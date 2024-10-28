20+ коллег с чудинкой, которые добавляют перца в рабочие будни
Истории
4 часа назад
Мы проводим на работе столько времени, что складывается ощущение, будто с коллегами уже сроднились. Становишься в курсе их личной жизни, воспитания детей и здоровья. И часто все это узнаешь против собственной воли. Все-таки, как ни крути, коллег не выбирают — с ними может и безумно повезти, а может и вообще нет.
- У нас была сотрудница, которая лазала по шкафам и искала кофе. Причем знала же, что начальство давно не покупает нам кофе, сахар и печеньки. У каждого свои баночки. И вот она, не найдя на кухне чем поживиться, пришла и спросила: «А где сахар?» А я что-то психанула и ответила: «В магазине». Она обиделась. © Elena LV / ADME
- У меня на работе была сотрудница. Она для своего любимого прямо за рабочим столом перетирала руками свежий хлеб и посыпала его солью. Весь стол и пол в этом всем. А однажды приходим — запах какой-то. Эта дамочка трусы сушила на системном блоке! Мы в крик, а она невинно выдала, что перед работой плавала в озере. © Каролина Бовизаж / ADME
- Мой коллега всячески подбивал ко мне клинья. Я работала официанткой, а он подрабатывал на кухне. Так однажды он принес на работу свою старую школьную футболку и отдал ее мне, сказав, что хочет, чтобы она осталась у меня. А потом всем на работе говорил, что я его «женушка», хотя я много раз просила так не делать.
К счастью, я там немного поработала и уехала доучиваться подальше от места той работы. © Charissa Enget / Quora
- Начала работать помощником в операционной, все новое, учиться надо много чему. Поставили надо мной «старшую», которая должна всему меня научить. Но что я ни спрошу, ответ «потом». Что это? Потом. Как это делать? Потом. Как эти документы заполнять? Потом. Я попросила руководство перевести меня к другому человеку, чтобы он обучил меня. Когда менеджер спросил ту мою «старшую», как она считает, почему я попросила поменять ее, то она ответила, что я ее не слушаю!
© Irina Zn
- У меня была коллега, которая купила мне кошку, не спросив меня. У меня просто недавно моя кошка умерла. Когда я сказала ей, что сейчас не готова завести питомца, она спросила: «Ну и что мне делать с этой кошкой?» © DistributionOk4169 / Reddit
- Сотрудник повадился ходить к моей коллеге за чаем. Она покупала дорогой развесной чай. Говорит: «Ох, надоел! Оближет свою ложку и ко мне в упаковку с чаем лезет. Купила ему самый дешевый чай и отдала. На следующий день он опять явился за чаем со своей ложкой облизанной. На возмущение: „Я же вам купила чай, где он?“ ответил: „Так я домой отнес“». © Marina-mirabella / Dzen
- Каждое утро мой коллега громко хлебал свой кофе в течение целой минуты, а потом издавал удовлетворенное «А-а-а!». Это как оказаться в сцене из ситкома на постоянном повторе. © Fast-Profession-1601 / Reddit
- На моей работе коллегу застукали за игрой в World of Warcraft, в которую, как оказалось, он играл каждый день по несколько часов. Начальник вызвал его и сказал, что это абсолютно неприемлемо, и он должен перестать играть на работе, иначе его уволят. Вроде понял.
Меньше чем через час айтишники звонят шефу и говорят, что парень снова в своем офисе играет. Его уволили в тот же день. © jpiro / Reddit
- У нас была ситуация: взяли барышню на полставки, с условием, что она в дополнение к основной работе будет письма на почту отвозить. Она каждое утро появлялась на работе на час-полтора позже всех, ибо «на почте была». И тут через пару месяцев что-то искали, залезли в ее шкаф, а там аккуратными кучками лежит все то, что надо было отправить по почте. Пришлось расстаться с такой «прекрасной» сотрудницей. © Тревожное Пирожное / ADME
- Когда-то я работал с одним парнем из той же компании, но из другого отдела. Его к нам прислали для выполнения кое-какого задания. Спустя время он уведомил моего менеджера, что все сделано. Когда она пришла, чтобы проверить пару моментов, они оказались неправильными. Когда менеджер указала ему на ошибки и попросила объяснить их, он ответил: «Вы сказали мне просто это сделать. Вы не говорили, что это нужно сделать правильно». У меня буквально отвисла челюсть, когда я услышал это. © fortuitous_music / Reddit
- У меня была сотрудница, которая как-то пропала без вести примерно на 2 часа. Оказалось, она заперлась в ванной, и то, это выяснилось благодаря просмотрам по видеокамерам. Она на полу в туалете постелила бумажные полотенца и отключилась. Позже ее уволили. © Danilovedesignco / Reddit
- Я на работе пила свой кофе, который приносила сама. Как-то у нас общий кофе закончился. И я, придя на смену, обнаружила свою банку пустой. И никто ничего не видел. Купила новый, в свою банку пересыпала. А утром снова банка пустая. Иду, покупаю кофе дешевый и невкусный. И вскоре поймала воришку. Коллега сама прокололась, когда решила спросить у меня: «А почему кофе такой плохой?» Вот тут я ей высказала. Обиделась, пошла начальнику стучать. Но больше мой кофе не брала. © Полина Воронина / Dzen
- Был у меня шеф, большой человек в плане роста и комплекции. Разговаривали мы как-то с ним, а он в это время ручку уронил, наклонился, чтобы поднять, и начал терять равновесие, падая вперед. Чтобы не упасть, ему пришлось семенить ногами в мою сторону. Но мой шеф нашел выход из ситуации! Он в тот момент начал кричать: «Забодаю-забодаю». Как представлю, как все это выглядело со стороны, истерика начинается. © Солнышко пушистая / ADME
- К нам на работу устроился 75-летний пенсионер, который заявил, что ему дома скучно. Он был слегка сгорбленным, с большим животом. Устроился на работу, которая предполагала высокую физическую нагрузку, многозадачность, постоянные поездки, общение с клиентами. Так уже на второй день работы этот старик стал ворчать из-за многочисленных телефонных звонков. А еще стал жаловаться на то, что не может позавтракать утром, сидя за рабочим столом (а у нас это запрещено). На четвертый день дедуля сдался: он ворвался в кабинет управляющей и швырнул в нее ключи с криками: «Я увольняюсь! Можешь сама занять эту должность!».
Оказывается, он думал, что будет сидеть на работе и расслабляться, потому что он уже в возрасте... Самое интересное, что через год этот мужчина попросился вернуться к нам на работу. © Deena Jones / Quora
- Пришла к нам на испытательный срок одна девушка и за месяц успела выбесить весь отдел (5 женщин). Что бы где ни говорили, она сразу встревала в разговор и давала свои советы, всем без исключения. Давала советы по поводу макияжа и одежды: «Тебе не идет такая юбка, надо такую», «Помада тебе тоже не идет, давай я тебе накрашу губы своей». Мы все были просто в бешенстве к концу ее испытательного срока. И пошли к начальнице с мольбой, чтоб она ее не оставляла. Так эта звезда на нас всех обиделась, что мы все выступили против нее... © Елена Бабинцева / Dzen
- У нас был один любитель обниматься, я ему сказала о своем очень коротком списке допущенных к моему телу. Следующий раз он меня приобнял уже при увольнении. Я милостиво разрешила. Ну, приятный человек был в остальном. © Dedee / ADME
- Еще когда у меня не было высшего образования, я только училась и работала, к нам в отдел взяли мужчину с биржи труда. Предпенсионер. Образование у него было, но он по профилю не работал, а всю жизнь просидел в пожарной охране. Мне поручили передать ему дела с моего участка, а я, что называется, пошла на повышение. Мне доверили более серьезную работу. Учила я этого товарища 2 недели, а у него в одно ухо влетает, в другое вылетает. Записала ему алгоритм работы. Все равно не втыкает.
Я уже по более серьезному профилю работаю, а товарищ все за мной бегает, чтоб я ему помогла. Замучилась. И еще начальство орет, что я ему ничего не объяснила. Ну как начальству доказать, что я объясняла, и что, по сути, диплом у новенького липовый? А он, зараза, еще и хамить мне начал и все свои косяки на меня спихивал. Мол, не объясняла я ему ничего. И тут меня на 3 дня отправляют в командировку, а начальница сама начинает обучать новенького... По свидетельству коллег, на второй день обучения она, интеллигентная дама, начала материться, а на третий день побежала в отдел кадров с разговором об его увольнении. © Акварель / Dzen
- Я обучал новых техников работе на станках, на которых мы сами трудились. На нашем рабочем месте все мы должны носить рабочие халаты. Я заметил, что новый сотрудник постоянно ел M&Ms, доставая их из кармана пинцетом. А еда в рабочем помещении у нас запрещена, поэтому я попросил его перестать есть конфетки. Он никак не отреагировал. Я снова попросил его остановиться, он не послушал. Я попросил оставить еду в его шкафчике... Оставил. А чуть позднее в тот же день его снова застукали, как он что-то ел, все так же доставая еду из кармана пинцетом. Короче, он не прошел испытательный срок. © squirrel-phone / Reddit
- У меня была коллега, которая не могла заставить себя приходить на работу вовремя. Все начинали работу в 8:00. А для нее было обычным делом появляться в 8:30, 8:45, а то и в 9:00. Она просто компенсировала свое время, оставаясь после 17:00. А прикол знаете в чем? Она получила повышение. Я не могла в это поверить! Не было никаких собеседований на эту должность, просто подали ей на блюдечке с голубой каемочкой. А все потому, что она училась с сыновьями владельца компании. © Marcella Majors / Quora
- В моем офисе есть два женских туалета: один отдельный для одного человека, а другой — многоместный, но с кабинками. Одна моя коллега отказывается пользоваться многоместным туалетом, ходит только в отдельный. В принципе, ее право, никто не запрещает. Есть одно но. Когда тот отдельный туалет кем-то занят, она стоит под дверью и дергает ручку каждые 30 секунд. И так до тех пор, пока человек не выйдет. © 99dalmatianpups / Reddit
- У нас на работе был сотрудник, который не видел ничего особенного в том, чтобы подойти и отхлебнуть чай или кофе из чьей-нибудь чашки. Вроде как торопится, типа, некогда самому себе налить. Отхлебнет у кого-нибудь и дальше убегает. А у него вечно в уголках губ что-то белое собиралось, постоянно ходил с этой гадостью на губах. Противно даже смотреть на него было, не то, чтобы продолжать пить из этой чашки. Если отпил, то все, идешь моешь чашку и наливаешь себе заново. © Alena / Dzen
- Вышла из декрета на свое рабочее место (продавцом в большой гастроном). В отделе практиковались две молоденькие девчушки, им лет по 18 было, мне уже за 30. Настало время обеда, а магазин тогда закрывался на обед. Достаем то, что из дома принесли, пошли разогревать на кухню, там плита была. Смотрю, девчата мои загрустили. Спрашиваю: «В чем дело?» Думала, может нет у них ничего с собой нет, так это не беда. Поделюсь. Оказалось, к ним на обед повадилась ходить одна сотрудница, 40-летняя дама из другого отдела. Только мы сели за стол, заходит она со словами: «Ну, что сегодня будем есть?» Я от такой наглости даже растерялась. Но потом говорю: «Что принесла, то и будешь есть!» Повисла пауза. Больше она к нам не заходила... © Сентябрина / Dzen
- Работаю в небольшой компании. Был у нас парень, который невероятно вонял. Настолько, что уже через 10 минут с ним в одном помещении невозможно было находиться. И только через год (!) кто-то из сотрудников осмелился сказать тому парню про запах. Он удивился, сказал, что регулярно принимал душ, но при этом употреблял какое-то лечебное чесночное масло. Оно и вызывало ужасный запах. Как ни странно, он даже не догадывался, что воняет. Он стал использовать другое масло, и запах практически сразу исчез. К слову, отличный парень, проработал в компании несколько лет. © Maximum__Engineering / Reddit
- Арендовали мы офис на первом этаже жилого дома старой постройки. Ну как офис — двушка, переделанная под офис. И вот сидим как-то с коллегами и чуем запах газа. Прошлись по всем углам, больше всего запах ощущался в кабинете, где раньше кухня была. Мы в панике вызываем аварийку, те прилетают через 5 минут, жильцов эвакуируют, у нас по офису с каким-то аппаратом ходят... И выясняется, что конкретно у нас даже трубы газовой нет: когда ремонт делали, заглушили на входе в офис за ненадобностью... И утечки газа нет, весь дом обошли, все проверили. Всех по квартирам вернули... В общем, оказалось, что это коллега в том кабинете капусту тушеную на обед ела... Причем, это уже потом выяснилось, когда аварийка уехала, а коллега доедать села, и запах снова пошел по всему офису. © Ekaterina Filippova / ADME
- У нас была одна дама на работе. До обеда пила кофе, только потом начинала какую-то деятельность. А вот когда все начинали в 19.00 собираться домой, она жутко обижалась, почему она, мол, «за всех» остается впахивать. © Ольга / Dzen
- У меня есть «коллега», которая абсолютно ничего не делает по работе, ну вот прям вообще ничего. Сидит целыми днями в телефоне, а в перерывах рассказывает, что для нее должно делать начальство: и отпуск должны летом всегда давать, и категории повышать. При этом постоянно громко вздыхает «О, госпади-и-и!», а сама при этом какие-то шарики в игре переставляет. Так это все мешает нам и просто демотивирует...
Еще она периодически спрашивает, включить ли свет. Видимо, в этом миссия. И даже делает так, что пришлось на выключателе прилепить бумажку «не клацать». Потому что это происходило так:
— Вам включить? (клац-клац) Не темно? (клац-клац) Может, включить, мне не трудно! (клац-клац) Или оставить? (клац-клац) Может, мешает? (клац-клац) Смотрите, как вам удобно! (клац-клац) Я могу включить (клац-клац), могу выключить (клац-клац) Как скажете (клац-клац). © Катерина / ADME
- Работала секретарем. Взяли мне помощницу — молодую девчонку. Как-то я отправила ее разнести документы на подпись по всем отделам (5 этажей). А когда она вернулась, выяснилось, что нескольких страниц из тех документов почему-то не хватило. Выпытывала я долго, куда же делись те документы. Оказалось, девчонка, цитирую «зашла по пути в туалет». Занавес!
Думаю, понятно, что после этого долго она у нас не задержалась. Еще что-то там несколько раз отчебучила, и ее уволили. © Елена Сиротина
А вот еще несколько коллег, с которыми точно не заскучаешь:
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