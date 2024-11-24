17 мужчин, которые сходили на барахолку и вернулись оттуда с настоящим сокровищем

Барахолки, секонд-хенды и магазины распродаж - нередко кладезь крутых вещиц, главное – знать, на что смотреть и успевать прийти до того, как все лучшие лоты раскупили. Мужчины из нашей подборки, похоже, мастера в этом деле. Наверное, они и золотую иголку смогут найти в старом стоге сена.

«Муж нашел обручальное кольцо для меня в секонде. Оказалось, что он купил его в 5 раз дешевле, чем оно стоит на самом деле. Оно из настоящего золота и с бриллиантом»

«Супруг за бесценок купил эту кофемашину на гаражной распродаже»

«Мне улыбнулась удача и я купил настоящую дорожную сумку Louis Vuitton и сапоги»

«Этот сейф достался мне всего за $15, а когда я его вскрыл, то нашел там кучу серебра, золота и денег»

«Не могу поверить своей удаче, я купил этот огромный набор Lego „Хогвартс“ всего за $50»

«Купил задешево на блошином рынке булавку из 14-каратного золота с жемчугом и зажим для галстука из 18-каратного золота с опалом»

«Весь это наряд, кроме галстука, обошелся мне всего в $3»

«Купил по приятной цене винтажный ящик для инструментов»

«Лето я по разным секонд-хендам собрал себе снаряжение для катания на лыжах»

«Купил свой первый Louis Vuitton всего за $5! В подарок моей прекрасной жене»

«Как же мне повезло, что я урвал это тренажер. У него даже пленка еще была на экране»

© Nagohsemaj / Reddit Светлана БМВ 1 день назад Как же надоел этот адмеевский сленг "урвал". Ага, за 300$, урвал. Может этот тренажёр стоит во много раз дороже, но всё равно, к такой сумме не подходит выражение "урвал". - - Ответить

«Сходил на гаражную распродажу и нашел там коробку конфет из „Побег из Шоушенка“»

«Осчастливил жену, купив ей все это в комиссионке»

© baryonyxau / Reddit Ana.Rok 2 часа назад Мультиварка-скороварка того стоит. Петух симпатичный. Ваза спорная - гуглеж говорит, что она может быть дорогой. Но мне не очень нравится.

PS. Петух тоже не нравится, потому что непонятно, зачем он.

PPS. Цветные бока мультиварки тоже не нравятся. В общем, все не нравится) - - Ответить

«Ходил по комиссионке минут 15, прежде чем увидел его на манекене. Ну и цена сделала свое дело, купил его»

© MMJjaym / Reddit Мирра 1 час назад я б тоже купила)) У нас нна даче коллекция киругуми разных. Иногда по приколу напяливаем с друзьями и детьми и идем ннна берег реки к ближайшей деревне, там вечно туристов много. Дурачимся там, ржем. Днем по-доброму, вечером с подколками😈 - - Ответить

«Только что мой муж купил 22 пары обуви. Всего по $5 за каждую»

«У моего мужа точно глаз-алмаз. Он сегодня нашел для меня это платье за совершенно смешную цену»

Ну знаешь, не удивительно, почему ты вышла за него замуж. © Bambooworm / Reddit

«Много лет надеялся найти и купить часы этой марки. Это случилось, и я готов кричать от радости»