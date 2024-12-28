18 везунчиков, которые разжились новогодним настроением и подарками, а потратили всего ничего

Вот идешь в магазин за хлебушком, а там по дороге к кассе уже выставлены наборы елочных игрушек и дождик. И рука как бы сама тянется такое купить, хотя может и не очень надо. А вот герои нашей статьи нашли свое новогоднее вдохновение не в супермаркетах, а на барахолках. И ни чуточку не жалеют о своем выборе.

«Купила в комиссионке новогодние украшения для сестры. Вы только посмотрите, что она придумала»

С ума сойти! Я бы на весь год оставила такое! © Fluffy_Mood7007 / Reddit

«Очень нравится это украшение, которое я нашла на барахолке»

«Я просто влюбилась в этот домик»

«Я очень долго искала это украшение под елочку»

«Думаю, это подставка для горячего. Не могла ее не купить»

«Взяла себе эти рождественские украшения из стекла ручной выдувки»

«Этот симпатичный коврик для елочки теперь мой»

«Вот, накупил на барахолке подарков жене на Новый год. Надеюсь, будет довольна. Серьги из 14-каратного золота, дорогая фоторамка и ожерелье из жемчуга»

«Забрал себе праздничную гирлянду в стиле „Скуби-Ду“»



«Я только что нашла украшение в виде снежинки из кристаллов Сваровски. За 4 доллара. Для справки, средняя стоимость перепродажи таких украшений составляет до 75 долларов!»



«Сегодня взял себе вот такую керамическую елочку»

«А я нашла 3 неиспользованных коробки с винтажными украшениями!»

«Забрал себе эту красоту. Она идеально мне подходит»

«Приобрела себе сегодня эти очаровательные подсвечники»



«Летом я нашла эту милую тарелку со снеговиком. Я была так рада наконец-то использовать ее!»

«Довольно милый Санта-Клаус, которого я нашел пару недель назад»

«Нашел себе свой рождественский свитер»

«Купила себе эту красивую рамку для новогоднего декора. А она оказалась с сюрпризом. Это целая книга!»