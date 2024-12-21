18 оригинальных елочных игрушек, мимо которых спокойно пройти невозможно
Новый год — то самое время, когда все вокруг блестит и переливается. Люди достают коробки с праздничными украшениями и наряжают свои дома. Но если в детстве на наших елочках висели снежинки и шишки, то сейчас многие предпочитают вешать что-то пооригинальнее. Давайте же посмотрим, что. А в конце статьи вас ждет ну очень милое украшение.
«40 лет назад мои родители сделали своими руками игрушку. Они до сих пор украшают ей верхушку елки»
- Это произведение искусства. © shnoggie / Reddit
«Я в шоке. Вчера в самолете вязала украшения на елку»
«Мои соседи по креслу сначала пялились на меня, а потом попросили продать им их. Я растерялась и сказала, что могу отдать за $ 3-5, а они начали уверять, что это стоит куда дороже. Каждый дал мне по $ 20 за 2 украшения».
- Эти люди понимают, сколько времени и любви вложено в вещь ручной работы. © TKD_Mom76 / Reddit
«Мой сосед по комнате нарисовал на шарах портреты всех жителей нашего дома»
«У моей мамы есть двусторонняя игрушка. Лицо с одной стороны недовольное, а с другой радостное»
- Не знаю, зачем вешать что-то такое жуткое, но выглядит довольно круто. © b****_alien / Reddit
«Мама подарила мне маленькую елочку. У меня не было никаких игрушек, поэтому я решила связать их крючком»
«Сделано из рулона туалетной бумаги и ватных палочек»
А еще из фетра, тесьмы, пайеток и клея. Из той же серии, что и «если в холодильнике пусто, возьмите из погреба копченую баранью ногу…»
«Разбил старую елочную игрушку. Внутри меня ждал сюрприз — еще одна игрушка»
«Если бы проводился конкурс на лучшую елочную игрушку, я бы победил»
«Вырезал 18 игрушек в качестве подарков для друзей. Мне нужно остановиться»
«В этом году на моей елке красуются вот такие вот украшения»
«Игрушка в виде бутылочки соуса ранч»
- Всегда хотел повесить соус ранч на елку. © pablogorham / Reddit
«Украсили елку ретейнерами для зубов»
- Это дорогое украшение! © TheVanderbeast / Reddit
«Мое рождественское украшение в виде 3D-принтера, напечатанное на 3D-принтере»
«В нашей пекарне на рождественской елке красовались украшения в виде круассанов»
Прикольная тема) и разбирать игрушки после праздников не придется) Поедятся)))
«Ничто не ассоциируется с Рождеством больше, чем космическая мышь на елке»
«Жена подарила на Рождество»
«Креветки тоже могут быть украшениями»
«Плету новогодние игрушки из бисера»
- А где можно научиться этому колдовству? © JadedWolverine2592 / Reddit
- Да у меня челюсть аж на пол упала! Потрясающе, это будущая реликвия. © Lenteuitje / Reddit
Бонус: «Мое новое украшение»
Так же у нас есть несколько статей о том, как смастерить игрушки своими руками:
Комментарии
В бонусе, конечно - лучшее украшение)
🎄😸😸😸
А среди наших раритетов есть медведь na березе, подаренный гостями в 2012 году.
Брусничка, вдруг ты это читаешь - спасибо!
Я однажды украсила ёлку имьмрными пряниками. Красиво было. А ещё у нас есть украшение 1957 г - полупрозрачный шар ночь. Так его зовем