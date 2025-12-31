20+ пушистых проказников, которые встретили Новый год по своим правилам

Новый год и Рождество — это время волшебства и уюта. А еще кошачьих проделок! Стоит вам нарядить елку, как пушистый проказник немедленно объявляет ее личной смотровой площадкой, тренажером и полем для охоты на блестящие шары. Мы собрали 20+ доказательств того, что кошки встречают зимние праздники по своим, очень диким правилам, и в этом шоу главные звезды — именно они.

«Нашла-таки идеальную елку для кошки!»

«Захожу я, значит, в комнату, а тут такое»

«Наш консультант по декорированию»

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

«Любимое время года моей кошки. Она будет валяться под елкой 24/7, пока праздники не закончатся»

«Новогодняя засада»

«Винсент Ван Гато отдыхает под елкой»

«Наши новогодние коты»

«Кто тут лучший подарок?»

«Первое Рождество с нашим котом! Пожелайте мне удачи!»

Вам не нужна удача. Но вам точно понадобятся абсолютно новые елочные игрушки на следующий год. © Shils1234 / Reddit

«Это Артур Уизли. Он очень рад Рождеству»

У меня такое же выражение лица, когда у начальника возникает ужасно глупая идея и я про себя прикидываю, так ли мне на самом деле нужна эта работа. © springthetrap / Reddit

«Попался хулиган»

«Жена щелкнула нашего кота под елкой. Терпеть не могу это фото»

«Рождество в глазах, пустота в мозгах»

«Честно говоря, я очень впечатлена — наша елка продержалась уже несколько дней»

«Прощай, моя рождественская деревня. Менее чем через час после того как я ее построил, котик Эдгар навестил ее и порушил»

«Нашел эту странную штуку внутри елки. Как ее вытащить?»

«ДжоДжо залез на дерево»

«Наш кот немного растерялся, но не сдается»

«Нарядила елку... Кажется, Уми она нравится»

«Стелла, кошечка, ангел должен быть наверху елки»

«Прошел слух, что на елке можно обзавестись мозгами»

«Бузи так любит Рождество. Мы решили сделать ему место под елкой»

«Ждут Санту»

«Гусик слегка одержим рождественскими огнями на елочке. Ему 8 месяцев, и это его первое Рождество»

«Мисс Хейзи любит рождественские елки, но она всегда очень осторожна, чтобы не уронить ни одной игрушки»

«Любитель гирлянд»

«Поцелуи под елочкой»

«Потребовалось всего 2 секунды, чтобы „звезда“ появилась на елке»

«Космо добавил к цветовой гамме немножечко рыженького»

«Фердинанд забрался на рождественскую елку, сбил все украшения, а затем уснул. Он очень устал. Это была большая работа»

«Невинный взгляд на рождественские огни... прямо перед тем, как напасть на елку!»

Единственно возможная елка, когда у вас коты