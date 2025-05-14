У меня соседка точно такая же как Ксения, двое детей, ни в одной группе (детсад , школа) ее никогда не было)
19 школьных переписок, из-за которых палец так и тянется к кнопке «Выйти из чата»
Разыскать листочки зимой посреди ночи, сдать деньги на подарки, решить примеры за детей — эти и другие жизненные вызовы знакомы всем родителям школьников. Раньше подобные проблемы каждый решал тихонько в своей семье. Сейчас же, в эпоху родительских чатов, все, казалось бы, должно было стать проще. Ан нет! Новые технологии порой привносят в нашу жизнь и новые проблемы.
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голосовые - в топку. особенно умиляет обмен голосовыми. позвонить? не, не пробовали
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Я страдаю акклиматизацией. Поэтому и отпуск планируем так, чтоб приехать и три дня "болеть". Вообще ничего не могу делать, а тут ребёнка отправлять в таком состоянии 🥴 🤷🤦
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В родительских чатах нередко появляются сообщения, от которых то смеёшься до слёз, то неловко краснеешь. А в этих переписках столько забавных моментов, что их можно смело рассказывать в компании друзей — и гарантированно вызвать взрыв смеха.