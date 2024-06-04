20+ вещей, которые оказались так удобны, что хозяева не способны с ними расстаться годами

Найти вещь, которая будет тебя идеально устраивать, порой посложнее, чем выиграть в лотерею. Поэтому некоторые люди порой пользуются одной и той же чашкой изо дня в день, годами носят любимые кроссовки или не меняют удобный нож, пока он не сточится до основания.

"Эта штука уже почти два десятилетия сообщает мне, когда мои яйца будут готовы. Я почти уверен, что она меня переживет"

"Этим ножом режут лимоны с 1990 года"

«Седло моего велосипеда, на котором я проехал 50 000 км. Оно очень удобное и своим жутким видом отлично защищает велик от кражи»

«Термос Stanley, который я использую каждый день вот уже почти 50 лет. Купил и приятелю такой же»

«Когтеточку слева мы купили 14 лет назад. За это время мы успели пожениться, родить детей, завести новых кошек и 2 раза переехать. Это лучшая вещь, я вам говорю»

«Я маляр на стройке, и вот как выглядят мои кроссовки после года использования»

«Кепка моего отца, которой уже 30 лет, и новая»

«Спустя 16 лет можно точно сказать, какую ручку нашего шкафа мы трогаем чаще всего»

«Зонту слева 9 лет, и он действительно был хорош. Однажды он попал в переднее колесо моего велосипеда, оно сломалось, я повредил ногу, а на зонтике только чуть-чуть порвалась ткань»

«Наконец-то купил себе новые ролики»

«Новая лопата и та, которой пользовались 5 лет. С ее помощью мы посадили сотни тысяч деревьев»

«Разница между новым кольцом и тем, которое моей девушке подарила ее тетя 8 лет назад»

Игрушке слева 26 лет. Со временем она немного вытянулась от обнимашек

«Вот во что превратилась новая когтеточка, которую мой кот нещадно обдирал 5 месяцев»

«Увидела эти тарелки в секонд-хенде. Думаю, их бывший владелец предпочитал пользоваться только одной из них»

«Ремень слева мой дедушка носил более 20 лет, а тот, что справа, мой сосед купил сегодня на барахолке»

«Вот как год назад выглядела любимая игрушка моей собаки»

«Топорику слева уже 45 лет. Сначала им пользовался мой дед, а теперь папа»

Владелец сказал, что этот стол для разделки мяса принадлежал еще его прапрадедам и раньше был на 15 см выше

«Вот как выглядит мой 10-летний паспорт по сравнению с новым»

«Моя жена наконец-то заменила ботинки, которые носила в течение 17 лет. На точно такие же»

«Мои любимые лифчики все уже не ах. Сегодня купила еще один такой же. Сверху старый, снизу — новый»

© Littlevengfulnoel / Reddit Белади 4 дня назад Вот это да. Если меня захотят ограбить и случайно увидят мой любимый лифчик, то они мне ещё денег подкинут, тк подумают, что я нищая) - - Ответить

Да, все знают — если лифчик идеально сидит, держись за него, пока на куски не распадется. © floodedhorseshoe / Reddit

"Мисочки из одного набора. Правой пользовались двадцать лет, а левую достали только что, взамен разбитой"

Но как бы ни были добротны и любимы вещи, к сожалению, время все равно оставит на них свои следы. И некоторые предметы станут нам из-за этого только дороже.

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.