18 родителей, которым нужен отпуск от ребенка хотя бы на пару часиков

Даже самый спокойный ребенок способен добавить окружающим пару седых волос. Или отчебучить такое, что сквозь слезы и смех срочно делается фото сего шедевра. И герои нашей статьи поделились снимками, которые доказывают, что с ребенком никогда не будет скучно.

«Рейс на самолет сильно задержали. И я спросил жену, как там дела у наших детей. Она в ответ прислала это»

«Моя дочь сегодня загрузила посудомоечную машину»

«Мой сын засорил унитаз и боялся мне об этом сказать. И вот результат»

«Малышки отказываются есть помидоры. Но с удовольствием уплетают эти „плоды с цветов“, которые я выращиваю»

«Такое впечатление, будто у меня был напряженный день на работе с 9 до 5»

Это детское фото автора.

«Мой малыш сделал это с монстерой»

«Однажды, когда мне было 6 лет, я взял в руки фотоаппарат и сфотографировал хлеб, а не своих родителей. Я очень любил еду»

«Моя дочка в 6 утра на камере радионяни»

«Да, это я»

«Я купила их только вчера. Ребенок понадкусывал все»

«Да когда же это закончится?»

«Мой малыш решил искупать всю туалетную бумагу»

«Любимый перекус моего годовалого ребенка»

«Восьмилетка сделал это с машиной»

«У малышки есть комплект из одинаковых свитера и брюк. Она попробовала надеть штаны на голову»

Когда в доме становится слишком тихо

«Цветок должен был наконец-то расцвести, а мой малыш просто взял и надломал его»

«Лицо родителя, которому пришлось столкнуться с тем, что его ребенок запер свою маму в спальне, потому что дверная ручка с другой стороны застряла во рту»