19 татуировок, которые на этапе задумки вызывали недоумение, а вот результат впечатляет

Татуировка - дело серьезное, это на всю жизнь. Особо неудачную работу, конечно, можно свести, но многие предпочитают с самого начала ответственно подойти к делу. Некоторые клиенты приходят с выверенными до миллиметра идеальными эскизами, которые необходимо просто перенести на кожу. Ну а другие клиенты приходят с настоящим ребусом, в общих чертах показывая, чего хотят, а в остальном полагаются на талант тату-мастера. И, как показывает практика, не зря. Видимо, некоторые татуировщики обладают даром с полуслова или самого простого рисунка понимать, что лучше сделать для клиента.

«Я, очевидно, не лучший художник. Но очень доволен интерпретацией моего эскиза мастером»

«Мои любимые персонажи, с детства ассоциировал себя с ними. И в один прекрасный день я просто решил набить их на себе»

«Хотелось чего-нибудь австралийского»

На рисунке ничего не понятно. А вот результат просто вау! Очень детализировано. © bonnessha / Reddit

«Я такой себе художник, но вот мой тату — мастер — совсем другое дело»

«Хорошая девочка» — пер. ADME

«Как же круто, что из татуировщика лучший художник, чем из меня»

«Вдохновлялся персонажем из аниме»

«Набил копию рисунка сестры»

«Пожалуй, это мое лучшее заполнение „пробела“ на ноге»

Я ожидал, что вам набьют банан. © Astriga_Vivendi / Reddit

«Думаю, татуировка выглядит даже лучше, чем оригинальный рисунок»

«Попросила набить этого актера с головой моего кота. Вот что из этого получилось»

«Мне нравится придавать фруктам индивидуальность с помощью татуировки»

Как же это странно! Обожаю такое. © Permanent_Markings / Reddit

«Результат даже близко не похож на эскиз. Получилось гораздо лучше»

«Мне не терпелось похвастаться»

Вы напугали меня первой картинкой. © juwyro / Reddit

«Я рада, что все получилось так хорошо»

«Я смешал несколько любимых вещей в этой татуировке. Будет ли кто-то смотреть и понимать, о чем тут на самом деле? Вряд ли, но я буду знать»

«Разница между эскизом и результатом — как ночь и день»

«Что я попросил и какой результат получил»

«Запрос клиента был таким: „Как-то объединить броненосца и лодку“. Ну и вот»