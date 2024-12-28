Идея! Мой отдал ёлку в секонд, нехороший человек, а я шары уже купила. Сделаю так же. Заодно ещё раз вымою окно.
18 везунчиков, которые разжились новогодним настроением и подарками, а потратили всего ничего
Фотоподборки
21 час назад
Вот идешь в магазин за хлебушком, а там по дороге к кассе уже выставлены наборы елочных игрушек и дождик. И рука как бы сама тянется такое купить, хотя может и не очень надо. А вот герои нашей статьи нашли свое новогоднее вдохновение не в супермаркетах, а на барахолках. И ни чуточку не жалеют о своем выборе.
«Купила в комиссионке новогодние украшения для сестры. Вы только посмотрите, что она придумала»
-
-
Ответить
- С ума сойти! Я бы на весь год оставила такое! © Fluffy_Mood7007 / Reddit
«Очень нравится это украшение, которое я нашла на барахолке»
Очень красивое, только никак не пойму, как из целого сердечка получается ТРИ половинки🙄
-
-
Ответить
«Я просто влюбилась в этот домик»
«Я очень долго искала это украшение под елочку»
«Думаю, это подставка для горячего. Не могла ее не купить»
«Взяла себе эти рождественские украшения из стекла ручной выдувки»
«Этот симпатичный коврик для елочки теперь мой»
«Вот, накупил на барахолке подарков жене на Новый год. Надеюсь, будет довольна. Серьги из 14-каратного золота, дорогая фоторамка и ожерелье из жемчуга»
«Забрал себе праздничную гирлянду в стиле „Скуби-Ду“»
«Я только что нашла украшение в виде снежинки из кристаллов Сваровски. За 4 доллара. Для справки, средняя стоимость перепродажи таких украшений составляет до 75 долларов!»
«Сегодня взял себе вот такую керамическую елочку»
Прикольно-ни тебе опилок, ни иголок, и котик такое не свалит-тяжëлая наверно!
-
-
Ответить
«А я нашла 3 неиспользованных коробки с винтажными украшениями!»
«Забрал себе эту красоту. Она идеально мне подходит»
«Приобрела себе сегодня эти очаровательные подсвечники»
«Летом я нашла эту милую тарелку со снеговиком. Я была так рада наконец-то использовать ее!»
«Довольно милый Санта-Клаус, которого я нашел пару недель назад»
«Нашел себе свой рождественский свитер»
«Купила себе эту красивую рамку для новогоднего декора. А она оказалась с сюрпризом. Это целая книга!»
А вот тут можно посмотреть, какие сокровища нашли на барахолках мужчины.
Фото на превью Figsma / Reddit
Комментарии
Уведомления
Не хотела бы я быть женой, которой в подарок приносят цацки, купленные na барахолке 😐
-
-
Ответить
Похожее
18 доказательств, что в отелях может удивлять не только шведский стол
Народное творчество
1 день назад
18 модниц, которые точно знают, где искать классные вещи
Народное творчество
2 года назад
15+ жизненных ситуаций, когда наглость людей чуть не перешла все границы
Истории
2 месяца назад
После развода мужчина осознал, что даже 50% опеки — непростая задача
Семья
3 месяца назад
10 фактов, узнав которые многие женщины посмотрят на мужчин другими глазами
Психология
4 года назад
17 необъяснимых совпадений, которые порой можно назвать знаками судьбы
15 человек, которые повели себя нестандартно и не прогадали
Люди рассказали о 10 странных ситуациях, которые не смогли объяснить. Некоторые напоминают сценарий фильма
Маразмы
2 года назад
15+ историй, концовка которых совершенно непредсказуема
15+ историй о людях, которые предпочли прекратить общение, вместо того чтобы переступать через себя
Семья
3 месяца назад
18 незаурядных историй, которые случились в поездах
19 объявлений, которые можно читать на досуге вместо анекдотов
Народное творчество
3 месяца назад