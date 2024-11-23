19 переписок, которые набирают оборотов с каждой новой репликой

Переписки иногда ничем не уступают зажигательным перепалкам из кино — столько эмоций, а страсти какие. В этой статье мы собрали диалоги, повороты сюжета в которых предсказать и пытаться не стоит.

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Цветок Лунный 1 день назад Он нормальный, просто жадный и продуманный 😄

Как бы и позаботился, и не потратился) - - Ответить

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Цветок Лунный 1 день назад Вот пусть у каждой женщины будет ТАКОЙ муж! 👍🏻❤️‍🔥 Аминь) - - Ответить

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Цветок Лунный 1 день назад Мда... Ну это вот уже выходит за все рамки выдуманных переписок(((

Ну кто поверит в такую уету? 😝🤦 - - Ответить

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