17 человек поделились историями о том, как случайное знакомство перевернуло их мир
Большинство наших случайных знакомств память не сохраняет. Но есть встречи, которые не просто запоминаются, а меняют нашу жизнь самым кардинальным образом. Именно такие знакомства и описаны в историях из нашей статьи. Иначе как судьбоносными их и не назовешь.
- Ехала в автобусе и случайно задремала, прислонившись к стеклу. Сквозь сон слышу: сосед возится, шуршит чем-то. Думаю: «Да уймись ты уже!» Но глаза открыть сил нет. И вдруг чувствую, что мне в ладонь кто-то осторожно что-то вкладывает. Я встрепенулась, разлепила глаза, смотрю, а там тетрадный листок. А на нем карандашный набросок: я, спящая, растрепанная, щека смешно расплющена о стекло. Переворачиваю рисунок, а там подпись: «Ты очень мило сопишь» и номер телефона. Нашла этого парня в мессенджере, написала: «Надеюсь, в жизни я симпатичнее, чем на этом шедевре?» Он ответил приглашением на кофе. Теперь этот рисунок — мой любимый.
- Моя подруга работала официанткой и регулярно обслуживала одного из вице-президентов одной очень крупной компании. Он был впечатлен ее трудолюбием. Когда ему понадобилась сотрудница, он предложил ей эту работу. В общем, сейчас она тоже вице-президент. © Robbie-R / Reddit
- Я похлопала по плечу симпатичного мужчину в магазине и спросила, женат ли он. Он смотрел на гигантский пакет куриных наггетсов — ну явно же холостяк. Я предложила ему позвать меня на свидание, а он внезапно надел этот огромный пакет на голову и изобразил, что вот-вот упадет в обморок. За этим последовал бурный роман, свадьба и дети. Я до сих пор в восторге от того, что осмелилась подойти к нему. Я его так люблю! © Queen_Dare_Bear / Reddit
- 6 лет назад я собиралась на свидание вслепую. Я только что рассталась с парнем, с которым долгое время встречалась. В последний момент я струсила и решила тихо уйти из кафе до прихода мужчины. Я зашла в туалет, разговарилась с какой-то девушкой и рассказала ей о случившемся. Она схватила меня за плечи и сказала, чтобы я рискнула — он может стать любовью всей моей жизни. Она брызнула на меня духами, поправила мне волосы и повернула к двери, сказав, чтобы я шла и хорошо провела время на свидании. Я так и сделала. Теперь мы женаты и у нас двое детей. Я больше никогда не видела эту девушку, но я ей очень многим обязана! © RevolutionaryTrip951 / Reddit
- Я приехала погостить к подруге в Испанию, и она повела меня в музей Прадо. Это кардинально изменило мою жизнь. Я тогда изучала психологию, а искусством интересовалась мало. Но картины Босха произвели на меня такое сильное впечатление (до сих пор, когда вспоминаю, мурашки по коже!), что я вернулась домой и сменила специальность на историю искусств. С тех пор моя работа неразрывно связана с этой сферой. © batai2368 / Reddit
- Я работала в зоомагазине. Женщина хотела подарить хомячка ребенку на день рождения. Я подробно рассказала ей о клетках и корме и сделала акцент на важности игрушек, чтобы зубы хомячка стачивались, и он не кусался. Женщина упомянула, что ее муж — ветеринар. Я говорю: «О, а я студентка-биолог, надеюсь поступить в ветеринарную школу!» Она в тот же день вернулась с мужем. Сказала, что я отличный работник, а ее муж предложил мне поработать в его клинике (такой опыт нужен для поступления в школу). Сейчас я учусь в ветеринарной школе! Это было бы невозможно, если бы я не продала хомяка жене ветеринара. © Meraline / Reddit
- Я поехала на другой конец города, потому что мою машину эвакуировали, и на обратном пути заехала в магазин винтажных вещей. Ко мне подошел подросток и спросил, не могу ли я ему помочь найти кое-что. Я ответила, что не работаю здесь. А потом подумала, что место интересное, мне нужна подработка, почему бы не спросить про вакансии? И меня взяли! Коллеги были веселыми, к ним часто приходили друзья. И как-то я спросила: «А холостых друзей у вас нет?» Один из этих друзей стал моим мужем. Нашей дочери 19 лет. Если бы тот подросток не принял меня за сотрудницу магазина, моя жизнь была бы совершенно другой. Желаю ему всего хорошего! © Frequent_Chip318 / Reddit
- Однажды пожилая женщина увидела, что я примеряю пальто и хмурюсь, глядя на себя в зеркало. Она подошла ко мне и сказала: «Вы красивая женщина, но вы слишком строги к себе. Будьте добрее!» Ее слова навсегда остались в моей памяти. Прекрасная женщина, спасибо! Ее слова определённо изменили что-то внутри меня. © calamityjack72 / Reddit
- Я познакомился со своей будущей женой, потому что мы оба схватились за одну и ту же книгу в букинистическом магазине. Мы посмеялись, разговорились, выпили кофе, и вот уже 8 лет вместе. © Fragrant_Good3174 / Reddit
- У меня было трудное детство, и я сомневалась, что смогу стать хорошей матерью. И хотя уже давно была замужем, с ребенком тянула. Когда я все-таки забеременела, то погрузилась в тревогу. Я тогда работала в магазине, и однажды зашла пожилая пара. Они увидели мой живот и осыпали меня теплыми пожеланиями и сказали, что у меня будет сильная дочь (откуда они это знали, я могу только догадываться, но они оказались правы). Все это было похоже на неожиданное благословение волшебных крестных фей! На прощание женщина взяла меня за руку, мужчина поцеловал в лоб, и я больше их не видела. Когда мне было тяжело, я всегда думала о них. Это воспоминание помогло мне пережить трудные времена. И я стала хорошей мамой! © Crafty-Shape2743 / Reddit
- В 13 лет я гуляла в парке с подругой, и мы познакомились с двумя испанскими студентками. Меня поразило, что они говорили на испанском, английском, немецком и немного на французском. Вернувшись домой, я сказала себе, что во что бы то ни стало научусь говорить по-испански! Я самостоятельно выучила испанский, а затем начала изучать и другие. Теперь я свободно говорю на пяти языках и стала профессиональным переводчиком. Моя любовь к языкам привела меня во многие уголки мира. Благодаря ей я познакомилась с удивительными людьми. И все это благодаря тому, что я случайно разговорилась с двумя девушками, которые, вероятно, даже не помнят этот разговор. Спасибо, Мариса и Елена! © Unknown author / Reddit
- После расставания мой бывший начал распространять обо мне ужасные слухи. Меня это сильно задевало, я оправдывалась и пыталась все опровергнуть. Один человек сказал мне тогда, что бороться со слухами — это как пытаться поймать перья на ветру. Нужно просто отпустить их. Для меня это все изменило. © Unknown author / Reddit
- Много лет назад у меня был учитель музыки. У него был прекрасный слух, и он делал все, чтобы выжать из тебя максимум. Он постоянно заставлял меня делать дыхательные упражнения и вдруг ни с того ни с сего спросил: «Ты нервничаешь по поводу предстоящего прослушивания?» Я призналась, что да. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Уверена ты или нет, но притворись, что так и есть, никто не заметит разницы!» Это запало мне в душу, и с тех пор я так и делаю. Помогает! © Repulsive_Mouse_9117 / Reddit
- Родственник-дальнобойщик рассказал историю. Улетел с трассы, перевернулся на бок. Ночь, праздники, машин мало. Голосовал, околел, никто не остановился. Уже развернулся уходить к машине, тормозит мужик и говорит: «Подожди полчаса, скоро вернусь!» И вернулся! С огромным краном и бригадой. Машину подняли, прицеп прицепили, груз сложили. Родственник в шоке спрашивает: «Мужик, сколько я тебе должен?» А он: «Я на чужой беде не зарабатываю». И уехал. А час работы такого крана стоит очень много! Родственник до сих пор в шоке от того, что такое бывает. © tiomi4i / Pikabu
- Когда я училась в школе, мне нравилось рассматривать трещины на тротуаре, когда я шла домой. Один старшеклассник крикнул мне: «Эй, попробуй посмотреть вверх!» Я посмотрела на него с растерянным выражением лица, а затем подняла взгляд: между ветвями клена как раз начало пробиваться солнце. Он засмеялся и сказал: «Это намного красивее, чем земля, правда?» С того дня я стала гораздо внимательнее наблюдать за окружающим миром, а не просто смотреть себе под ноги. © LavitzDeservedLife / Reddit
- В детстве мама повела меня в зоопарк. У входа уличный музыкант играл на скрипке. Я закатила истерику и отказалась идти в зоопарк, потому что хотела послушать музыку. В итоге я получила стипендию в музыкальном колледже по классу скрипки и сейчас работаю в сфере искусства. © Unknown author / Reddit
- Однажды ранним зимним утром я стоял на автобусной остановке. Рядом стоял какой-то парень. И вдруг мы оба увидели, как по небу пронесся метеор. Парень посмотрел на меня и сказал: «Знаешь, теперь наши души будут связаны навсегда». И ухмыльнулся. И ведь он был прав — до сих пор не могу смотреть на метеоры, не вспоминая тот момент. © Unknown author / Reddit
