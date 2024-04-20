20+ человек, которые вместо зарплаты принесли домой безумную историю с работы

Хозяин магазин прошаренный тип.) И отдарился и не потратился.)
Совсем как та монашка из анекдота : и досыта и не грех.)))
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На работе, может быть, и скучновато порой, но иногда там случаются такие ситуации, что впечатлений хватает на годы. Так произошло с героями нашей статьи, и они поспешили поделиться своими историями в сети.
Хозяин магазин прошаренный тип.) И отдарился и не потратился.)
Совсем как та монашка из анекдота : и досыта и не грех.)))
На работе пирогом
Угостили пирогом
Пирогом прям угостили
Чтобы слопать его ртом))
А вот и еще несколько статей про яркие ситуации на работе: