20+ вещей, которые оказались так удобны, что хозяева не способны с ними расстаться годами
Народное творчество
1 час назад
Найти вещь, которая будет тебя идеально устраивать, порой посложнее, чем выиграть в лотерею. Поэтому некоторые люди порой пользуются одной и той же чашкой изо дня в день, годами носят любимые кроссовки или не меняют удобный нож, пока он не сточится до основания.
"Эта штука уже почти два десятилетия сообщает мне, когда мои яйца будут готовы. Я почти уверен, что она меня переживет"
"Этим ножом режут лимоны с 1990 года"
«Седло моего велосипеда, на котором я проехал 50 000 км. Оно очень удобное и своим жутким видом отлично защищает велик от кражи»
«Термос Stanley, который я использую каждый день вот уже почти 50 лет. Купил и приятелю такой же»
«Когтеточку слева мы купили 14 лет назад. За это время мы успели пожениться, родить детей, завести новых кошек и 2 раза переехать. Это лучшая вещь, я вам говорю»
«Я маляр на стройке, и вот как выглядят мои кроссовки после года использования»
«Кепка моего отца, которой уже 30 лет, и новая»
«Спустя 16 лет можно точно сказать, какую ручку нашего шкафа мы трогаем чаще всего»
«Зонту слева 9 лет, и он действительно был хорош. Однажды он попал в переднее колесо моего велосипеда, оно сломалось, я повредил ногу, а на зонтике только чуть-чуть порвалась ткань»
«Наконец-то купил себе новые ролики»
«Новая лопата и та, которой пользовались 5 лет. С ее помощью мы посадили сотни тысяч деревьев»
«Разница между новым кольцом и тем, которое моей девушке подарила ее тетя 8 лет назад»
Игрушке слева 26 лет. Со временем она немного вытянулась от обнимашек
«Вот во что превратилась новая когтеточка, которую мой кот нещадно обдирал 5 месяцев»
«Увидела эти тарелки в секонд-хенде. Думаю, их бывший владелец предпочитал пользоваться только одной из них»
«Ремень слева мой дедушка носил более 20 лет, а тот, что справа, мой сосед купил сегодня на барахолке»
«Вот как год назад выглядела любимая игрушка моей собаки»
«Топорику слева уже 45 лет. Сначала им пользовался мой дед, а теперь папа»
Владелец сказал, что этот стол для разделки мяса принадлежал еще его прапрадедам и раньше был на 15 см выше
«Вот как выглядит мой 10-летний паспорт по сравнению с новым»
«Моя жена наконец-то заменила ботинки, которые носила в течение 17 лет. На точно такие же»
«Мои любимые лифчики все уже не ах. Сегодня купила еще один такой же. Сверху старый, снизу — новый»
Вот это да. Если меня захотят ограбить и случайно увидят мой любимый лифчик, то они мне ещё денег подкинут, тк подумают, что я нищая)
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- Да, все знают — если лифчик идеально сидит, держись за него, пока на куски не распадется. © floodedhorseshoe / Reddit
"Мисочки из одного набора. Правой пользовались двадцать лет, а левую достали только что, взамен разбитой"
Но как бы ни были добротны и любимы вещи, к сожалению, время все равно оставит на них свои следы. И некоторые предметы станут нам из-за этого только дороже.
Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Littlevengfulnoel / Reddit
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