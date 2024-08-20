20 + малышат, которые такие перлы выдают, что все под стол катятся
Семья
5 часов назад
Дети — это неиссякаемый источник любви и хорошего настроения. Ну, в 99% случаев. Но, как говорится, этот 1%! Порой из их уст вылетают такие сентенции, что не знаешь, то ли смеяться, то ли гордиться, то ли прятаться от стыда куда подальше.
- У 4-летней дочери моей родственницы плохо растут волосы, очень коротенькие. На городском фестивале они всей семьей гуляли по рядам со всякой всячиной. Тут продавщица одной из палаток говорит: «Ой, какие волосики короткие у девочки, вам обязательно надо купить вот эти заколочки с косичками». Услышав это, ребенок выдает с серьезным видом: «Волосы — не мозги, вырастут!», и с гордо поднятой головой идет дальше. Мамдаринка / VK
- Дети у нас спят в отдельной комнате, 4-летний сынишка иногда бывает боится, тогда я провожу ему рукой по подушке и говорю, что положила ему свою любовь, которая будет его беречь от всех страхов и невзгод, он успокаивается и засыпает. Но на днях пришла очень уставшая, почитала детям, спать уложила, поцеловала и сама спать ушла, вырубилась моментально. Муж еще не спал, далее, с его слов: слышу, сын плачет, захожу к нему в комнату: «Ты чего расплакался?» Сын: «Мама мне любовь положить забыла...», муж: «Ну как же забыла? А ты под подушку загляни, вот же она, спряталась». Сын: «Точно! Вот, хитрая мама!» И уснул довольный. Мамдаринка / VK
- Однажды я дал своему сыну спагетти и вилку. Он захотел ложку. Сын не смог совладать ложкой с длинными макаронинами. Разозлился. Я нарезал спагетти на короткие кусочки. Сын разозлился. Сказал, что еда слишком горячая. Я остудил. Сын сказал, что еда слишком холодная. Я разогрел. Сын сказал, что еда слишком горячая. Дети великолепны! © Unknown author / Reddit
- Моему сыну два года и он изучает силу слов. На днях у нас состоялся такой разговор.
— Виноград?
Я разрезал несколько виноградин под присмотром сына и его крики «Виноград! Виноград! Виноград!», а потом поставил тарелку с ягодами напротив него.
— Хм... Нет, спасибо, — и подтолкнул тарелку ко мне. Я убрал ее в холодильник, и как только стал отворачиваться от него, услышал:
— Виноград?
Я вытащил несколько ягод из холодильника.
— Хм... Нет, спасибо.
Кладу обратно в холодильник. В это время приходит с работы мама.
— Привет, мам. Виноград?
Жена берет тарелку с виноградом из холодильник.
— Да, пожалуйста! — восклицает сын и съедает все ягоды. © LeftyLivesMatter / Reddit
«Я закончил. Слишком острое»
- То, каким меня представляет мой собственный трехлетний сынишка, ранило меня до глубины души. «Я — робот-папочка. И иду на работу. Я люблю гриль. У меня болит спина. Пам-пам». © Purple_Activity181 / Reddit
- Мой 5-летний сын любит смотреть детские видео на планшете перед сном. Мы установили таймер, чтобы ограничить время просмотра до 15 минут. Захожу я, значит, в спальню, через полчаса после того, как таймер должен был сработать, а сын все еще смотрит ролики. Я спросил, как ему удалось перехитрить программу, ведь для того, чтобы управлять таймером, нужно решить задачку на умножение. Оказалось, он спросил у умной колонки, каким будет ответ на задачу и ввел это значение, чтобы переставить «будильник». © Rbk_3 / Reddit
- 5-летка: «Сегодня мой счастливый день!»
Я: «Правда?»
Он: «Угу»
Я: «А что сегодня случилось?»
Он:
Я:
Он: «Ну вообще мне кажется, что это не твое дело» © Arbenyn / Reddit
Картонная коробка и скотч победили видеоигры
- История не моя, но я долго смеялся, когда услышал ее. Далее от первого лица.
Мой брат и его дети тусовались со своими друзьями и их детьми. Ребятня играла в другой комнате, и один из них пришел к отцу с вопросом «Папочка, а что значит «вонючий?» Убедившись, что сын не собирается никого обзывать, брат объяснил, что так говорят о чем-то, что очень плохо пахнет. Ребенок задумался на секунду, посмотрел на него, а потом выдал на полном серьезе: «Ты имеешь в виду нечто вроде маминого мясного рулета?» © steelgate601 / Reddit
- Когда я работала в начальной школе, один из учеников спросил у меня «Мисс, а когда вы были маленькой, все на свете было черно-белым, да?» © Funke-munke / Reddit
- Моя двухлетняя дочь очень устала, но как сказать об этом еще не знала. Она просто села, обхватила голову руками и выдала: «У меня были тяжелые времена». © J.S. Park 박준 / Twitter
- Сын: «Я могу делать одну работу по дому в неделю».
Я: «Думаю, ты можешь удвоить количество»
Сын: «Хорошо. Одну работу в две недели». © The Dad / Twitter
- Я застилала свою постель и нашла в ней наполовину съеденную пачку сливочного масла. Я спросила у дочери, не оставляла ли она что-то в моей кровати. «Я не клала туда никакого масла », - ответила дочь. Загадка так и осталась неразгаданной. © LL Cool Tweet / Twitter
- Я: «Кто устроил весь этот беспорядок?»
8-летка: «Не я!»
6-летка: «Не я!»
4-летка: «Не я!»
3-летка: «Это лошадь. Я ее видела!»
Ну что ж, у меня есть подозреваемый. © XplodingUnicorn / Twitter
- Я готовила еду, когда на кухню вошла моя 6-летняя дочка и выдала: «Я только что написала песню „Чем это горелым пахнет с кухни“». Потом вышла и вернулась, стуча в бубен. © MumInBits / Twitter
«Мой трехлетний сын приготовил мне завтрак. Прекрасная еда и сервис на высоте»
в детстве часто страдала болезнями горла с першением горла. молоко с маслом - это наше все. любила такие болезни, т.к. для меня покупалось шоколадное масло - я его небольшими кусочками рассасывала постоянно)) ну пачка 200гр за 3-4 дня точно уходила
-
-
Ответить
- Я лежала в кровати рядом со своим почти 5-летним сыном и читала ему книгу. Он придвинулся поближе и положил руки на мое лицо, от чего мое сердце буквально растаяло. Он легонько погладил мою щеку и сказал: «Мама, твои щеки выглядят как попа». © fractiouscatburglar / Reddit
- Моя трехлетняя племянница выносила цветы на нашей свадьбе. Ее логика была такой: она, моя жена и подружки невесты «выглядят как принцессы», поэтому она подходила ко всем дамам и спрашивала, какая та принцесса.
Сестра моей жены: «О, мне кажется, я Тиана».
Племянница: «Точно нет. У Тианы есть работа, а у тебя нет. Так что выбери другую принцессу, ты не можешь быть Тианой». © DrOogieBoogie42 / Reddit
- Моя 16-летняя дочь впервые привела домой своего бойфренда. Ее чрезмерно дружелюбная 5-летняя сестра решила ему представиться: «Меня зовут Бренда, я люблю петь, я люблю танцевать, а еще иногда я пукаю». И сразу после этой фразы она и осуществила последнее. Старшая дочь мгновенно стала пунцовой и начала звать меня. Честное слово, я так тысячу лет не смеялась. © Rough-Instruction-29 / Reddit
- Моя четырехлетняя дочь проснулась сегодня утром и сказала, что ее ждет чрезвычайно загруженный день. На мой вопрос, что же она такое запланировала на сегодня, дочь ответила: «Мне нужно съесть все те печенья, что я вчера испекла, и гладить котиков». © starry_knights / Reddit
Историй про детишек много не бывает, не правда ли?
Комментарии
Уведомления
Похожее
Мы узнали, сколько на самом деле весят 20 звезд. И слегка ошалели от таких цифр
Кино
1 месяц назад
12 особенностей жизни в Турции, о которых не расскажут в туристических шоу
Путешествия
3 года назад
16 умельцев, которые собственными руками создали такое, что у всего интернета глаза на лоб полезли
17 диковинок, которые можно купить в супермаркетах по всему миру
Кухня
2 года назад
19 человек, которых от барахолок за уши не оттащишь после таких покупок
16 актрис, которые на красной дорожке — королевны, а в жизни как Машка из соседнего подъезда
20+ человек, которые съездили во Францию, и теперь у них впечатлений на год хватит
15+ исключительных совпадений, глядя на которые так и хочется сказать: «Да ну, мистика какая-то»
9 звезд, которые сделали модные бьюти-процедуры и горько пожалели об этом
Народное творчество
6 месяцев назад
10+ легендарных красавиц из прошлого, которые в жизни выглядели совсем не так, как нам показывают в кино
16 человек, которые еще с детства осознали, что жить с близнецом — то еще нелегкое приключение
Народное творчество
1 год назад
14 железных доказательств, что общаться с родней — щепетильное дельце
Семья
5 месяцев назад