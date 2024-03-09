19 СМС с приколами покруче тех, что юмористы со сцены выдают
Народное творчество
46 минут назад
Если раньше мы считали буквы в каждом сообщении, стараясь не выйти за рамки тарифа, то сейчас перед нами открылся настоящий простор для творчества. Вот многие и не стесняются писать все, что они думают, и подкалывать родных, коллег и даже незнакомых людей. Кое-какие из этих сообщений достойны того, чтобы их увидели не только адресаты. Не им же одним хохотать над перепиской в мессенджере.
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Наладить отношения с другими людьми бывает непросто не только во время переписки, но и при личном общении. Вот несколько наших статей, которые подтверждают это на все 100 %.
Фото на превью Emojipedia
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