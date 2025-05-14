19 школьных переписок, из-за которых палец так и тянется к кнопке «Выйти из чата»

Переписки
1 час назад

Разыскать листочки зимой посреди ночи, сдать деньги на подарки, решить примеры за детей — эти и другие жизненные вызовы знакомы всем родителям школьников. Раньше подобные проблемы каждый решал тихонько в своей семье. Сейчас же, в эпоху родительских чатов, все, казалось бы, должно было стать проще. Ан нет! Новые технологии порой привносят в нашу жизнь и новые проблемы.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog
 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: kravolk / Pikabu

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ucTepu4ka
18 часов назад

Я страдаю акклиматизацией. Поэтому и отпуск планируем так, чтоб приехать и три дня "болеть". Вообще ничего не могу делать, а тут ребёнка отправлять в таком состоянии 🥴 🤷🤦

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Училка хочет стать богатой / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ******84 / Pikabu

В родительских чатах нередко появляются сообщения, от которых то смеёшься до слёз, то неловко краснеешь. А в этих переписках столько забавных моментов, что их можно смело рассказывать в компании друзей — и гарантированно вызвать взрыв смеха.

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