19 СМС с приколами покруче тех, что юмористы со сцены выдают

Народное творчество
46 минут назад

Если раньше мы считали буквы в каждом сообщении, стараясь не выйти за рамки тарифа, то сейчас перед нами открылся настоящий простор для творчества. Вот многие и не стесняются писать все, что они думают, и подкалывать родных, коллег и даже незнакомых людей. Кое-какие из этих сообщений достойны того, чтобы их увидели не только адресаты. Не им же одним хохотать над перепиской в мессенджере.

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Orsa Valdés
15 минут назад

Это точно мы с соседками. И с нами солидарны все студенты нашего города. Да и, в общем-то, видимо, все жители страны. 😂😂😂

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Наладить отношения с другими людьми бывает непросто не только во время переписки, но и при личном общении. Вот несколько наших статей, которые подтверждают это на все 100 %.

Фото на превью Emojipedia

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