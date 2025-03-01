20+ человек просто сели в такси, а попали в лихую историю
Народное творчество
53 минуты назад
Такси — это не только способ передвижения, но и целая куча историй. То таксист приедет не туда и потом бегай, ищи его. А то и просто вдруг начнет лекцию читать во время поездки. Мы уверены, что у вас тоже случались такие незабываемые поездки.
- Вызываю такси, сажусь, едем спокойно. И тут таксист начинает выспрашивать, мол, почему ты, девушка, не замужем? Я сперва молчала, думала, ну, всякое бывает, но он не остановился! Начал советы давать: "Надо быть послушнее, мужика искать пораньше". Тут я не выдержала и говорю: "А вы-то женаты?" Он такой: "Нет, трижды разведен, но я понимаю, как надо!" И тут я уже не сдержалась: "Ну так и езжай жениться, а не людей в такси жизни учи!". В итоге доехала молча. © Палата №6 / VK
- Вызвала такси, сказали, что приедет машина зеленого цвета. 20 минут с таксистом не видели друг друга, наконец по номерам нашла его. Я злая, он злой. Говорю: «Ну и в каком месте ваша машина зеленая?!» Ответ просто высадил. Мол, его машина перламутровая, а если приглядеться - с зеленым отливом. © Марта Брахман / ADME
- Как-то поймал такси, возвращаясь с вечеринки, за рулем девушка. Подъезжаем к дому, он возле лесополосы, там заканчивается асфальт, а дальше пару сотен метров идет грунтовая дорога. Дело было поздно вечером, а район не подсвечен и выглядит жутковато. Девушка испуганно: "Я туда не поеду!" Мне смешно стало, но в положение вошел и пешком прогулялся. © akadam / ADME
- Спросила у таксиста, знает ли он, как доехать до нужного мне адреса. Тот очень оскорбился и сказал: "Деточка, я работаю в такси больше, чем тебе лет". Поправил галстук и расстроенно отвернулся. © DJ Eva Fiesta / Twitter
- Подъезжаю, пассажиров двое. Открывают дверь правую заднюю и через одну в салон садятся. Две двери в машине сзади! Вот зачем переться через одну и прыгать по машине? А иногда и втроем заходят, а потом еще и выходят через ту же дверь. Где логика? Типа, дома один вход и выход в квартиру, значит, и в такси нужно через одну дверь? И таких кадров 70%. Видел недавно наклейку у водителя: "Посадка с двух сторон". © LekseyKRD / Pikabu
- Таксист на стареньком мерседесе просто тащился от своего гудка. Он сигналил всему вокруг: пешеходам, машинам, даже деревьям и дорожным знакам. В конце концов, таксист-таки не доехал немного до места назначения. Он увидел на другой стороне дороги какую-то женщину, затормозил и посигналил ей, из-за чего в него врезались 2 машины. © Unknown author / Reddit
- Водитель злился на своего начальника и ехал как бешеный. Я просила его сбавить скорость, но он не реагировал. Он вез меня в аэропорт в час ночи, я здорово перепугалась. © Lisabugtrip / Reddit
- По тарифу "комфорт" приехала машина из "бизнеса". Все бы ничего, но по пути водитель довольно нагло попросил глянуть мое приложение, долго разглядывал свой рейтинг, а потом взял и понаставил там себе 5 звезд. А еще отметил почти все иконки в разделе "Что особенно понравилось" и в сообщении наставил себе кучу лайков. Само собой, я потом по завершению поездки все это удалил. © Talami / Pikabu
- Уже много лет я работаю таксистом и это для меня не просто работа, а призвание. Люблю чувствовать скорость, ветер, который щекочет лицо. Моя машина - это моя семья. Я старательно забочусь о ней. Что меня больше всего привлекает в такси - это знакомство с различными людьми. Я могу услышать их истории, видеть разные жизненные ситуации и быть частью этого уникального микрокосмоса, который разворачивается внутри моей машины. Многие мои знакомые считают меня чудаком, а я и ничего против этого не имею. У меня нет семьи, но я люблю свою жизнь такой, какая есть. Я с гордостью могу сказать, что нашел себя. © Палата №6 / VK
- Заказали заранее в аэропорту такси класса "комфорт", так как ехали компанией из 4-х человек плюс багаж. Приехала какая-то мини. Кое-как сели, начинаем выяснять у водителя, чем отличается "комфорт" от "эконом". И тут он выдал такую фразу: "Я когда везу пассажиров, стараюсь не ругаться с ними. Это и есть комфорт". © Fox l / ADME
- Я подъехал по адресу и увидел женщину с двумя маленькими детьми. Она открывает дверь и дети залазят в машину. Затем она спрашивает, могу ли я их довезти. Я отвечаю, что нужно сопровождение взрослого. Она идет за своим парнем, а тот начинает со мной спорить. В итоге мне все же удалось их убедить поступить по-моему. Они совершают поездку и оценивают меня на две звезды. © grainsofglass / Reddit
- Мне упал заказ от пассажира с рейтингом 4,60. Сначала я колебался, но за поездку был приличный гонорар. Подъехав по адресу, я увидел молодую девушку. По дороге мы поболтали, она оказалась приятным собеседником. Тогда я спросил, почему у нее такой низкий рейтинг? Она ответила: "Понятия не имею. Я часто пользуюсь приложением вызова такси, но оно все время назначает неправильную зону посадки". С тех пор я стараюсь не судить о пассажире по рейтингу, не стоит оценивать книгу только по одной ее обложке. © LowProfessional4069 / Reddit
- Как-то раз ехал с водителем, который не переставал говорить целых 15 минут и не давал мне даже слова вставить. А потом он просто начал петь даже без музыки, просто проговаривая строчки. Очень утомительная поездка. © pdx_1 / Reddit
- Поругалась с таксистом, потому что дала ему за поездку больше денег. Говорит: "Возьмите сдачу". Я ему отвечаю: "Не надо, все в порядке". Он: "Девушка, то, что я работаю в такси, еще ничего не значит, мне не нужны подачки". © NASSA*** / Twitter
- Вызвала такси от дома до работы. По навигатору такси ожидает в указанной точке. Подхожу на место, но никого нет. Писала ему и звонила, не отвечает, а уже пошло платное ожидание. Смотрю в телефон, а он уже куда-то поехал и включил "в пути ". Я делаю скрины, фото, пишу в такси и вызываю вторую машину. Со второй попытки уехала хорошо. А первый водитель отменил заказ, когда я подъезжала к работе. Хоть деньги не сняли. © Наталья / ADME
- Беру заказ, в примечаниях написано "небольшая собака". Приезжаю - собаки две. Хозяйка делает бровки домиком: "Ну пожалуйста, возьмите нас. Никто не хочет везти, а нам деваться некуда. Они у меня послушные, чистоплотные". Ну ок, говорю, залезайте, если что-то пойдет не так - по приезду будем смотреть. Она: "Конечно, конечно, все будет хорошо, если какие-то проблемы - все возмещу". Едем. Один из псов начинает носиться по заднем сиденью, по полу, по хозяйке. Я не обратил особо внимания, попросил только успокоить. Приезжаем, она со мной рассчитывается, выходит. Я вижу, что салон полностью в шерсти. Все: сиденье, спинка, пол. Выхожу и говорю: "Девушка, смотрите, ваши собаки завалили шерстью салон, оплатите пылесос, и я поеду". Она меня просто обругала и все. © Kedbldeda / Pikabu
- Беру заказ утром, поездка из спального района в большой ТЦ. За 600-700 метров до точки пассажирка говорит: "Высадите здесь, я прогуляюсь, а вам по парковке не кружить". Позже замечаю: на балансе денег меньше, чем должно быть. Звоню в поддержку и тут оказывается, что пассажирка пожаловалась, дескать, ее не довезли до места назначения, пришлось весь ТЦ обходить с больной ногой! Объясняю ситуацию, мне сочувствуют, но ничем помочь не могут, ведь я завершил заказ раньше, чем доехал до точки. Конечно, денег я так и не получил. Теперь, если пассажир хочет выйти раньше при оплате безналом, всегда прошу изменить конечную точку. Или высаживаю там, где просят, но завершаю заказ только там, где должен. © Stranger235 / Pikabu
- Часто приходится вызывать такси. Очень раздражает, что там работают некомпетентные сотрудники! Указываю точку назначения маршрута, а они приезжают совсем в другое место, звонят и говорят что-то наподобие: "Перейдите дорогу, я вас жду". Один кадр не захотел доехать до места назначения каких-то 300 метров и сказал: "Ну ладно, дойдете пешком, недалеко же". Я вызываю такси, чтобы ходить пешком? Зачем вы устраиваетесь на работу, если тяжело ездить туда, куда нужно? Бесит. © Подслушано / VK
- Сестра рассказала, как она таксиста урезонила. Говорит: «Вызвали с ребенком такси из сада. Машину долго ждали и в приложении статус "эконом" поменялся на "комфорт". Садимся, таксист: "Повезло вам, замарашки, с шиком прокатитесь". Я аж поперхнулась, поворачиваюсь и говорю: "А вы, молодой человек, ничего не перепутали, это у вас политика компании клиентам хамить или ваш личный подход?" Он было пытался оправдаться, дескать, просто пошутить хотел. Я ему быстро объяснила, что со мной такие шутки не пройдут. Парень язык прикусил, всю дорогу угрюмый рулил, а в конце поездки вышел и молча двери открыл».
- Ехал сзади, все окна в машине были закрыты. Сидел и удивляется, почему я слышу шум, будто окно открыто. Потом посмотрел вниз и увидел, что в полу зияет дыра, через которую видно дорогу. © ****st1cK1 / Reddit
- Вызвала я такси. Едем, а водитель на меня как-то странно смотрит. Вдруг начинает расспрашивать про семью, про папину работу, про брата. Тут мне уже стало вообще не по себе. Ну, думаю, все, пришел конец. И тут, как только мы подъезжаем, он резко спрашивает, узнала ли я его. Естественно, нет. Он начинает смеяться и говорит, что он наш сосед с 1 этажа. © Палата 6 / VK
- Опаздывал, бегу весь в мыле, вызвал такси. Едем. В салоне на всю катушку работает кондиционер, дубарина страшная, градусов 10, ей-богу. Водитель сам в шапке и пуховике. Говорю, мол, вы бы не могли выключить кондиционер, я тут замерзаю. А он выдает: «Я на этой арендованной машине первый раз, утром сел, кондер работал, как выключить не знаю, хозяин машины трубку не берет, вот так и езжу уже три часа, сам мерзну». Я надел шапку, перчатки, застегнул пальто. Мы молча доехали до нужного адреса. Я вышел, а парень поехал мерзнуть дальше. © Палата 6 / VK
- Вчера попался слишком говорливый таксист. Трындел без умолку всю дорогу, я аж с радостью из машины вылетела. И вот сижу себе дома, ем, вдруг звонок. Беру трубку, там мужской голос, мол, здрасьте. Это был тот таксист! И он дальше беззастенчиво выдает: «Я же вам не рассказал самое интересное, слушайте...» Я аж обалдела. © Палата 6 / VK
А вот еще подборка статей про незабываемые поездки на такси:
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