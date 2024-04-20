20+ человек, которые вместо зарплаты принесли домой безумную историю с работы

Народное творчество
1 час назад

На работе, может быть, и скучновато порой, но иногда там случаются такие ситуации, что впечатлений хватает на годы. Так произошло с героями нашей статьи, и они поспешили поделиться своими историями в сети.

  • Коллега постоянно звонила своему сыну Ромочке, отпрашивалась, чтобы отвезти к врачу, так как сын очень болезненный. Опаздывала, прикрываясь тем, что Ромочке утром стало плохо. Брала отгулы, а на остальных сваливались ее обязанности. А правда всплыла так. Я пошла в гости и разговорилась с девушкой, которая работает в школе. Та рассказала, что у нее в 10-м классе есть мальчик, которого мама опекает и не пускает в школу из-за любого чиха. По любому поводу приезжает в школу и грозит всем, на кого пожалуется ее Ромочка. Который, кстати, абсолютно здоров, невероятно нагл, и в нем 190 см роста! Оказалось, что это тот самый Ромочка. Я рассказала обо всем коллегам. Поблажки и отгулы закончились, и теперь эта коллега злится на меня и на остальных. © Подслушано / Ideer
  • Работал в супермаркете администратором. Была у нас жизнерадостная и улыбчивая кассирша. А однажды пришла хмурая и с кругами под глазами. Сперва не хотела признаваться, потом я ее разговорил. Оказалось, она случайно назвала своего ревнивца моим именем, а он ее всю ночь попрекал этим и спать не дал толком. В обед прибегает ее ухажер и сразу мимо кассы в зал, искать меня. Нашел и наезжает, мол, какого черта я подкатываю к его ненаглядной. Разобрались в конце концов, даже посмеялись. © Unknown author / Pikabu
  • Весь персонал компании присутствовал на 45-минутном совещании, где шла дискуссия о том, какую туалетную бумагу следует использовать в офисе — однослойную, двухслойную или трехслойную. Люди всерьез доказывали свою точку зрения и приводили весомые аргементы в пользу своего варианта. Некоторые сотрудники настаивали, что их голос весомее, так как у них слабый мочевой пузырь или плохое пищеварение. Мне было очень некомфортно, а 45 минут длились целую вечность. © steun88 / Reddit
  • Жена работала кассиром в продуктовом магазине, и смена выпала 31 декабря. Уже вечером перед закрытием приезжает директор (он же хозяин), и такой: «Девочки, всем спасибо, всех с праздником, это вам!» И берет с полок берет конфеты, еще какую-то мелочь, отдает кассирам и, довольный, уходит. А деньги в кассу не вносит. Кассиры переглянулись, да и понесли товары обратно на полки. Недостачу-то с них спишут, а не с директора. © Mayeuski / Pikabu
  • Была на работе коллега-врач, противная, скандальная. Часто ругалась с пациентами, с начальством. Доходило до того, что она демонстративно писала заявления об уходе. Которые никогда не подписывали. Терпели ее, так как был дефицит кадров. Через какое-то время главврачом стала я. И вот, очередной приступ истерии у скандалистки, она забегает ко мне, демонстративно швыряет на стол очередное заявление на увольнение, а я спокойно беру эту бумажку и подписываю. Что было! Слезы, сопли, просьбы чуть ли ни на коленях «вернуть все как было». После этого мадам стала вести себя скромнее. © bemmby / Pikabu
  • Коллега всегда просит 2 соуса, а использует всего один. Вот что, оказывается, у него в столе. © 9oreos / Reddit
Bazzzay.jiw
36 минут назад

Хозяин магазин прошаренный тип.) И отдарился и не потратился.)
Совсем как та монашка из анекдота : и досыта и не грех.)))

-
-
Ответить
  • Перешел на новую работу. От прошлого сотрудника мне достался большой завал, и начальница, Наталья Владимировна, просила к ней лично идти с каждым вопросом. И вот однажды я влетаю в ее кабинет со словами: «Инна Леонидовна, у нас ЧП, ревизор едет!» И тут понимаю, что по запарке назвал ее именем своего прошлого руководителя. А ее реакция была бесценна. Она, словно ревнивая жена, вопросительно так приподняла бровь и спросила с холодком: «Ты что, только что назвал меня именем своей бывшей?» © MihZlobin / Pikabu
  • Звонит женщина. Нужны визитки
    — А макет уже есть?
    — Да, я сделала! Там ксерокс еще надо сделать!
    — Что вы имеете в виду?
    — Это когда кладешь что-то и копируешь, слышали о таком?!
    — Так вам копии нужны или визитки?
    — Визитки!!!
    — При чем здесь ксерокс?
    — Визитки отксерить и сделать 100 штук! — женщина.
    — Это так не делается...
    — А как это делается у вас?
    — Не только у меня, у всех. Нужно подготовить макет для печати, потом делаем раскла...
    — Понятно! До свидания!
    И бросает трубку. © Newspaperman / Pikabu
  • Мы с коллегами ведем учет того, сколько раз мы случайно роняли вещи. Я на втором месте! © sardonyxLostSoul / Reddit
  • Кроме меня, в нашем офисе 5 инженеров. Так вышло, что все они заболели, но работы много, поэтому они помогали дистанционно, через программу удаленного доступа. И вот сижу я в пустом кабинете в тишине, а вокруг меня 5 компьютеров, живущих своей жизнью. По экранам курсоры бегают, какие-то вкладки открываются и закрываются, появляются чертежи... Вот оно, будущее. Наступило. Но какое-то зловещее, что ли. © arrarala / Pikabu
  • Круто, когда в офисе установлены окна, у которых одна сторона зеркальная! © reddituser0*** / Reddit
  • Меня на работе пирогом угостили пирогом. Сказали взять в холодильнике. Ну, я взял и съел. А потом меня спрашивают: «А че ты пирог то не ел?» Оказалось, чужой схомячил, стыдно до сих пор. © KotAbc / Pikabu
  • В одной организации работал некий гражданин. В один из дней он не вышел на работу. Пропал. Ну, один день — ладно, может, заболел, может еще что. Позвонит, расскажет, в чем дело. На второй день уже директор сам ему набрал:
    — Ты где?
    — В Турции!
    — Стоп. Как это в Турции? А работа?
    Так у меня там от отпуска половина осталась, вот я и поехал отдохнуть... © kka2012 / Pikabu
  • Принесли нам на ремонт планшет с транспортировочной пленкой. 6 лет в использовании. Железная выдержка у человека. © Unknown author / Pikabu
Выхухоль
28 минут назад

На работе пирогом
Угостили пирогом
Пирогом прям угостили
Чтобы слопать его ртом))

-
-
Ответить
  • На прошлой работе соседний офис в срочном порядке решил съехать. Заходит к нам их начальник и предлагает мебель купить. Я посмотрел, спрашиваю: «Почему стул и стол?» «Стул 2 тыс., стол — 3». Я улыбнулся и пошел на выход, но он не унимался: «А сколько дашь?» «2 тыс. за все вместе». «Э-э, не, мало». Так и разошлись. А на следующий день приходит арендодатель и говорит, мол, если какая-то мебель нужна, приходите, берите, а то соседи съехали и все оставили. © Unknown author / Pikabu
  • Помню, начитался красивых историй о фейковых увольнениях. Это когда приходишь к начальнику и говоришь: «Я устал, босс. Работы много, сил нет. Хочу уйти туда, где хотя бы платят больше». И сразу тебе предлагают + 50% к зарплате и на коленях молят остаться.
    Ну я и подумал: «Чем я-то хуже?» Пошел к руководителю, говорю, так и так, мне тут в другом месте предлагают больше денег. А он послушал меня, и такой: «Жаль конечно, но ок». В смысле ок? А где хотя бы какие-то попытки меня остановить? Пришлось реально увольняться и впопыхах искать себе новую работу. © Жиза ИТ руководителя / Telegram
  • Я чуть не подписался работать в конторе, где в серверную нужно было подниматься по деревянной лесенке, под крышу, где скапливался аммиак от производства. Жарища, кондиционер отсутствовал напрочь! 10 минут, и я, с зеленым лицом, откровенно и невежливо послал их всех в тайгу навсегда. Как они расстраивались, заламывали руки, вещали, что сами не знали! Ну да, ну да. © Vic333 / Pikabu
  • На работе кто-то заметил, что с потолка капает. В итоге они поставили цветок так, чтобы влага служила для полива растения. © crookedcusp / Reddit
  • В офис к знакомой попала запись разговора тайного покупателя и продавца-консультанта, которого потом уволили. Четко слышно начало разговора: «Добрый день! Скажите, это новая у вас коллекция или старая?» «А ты что, до фига модник типа?» © Katabatik / Pikabu
  • У меня на работе была соседка по кабинету, от нее жутко пахло. Я новичок, а она — наставник. Подсаживается ко мне что-то объяснить в компе — меня каждый раз трясет. Этот смрад, словно шлейф, тянулся за ней везде, после нее нельзя было и в туалет войти. Предыдущий сотрудник сидел с ней 2 года и терпел. Приходил домой и, как я, снимал с себя всю одежду и сразу бросал стирать. Запах въедался сильно. Я деликатничала, спрашивала совета у друзей и родных. Только через полгода я решилась сказать ей об этом, извиняясь через каждое слово. В ответ она заявила, что никто ей это не говорил, она ничего не чувствует и всех она устраивает. Пришлось идти к начальнику со слезами уже. Он провел целое расследование: опросил всех, поговорил с ней и наконец отселил ее в отдельный кабинет! Я не могла надышаться... © Elena Eremeeva
  • Нам нужна была новая экономистка, кадровичка долго и упорно ее подбирала. Наконец одна девушка прошла 3 собеседования и 2 недели обучения. Начинается ее первый рабочий день. 9.00. Приходит радостная, раскладывает на столе чашку, ложку, калькулятор. 9.30. Ее пресдставляют остальным сотрудникам. 10.00. Приезжает собственник и говорит, что хочет поставить на эту должность свою знакомую. 10.30. Девушки уже нет в офисе. Занавес. © CheTak / Pikabu

А вот и еще несколько статей про яркие ситуации на работе:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!