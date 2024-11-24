Не понимаю, чего все так прутся от этих сумок?
Лейбл настолько затасканный подделками, что неловко в руки брать - выглядит, как китайский дерматин)
17 мужчин, которые сходили на барахолку и вернулись оттуда с настоящим сокровищем
Барахолки, секонд-хенды и магазины распродаж - нередко кладезь крутых вещиц, главное – знать, на что смотреть и успевать прийти до того, как все лучшие лоты раскупили. Мужчины из нашей подборки, похоже, мастера в этом деле. Наверное, они и золотую иголку смогут найти в старом стоге сена.
«Муж нашел обручальное кольцо для меня в секонде. Оказалось, что он купил его в 5 раз дешевле, чем оно стоит на самом деле. Оно из настоящего золота и с бриллиантом»
«Супруг за бесценок купил эту кофемашину на гаражной распродаже»
«Мне улыбнулась удача и я купил настоящую дорожную сумку Louis Vuitton и сапоги»
Не понимаю, чего все так прутся от этих сумок?
«Этот сейф достался мне всего за $15, а когда я его вскрыл, то нашел там кучу серебра, золота и денег»
«Не могу поверить своей удаче, я купил этот огромный набор Lego „Хогвартс“ всего за $50»
«Купил задешево на блошином рынке булавку из 14-каратного золота с жемчугом и зажим для галстука из 18-каратного золота с опалом»
«Весь это наряд, кроме галстука, обошелся мне всего в $3»
«Купил по приятной цене винтажный ящик для инструментов»
«Лето я по разным секонд-хендам собрал себе снаряжение для катания на лыжах»
«Купил свой первый Louis Vuitton всего за $5! В подарок моей прекрасной жене»
«Как же мне повезло, что я урвал это тренажер. У него даже пленка еще была на экране»
Как же надоел этот адмеевский сленг "урвал". Ага, за 300$, урвал. Может этот тренажёр стоит во много раз дороже, но всё равно, к такой сумме не подходит выражение "урвал".
«Сходил на гаражную распродажу и нашел там коробку конфет из „Побег из Шоушенка“»
«Осчастливил жену, купив ей все это в комиссионке»
Мультиварка-скороварка того стоит. Петух симпатичный. Ваза спорная - гуглеж говорит, что она может быть дорогой. Но мне не очень нравится.
PS. Петух тоже не нравится, потому что непонятно, зачем он.
PPS. Цветные бока мультиварки тоже не нравятся. В общем, все не нравится)
«Ходил по комиссионке минут 15, прежде чем увидел его на манекене. Ну и цена сделала свое дело, купил его»
я б тоже купила)) У нас нна даче коллекция киругуми разных. Иногда по приколу напяливаем с друзьями и детьми и идем ннна берег реки к ближайшей деревне, там вечно туристов много. Дурачимся там, ржем. Днем по-доброму, вечером с подколками😈
«Только что мой муж купил 22 пары обуви. Всего по $5 за каждую»
«У моего мужа точно глаз-алмаз. Он сегодня нашел для меня это платье за совершенно смешную цену»
Платье никуда не наденешь, но очень удобное и красивое. Дома для выпендрежа.
Но фигурка - улет!
- Ну знаешь, не удивительно, почему ты вышла за него замуж. © Bambooworm / Reddit
«Много лет надеялся найти и купить часы этой марки. Это случилось, и я готов кричать от радости»
Кричать не надо, а часы у этого бренда и правда неубивемые! Кого-то пережили, видимо...
Новичкам на распродажах в первое время, наверно, всегда сложно определиться с выбором и найти что-то стоящее. Но всегда можно обратиться к опыту других людей.
Комментарии
Блин, ладно вещи б/у, но одежда и обувь? Вы серьезно?
Мне брезгливо
У меня всё гораздо проще. Муж нашёл и притащил меня померить полупальто, которое я с удовольствием ношу уже пять лет