20 новогодних елок, которые украшали очень креативные ребята

Одно из самых волнительных событий, связанных с новогодними праздниками, — это украшение своего дома. Сначала на полу появляются коробки с нарядной атрибутикой, а потом вся эта красота равномерно распределяется по жилищу, заставляя его блестеть от мишуры и блесток. И когда после торжественного: «Елочка, гори!», зажигаются огоньки, все вмиг преображается и становится таким уютным, что убирать всю эту прелесть не хочется до самой весны.

«У нас на работе есть и обычные елки, но эта показалось мне потрясающей! Настоящая красотка»

«Только посмотрите, какую елку сделал мой папа»

«Вот так выглядит елка, способная удовлетворить любого кота»

«Урвали эту красотку на барахолке. Она вся была украшена искусственными сосульками, но мы решили заменить их на цветные игрушки»

«Жена заявила, что нашу елку в этом году будет украшать ее подруга — дизайнер. Получилось чудо в перьях»

«А у нас елка под потолком вверх тормашками висит»

«У знакомой на работе вот такая нарядная „химическая“ елка получилась»

«Что на работе нашли, тем елку и нарядили»

«Сделали у себя в офисе подвесную спиральную елку»

«Мое новогоднее дерево, украшенное коктейльными зонтиками»

«Мои елочки из цветных карандашей»

«Мы праздновали Новый год там, где не бывает зимы. Мой пятилетний брат подкинул идею для елки»

«Моя маленькая библиотечная елочка»

«Моя девушка долго уговаривала меня купить елку. Я сделал такую»

«Я решила связать свою елку крючком. Кажется, получилось не очень»

«Наконец-то закончил собирать свою лего-елку»

«В нашей семье елка в этом году выглядит так»

«У моих бабушки с дедушкой есть вот такая милейшая винтажная елочка из керамики»

«Елка, наряженная по мотивам фильма «Кошмар перед Рождеством»