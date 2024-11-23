19 переписок, которые набирают оборотов с каждой новой репликой
Переписки иногда ничем не уступают зажигательным перепалкам из кино — столько эмоций, а страсти какие. В этой статье мы собрали диалоги, повороты сюжета в которых предсказать и пытаться не стоит.
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Он нормальный, просто жадный и продуманный 😄
Как бы и позаботился, и не потратился)
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Мда... Ну это вот уже выходит за все рамки выдуманных переписок(((
Ну кто поверит в такую уету? 😝🤦
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