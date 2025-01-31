19 татуировок, которые на этапе задумки вызывали недоумение, а вот результат впечатляет

Фотоподборки
1 день назад

Татуировка - дело серьезное, это на всю жизнь. Особо неудачную работу, конечно, можно свести, но многие предпочитают с самого начала ответственно подойти к делу. Некоторые клиенты приходят с выверенными до миллиметра идеальными эскизами, которые необходимо просто перенести на кожу. Ну а другие клиенты приходят с настоящим ребусом, в общих чертах показывая, чего хотят, а в остальном полагаются на талант тату-мастера. И, как показывает практика, не зря. Видимо, некоторые татуировщики обладают даром с полуслова или самого простого рисунка понимать, что лучше сделать для клиента.

«Я, очевидно, не лучший художник. Но очень доволен интерпретацией моего эскиза мастером»

«Мои любимые персонажи, с детства ассоциировал себя с ними. И в один прекрасный день я просто решил набить их на себе»

«Хотелось чего-нибудь австралийского»

  • На рисунке ничего не понятно. А вот результат просто вау! Очень детализировано. © bonnessha / Reddit

«Я такой себе художник, но вот мой тату — мастер — совсем другое дело»

«Хорошая девочка» — пер. ADME

«Как же круто, что из татуировщика лучший художник, чем из меня»

«Вдохновлялся персонажем из аниме»

«Набил копию рисунка сестры»

«Пожалуй, это мое лучшее заполнение „пробела“ на ноге»

«Думаю, татуировка выглядит даже лучше, чем оригинальный рисунок»

«Попросила набить этого актера с головой моего кота. Вот что из этого получилось»

«Мне нравится придавать фруктам индивидуальность с помощью татуировки»

«Результат даже близко не похож на эскиз. Получилось гораздо лучше»

«Мне не терпелось похвастаться»

«Я рада, что все получилось так хорошо»

«Я смешал несколько любимых вещей в этой татуировке. Будет ли кто-то смотреть и понимать, о чем тут на самом деле? Вряд ли, но я буду знать»

«Разница между эскизом и результатом — как ночь и день»

«Что я попросил и какой результат получил»

La
23 часа назад

Композиционно эскиз был лучше. Ну и такое мелкое все, что выглядит, как что то невнятное

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«Запрос клиента был таким: „Как-то объединить броненосца и лодку“. Ну и вот»

«Такой детализации я точно не ожидал»

Предлагаем заглянуть в другие наши статьи о крутых и небанальных татуировках:

Фото на превью Loveliestbun / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
3 дня назад

Несколько эскизов (дракон, птички в ромбе, волна с курицей и пингвинами) понравились больше, чем итоговое тату)

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Ио
20 часов назад

я не против тату,но мне кажется должна быть какая-то лаконичность, а не нагромождение и перебор, как и во всём.

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