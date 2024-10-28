20+ коллег с чудинкой, которые добавляют перца в рабочие будни

Мы проводим на работе столько времени, что складывается ощущение, будто с коллегами уже сроднились. Становишься в курсе их личной жизни, воспитания детей и здоровья. И часто все это узнаешь против собственной воли. Все-таки, как ни крути, коллег не выбирают — с ними может и безумно повезти, а может и вообще нет.