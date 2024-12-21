18 оригинальных елочных игрушек, мимо которых спокойно пройти невозможно

Новый год — то самое время, когда все вокруг блестит и переливается. Люди достают коробки с праздничными украшениями и наряжают свои дома. Но если в детстве на наших елочках висели снежинки и шишки, то сейчас многие предпочитают вешать что-то пооригинальнее. Давайте же посмотрим, что. А в конце статьи вас ждет ну очень милое украшение.

«40 лет назад мои родители сделали своими руками игрушку. Они до сих пор украшают ей верхушку елки»

«Я в шоке. Вчера в самолете вязала украшения на елку»

«Мои соседи по креслу сначала пялились на меня, а потом попросили продать им их. Я растерялась и сказала, что могу отдать за $ 3-5, а они начали уверять, что это стоит куда дороже. Каждый дал мне по $ 20 за 2 украшения».

Эти люди понимают, сколько времени и любви вложено в вещь ручной работы. © TKD_Mom76 / Reddit

«Мой сосед по комнате нарисовал на шарах портреты всех жителей нашего дома»

«У моей мамы есть двусторонняя игрушка. Лицо с одной стороны недовольное, а с другой радостное»

Не знаю, зачем вешать что-то такое жуткое, но выглядит довольно круто. © b****_alien / Reddit

«Мама подарила мне маленькую елочку. У меня не было никаких игрушек, поэтому я решила связать их крючком»

«Сделано из рулона туалетной бумаги и ватных палочек»

«Разбил старую елочную игрушку. Внутри меня ждал сюрприз — еще одна игрушка»

«Если бы проводился конкурс на лучшую елочную игрушку, я бы победил»

«Вырезал 18 игрушек в качестве подарков для друзей. Мне нужно остановиться»

«В этом году на моей елке красуются вот такие вот украшения»

«Игрушка в виде бутылочки соуса ранч»

Всегда хотел повесить соус ранч на елку. © pablogorham / Reddit

«Украсили елку ретейнерами для зубов»

«Мое рождественское украшение в виде 3D-принтера, напечатанное на 3D-принтере»

«В нашей пекарне на рождественской елке красовались украшения в виде круассанов»

«Ничто не ассоциируется с Рождеством больше, чем космическая мышь на елке»

«Жена подарила на Рождество»

«Креветки тоже могут быть украшениями»

«Плету новогодние игрушки из бисера»

А где можно научиться этому колдовству? © JadedWolverine2592 / Reddit

Да у меня челюсть аж на пол упала! Потрясающе, это будущая реликвия. © Lenteuitje / Reddit