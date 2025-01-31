19 татуировок, которые на этапе задумки вызывали недоумение, а вот результат впечатляет
Татуировка - дело серьезное, это на всю жизнь. Особо неудачную работу, конечно, можно свести, но многие предпочитают с самого начала ответственно подойти к делу. Некоторые клиенты приходят с выверенными до миллиметра идеальными эскизами, которые необходимо просто перенести на кожу. Ну а другие клиенты приходят с настоящим ребусом, в общих чертах показывая, чего хотят, а в остальном полагаются на талант тату-мастера. И, как показывает практика, не зря. Видимо, некоторые татуировщики обладают даром с полуслова или самого простого рисунка понимать, что лучше сделать для клиента.
«Я, очевидно, не лучший художник. Но очень доволен интерпретацией моего эскиза мастером»
«Мои любимые персонажи, с детства ассоциировал себя с ними. И в один прекрасный день я просто решил набить их на себе»
«Хотелось чего-нибудь австралийского»
- На рисунке ничего не понятно. А вот результат просто вау! Очень детализировано. © bonnessha / Reddit
«Я такой себе художник, но вот мой тату — мастер — совсем другое дело»
«Хорошая девочка» — пер. ADME
«Как же круто, что из татуировщика лучший художник, чем из меня»
В оригинале месяц лучше, у мастера какой-то транспортир получился
«Вдохновлялся персонажем из аниме»
«Набил копию рисунка сестры»
«Пожалуй, это мое лучшее заполнение „пробела“ на ноге»
- Я ожидал, что вам набьют банан. © Astriga_Vivendi / Reddit
«Думаю, татуировка выглядит даже лучше, чем оригинальный рисунок»
«Попросила набить этого актера с головой моего кота. Вот что из этого получилось»
«Мне нравится придавать фруктам индивидуальность с помощью татуировки»
- Как же это странно! Обожаю такое. © Permanent_Markings / Reddit
«Результат даже близко не похож на эскиз. Получилось гораздо лучше»
«Мне не терпелось похвастаться»
- Вы напугали меня первой картинкой. © juwyro / Reddit
«Я рада, что все получилось так хорошо»
«Я смешал несколько любимых вещей в этой татуировке. Будет ли кто-то смотреть и понимать, о чем тут на самом деле? Вряд ли, но я буду знать»
«Разница между эскизом и результатом — как ночь и день»
«Что я попросил и какой результат получил»
Композиционно эскиз был лучше. Ну и такое мелкое все, что выглядит, как что то невнятное
«Запрос клиента был таким: „Как-то объединить броненосца и лодку“. Ну и вот»
«Такой детализации я точно не ожидал»
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Комментарии
Несколько эскизов (дракон, птички в ромбе, волна с курицей и пингвинами) понравились больше, чем итоговое тату)
Там где тату с маяком или башней, со слепу показался совершенно другой предмет))))
я не против тату,но мне кажется должна быть какая-то лаконичность, а не нагромождение и перебор, как и во всём.