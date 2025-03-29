19 поездок в общественном транспорте, которые надолго остались в памяти пассажиров

Наверное, каждый оказывался в таких нелепых ситуациях в автобусе или метро, что потом еще неделю пересказывал их друзьям. Ведь общественный транспорт — это не просто средство передвижения, а целый спектакль с неожиданными поворотами, где каждый день смешиваются драма, комедия и даже немного триллера. Ловите подборку из 20 забавных историй, в которых транспорт обескуражил на все сто.