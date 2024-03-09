19 СМС с приколами покруче тех, что юмористы со сцены выдают

Если раньше мы считали буквы в каждом сообщении, стараясь не выйти за рамки тарифа, то сейчас перед нами открылся настоящий простор для творчества. Вот многие и не стесняются писать все, что они думают, и подкалывать родных, коллег и даже незнакомых людей. Кое-какие из этих сообщений достойны того, чтобы их увидели не только адресаты. Не им же одним хохотать над перепиской в мессенджере.