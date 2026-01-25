17 человек поделились историями о том, как случайное знакомство перевернуло их мир

История на трассе напомнила рассказ про похожее происшествие с Виктором Рыбиным и его женой. Ехали они в машине из монастыря, а их музыканты выехали раньше. Жена, Н.Сенчукоаа, задремала и потом вскочила, ей привиделось, что музыканты свалились в кювет. Через несколько минут они эту картину и увидели. Слава Богу, никто не пострадал. Телефонов тогда не было и машин в обе стороны, как на грех, тоже ни одной, все в отчаянии. Вдруг из тумана появляется старенькое авто с двумя плечистыми монахами, которые остановились, помогли вытащить микрик. Когда они только появились, Рыбин спросил, откуда они и что здесь делают. "Игумен к вам отправил",- сказали. Кто, как узнал, Виктор не понял. Как только все могли продолжать путь, машина с монахами исчезла в том же тумане. Это видели не только супруги Рыбины, но и их группа.

Слава Богу, чудеса случаются 😌