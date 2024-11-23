19 переписок, которые набирают оборотов с каждой новой репликой

Народное творчество
43 минуты назад

Переписки иногда ничем не уступают зажигательным перепалкам из кино — столько эмоций, а страсти какие. В этой статье мы собрали диалоги, повороты сюжета в которых предсказать и пытаться не стоит.

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Цветок Лунный
1 день назад

Мда... Ну это вот уже выходит за все рамки выдуманных переписок(((
Ну кто поверит в такую уету? 😝🤦

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А вот и еще несколько статей с зажигательными переписками:

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