будем? Мешаете...» Утром этот мужчина, злой и не выспавшийся, говорит: «Вы так храпели, что я так и не уснул. Лучше бы разговаривали!» © kislyanin / Pikabu
  • Еду в плацкарте, рядом вахтовики барагозят, орут песни. Терпела, сколько могла, но нервы сдали — перекричала их, прочитала нотацию. Угомонились. Собираюсь выходить, как вдруг один вскакивает, подбегает ко мне и как скажет на весь вагон: «Я все равно посмотрю, что у тебя за мужик!» © mamagalaktika / Pikabu
  • Сижу на скамейке в метро, жду поезда. Тут подходит ко мне непонятный человек с мобильником, протягивает его мне со словами: «На, поговори». Я в непонятках, но все же беру трубку и вдруг слышу на другом конце провода: «Привет, слушай, объясни этому идиоту, как проехать на Автозаводскую!» © Rliethnam
    / Pikabu
  • Однажды ехала в командировку. Было мне 37 лет, выглядела я совсем не легкомысленно. Лежу в купе, читаю книжку. Заходит мужичок средних лет, а с ним мадам. Она глянула на меня и такое лицо сделала, будто ведьму увидала. Дама вышла, поезд тронулся. Всю дорогу, где связь ловила, мужик ей звонил и докладывал: «Нет, не познакомился. Нет, читает». А потом как спросит: «Как вас зовут?» Я ответила. Слышу, он говорит в трубку: «Нет, даже имя еще не знал». Очень хотелось потроллить эту парочку, но тогда, думаю, у мужика было бы мало шансов на спокойную жизнь. Ну и терпение у него! © LiliaF / Pikabu
  • Летели из Турции. При посадке в самолет начался какой-то кипеж. Оказалось, что проблема в следующем: отца почему-то не могут посадить рядом с 7-летним сыном. Папаша уже орет: «Я — отец! Это мой сын, и я должен сидеть рядом!» И тут от экипажа поступает предложение, мол, у нас есть одно свободное место в бизнес-классе, можете сесть там. На что отец с воодушевлением как гаркнет: «Так, сын, ты же уже взрослый, посиди здесь, а я буду оттуда за тобой присматривать». Я аж хрюкнул в голосину с этого бати года. © decaht42 / Pikabu
  • У меня между самолетами была пересадка 40 минут. В первом из них секретарша забронировала мне место у окна. Самолет прилетел с опозданием в 10 минут. Народ выходит, а соседка моя со среднего ряда спокойно сидит. Я прошу меня выпустить, а она с милой улыбкой заявляет, мол, не волнуйтесь, нас здесь не оставят. Выдыхаю, достаю билет, показываю ей, что у меня вылет уже через 20 минут! И что вы думаете? Эта дамочка с той же милой улыбкой выдает: «Ну, надо было думать. Теперь придется на другом лететь». И сидит, как сидела... Короче, я сообщила ей, что сейчас через нее прыгать буду, а с моими 100 кг и 172 см роста это весело будет и мне, и ей. В итоге практически перелезла через нее. А вот люди, которые выходили, оказались с пониманием, пропустили. Впереди нашлась еще парочка со стыковочного рейса. Нам стюардесса на бегу крикнула, что сообщили уже о задержке и что нас там ждут. Хорошо, что у меня багаж транзитом шел, в руках только сумка была. Успели! © Марина Сурикова / Dzen
  • Мы с мужем тогда еще жили в разных городах, виделись по праздникам. Еду я к нему в сидячем вагоне. Часов 5 утра, подъезжаем. Звоню в такси. Называю адрес, куда меня везти, кладу трубку. Тут в соседнем ряду непонятный мужчина говорит: «Я услышал, что вам туда-то. Я там же живу. Давайте такси на двоих возьмем?» Бурчу что-то невразумительное: и отказать некрасиво, и парень не внушает доверия.
    Как только поезд приехал на платформу, стараюсь свалить побыстрее. Пока иду, оглядываюсь. Радуюсь, что мутный тип нигде не маячит. Подхожу к месту посадки в такси, рядом никого. Тут как из-под земли возникает попутчик со словами: «О, а я вас искал!» Делать нечего, садимся. Хотя мысли крутятся разные, в основном гнетущие. Молча едем.
    Подъезжаем к дому, я говорю водителю: «У этой парадной остановите». Чувак радостно: «О, и мне сюда!» Я совсем приуныла. Вышли из такси, я продумываю пути отступления. Тут попутчик спрашивает: «А вы из какой квартиры?» Понимаю, что ему ничего не стоит назвать соседнюю, но отвечаю: «Из 4». Как и следовало ожидать, он радостно: «Ничего себе, а я из 3!» Я уже готова звать полицию и оказывать сопротивление, но тут подозрительный ночной попутчик добавляет: «Так вы — девушка Семена?»
    Вот в этот момент огромная такая глыба упала с моих плеч... Я поняла, что это действительно сосед. Уже 8 лет живу по этому адресу, но так ни разу его больше и не видела. Удивительное совпадение! © Unknown author / Pikabu
  • Я в молодости была красивой. Как-то раз поехала в командировку. Смотрю: на перроне бабка на костылях с ногой в гипсе провожает лысеющего сыночку-корзиночку. Оказалось, нам с ним ехать в одном купе. Его маман увидела меня, на костылях влезла в вагон, постель сыночке расстелила, строго зыркнула на меня, потом на сына и заявила: «Ты тут, сыночек, только ни с кем не знакомься!» Проводник не мог ее выпроводить. В последний момент даму все же высадили, и она в окно мне показала кулак. А сыночка ее с невинным видом так и пролежал всю дорогу, загадочно глядя на меня. © Budem****i / Dzen
  • Попутчика в поезде активно доставала советами тетка среднего возраста с соседней полки. В конце концов мужик не выдержал и сказал ей: «Вот вы поездите с мое, потом советы давайте!» До конца пути тетка молчала. Обиделась, видимо. Когда выходили, я спросил у него, просто из любопытства: «А вы часто поездами ездите?» Ответ его рассмешил: «Первый раз...» © Vipman84 / Pikabu
  • Летели с Кубы в экономе. Рейс задержали на 2 часа. Сидим в аэропорту с женой, ждем, рядом девчонка молоденькая книжку читает бумажную. А я эту книжку как раз прочитал недавно, ну, мы и разболтались. Час потом протрындели втроем, затем я сходил и купил еды, всех угостил. Заходим в самолет, а нас с женой пересаживают в бизнес-класс! Оказалось, девочка — дочка главного пилота. Красота! © SeichNew / Pikabu
  • Я была замужем за горячим мужчиной. Провожает он меня на поезд. Заходим в купе, а там три мужика. Я мужу улыбнулась, мол, ну как обычно. И тут мой бородатый супруг говорит: «Я нашим позвонил, тебя встретят». За всю поездку ни один мужик со мной даже не заговорил! © fedor2525.tchernysheva / Dzen
  • Я каждый день ездила на электричке из одного города в другой. Однажды на сиденье у окна рядом со мной оказалось большое грязное пятно — кто-то размазал там жвачку. Когда другие пассажиры заходили в вагон, они неизменно спрашивали, можно ли им сесть там, а я отвечала: «Можно, но сиденье испачкано», и они шли дальше. Примерно после 10 повторений все остальные пассажиры вагона начинали смеяться каждый раз, когда это происходило. И вот подошла очередная дама с этим вопросом, я ей ответила, а она мне: «Да не проблема!» Потом она протянула руку и вытащила глянцевый журнал из спинки сиденья, бросила его поверх отвратительной субстанции, протиснулась мимо меня и села. Я была в полном восторге от ее смекалки. Оказалось, что она работает преподавателем в университете и решение проблем — ее профиль. Мы сразу нашли общий язык. © heurrgh / Reddit
  • 1 января, раннее утро. Полетели мы в маленький финский городок Ивало на лыжах кататься. Ну, понятно, в какой кондиции люди 1 января загружаются в самолет... И тут молодой парень очень вежливо, старательно выговаривая слова, спрашивает моего мужа: «Скажите, а вы тоже в Ивало летите?» Муж, не поведя бровью: «Ну что вы, мы раньше выходим». Тишина в ответ. © Юлия Иванова / Dzen
  • Еду в купе на нижней полке. Сверху мужик, напротив — два болтливых итальянца. Мужик подсел ко мне — мол, душа болит, поговорить надо. Два часа лил в уши и ушел, а один итальянец резко придвинулся и изумленно так спрашивает: «Вам что, вправду было интересно все это?!» Мне стало смешно, но я так же широко открыла глаза, постаралась напустить серьезности и с честным видом выдохнула: «Безумно интересно!» Оба итальянца потом на меня поглядывали с опаской — вдруг я не в себе. © Алиса Fox / Dzen
  • Дядя попросил встретить с поезда его родную сестру. Захожу в купе. Таких возмущенных взглядов, направленных в сторону моей родственницы, я в жизни не видел! Как потом выяснилось, тетя, оказывается, везла 2 банки черной икры в подарок брату, но при этом забыла дома продукты, припасенные в дорогу. Денег у нее практически не было. Соседи по купе накрыли себе шикарный стол, но ее угощать не стали. Ну, она потерпела, потом проголодалась и купила буханку хлеба. Ну и начала делать себе роскошные бутерброды с черной икрой на завтрак и на обед. Люди смотрели на нее, как на врага народа. © Александр Дутов / Dzen

Наверняка у каждого из нас есть забавные случаи из жизни. Давайте посмеемся над ними вместе!

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