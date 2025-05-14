19 школьных переписок, из-за которых палец так и тянется к кнопке «Выйти из чата»

Разыскать листочки зимой посреди ночи, сдать деньги на подарки, решить примеры за детей — эти и другие жизненные вызовы знакомы всем родителям школьников. Раньше подобные проблемы каждый решал тихонько в своей семье. Сейчас же, в эпоху родительских чатов, все, казалось бы, должно было стать проще. Ан нет! Новые технологии порой привносят в нашу жизнь и новые проблемы.