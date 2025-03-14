20 школьных историй, в которых запомнились уроки не из расписания

Истории
31 минута назад

Школьные годы — как старушка-парта, за которой мы сидели из класса в класс: на поверхности — потертости и следы от ручек и циркулей, а внутри — жвачки с любимыми вкусами, спрятанные записки и нацарапанные тайны, о которых знал весь класс, кроме учителя (по крайней мере мы так думали). Это запах мела, смех на переменах, первая двойка, от которой горели щеки, и учительница, чьи фразы стали мемами еще до появления интернета.

  • Как-то в начальной школе нам устроили опрос, кем бы мы хотели быть, когда вырастем, а ответы записывали на камеру. Дело было лет 30 назад... Когда кто-то хочет стать бизнесменом, кто-то хирургом, кто-то директором кондитерской, кто-то моделью. А я сказала, что хочу Роллс-ройс и частный самолет, чтобы летать на шопинг. Дело все в том, что с бабушкиной сестрой мы смотрели сериал «Династия». И мне нравились изысканные наряды, красивые дома, шикарные женщины. Из видео меня вырезали, а мечты не особо изменились. © Подслушано / VK
  • Математичка была у нас жуткой грубиянкой, которая заставляла девочек смывать косметику. Однажды пришла я в школу в мини-юбке, а нам влупили геометрию. Думаю: «Все, мне конец!». Помаду стерла, сижу, не отсвечиваю. Вызывают меня к доске. Я отвечаю, училка перебивает, но я упорно продолжаю. И тут она как выдаст: «Вот смотрите, вы любите говорить: "я учил, а вы меня перебили, и я забыл". Сейчас был пример того, что невозможно забыть, когда понял и знаешь. Садись, пять. И еще, девочки, прежде чем гордо носить эти ваши микро-юбки и красить губы, просто выучите урок, и никто вас упрекать не будет». Это был день моего триумфа. © LuckyInessa / Pikabu
  • Помню, когда я была во втором классе, моя мать однажды зашла к нам на занятия посреди урока. Она прервала учителя и начала рассказывать историю об одной отвратительной девочке, которая обижает своих родителей, кричит на маму и капризничает. Потом спросила у класса:
    — Стали бы вы дружить с таким человеком?
    Дети единодушно ответили:
    — Не-е-ет!
    — Согласны ли вы, что такое поведение недопустимо, и эта девочка заслуживает презрения?
    — Да!
    В конце истории она раскрыла секрет, кто же эта девочка, и вывела меня, красную, к доске. На родителей я и вправду дома кричала, потому что мое мнение там совсем не слышали. Но я считаю, что такой метод «воспитания» со стороны мамы — полнейшее предательство. С тех пор класс меня невзлюбил. Училка на следующий день подколола меня под всеобщий гогот, мол, ты вчера хорошо себя вела, а то вдруг опять твоя мама нам сорвет уроки? А я еще долго вздрагивала, слыша звук отворяющейся двери. © Подслушано / VK
  • У меня в школе была очень строгая учительница по языку, что, конечно, многим не нравилось. И мы, дети, решили написать директору просьбу, чтобы нам ее поменяли. Получилось так, что писала я, а подписались все. Что она сделала? Взяла и поставила мне пять. А на мой вопросительный взгляд выдала: «За письмо без ошибок и по всем правилам». Столько лет прошло, а до сих пор осталось чувство уважения, прекрасный учитель! © Подслушано / VK
  • Помню, когда я учился в 7 классе, к нам в кабинет ворвался директор школы и вывел на доске мелом «$19,32», большими цифрами, обвел несколько раз. Весь класс замер. «Вот, сколько вы стоите, — проговорил он, тыча указкой на доску. — Каждый день, когда вы тут сидите, школа получает эту сумму от государства за каждого из вас. Так что, если даже вы заболели, вы все равно должны прийти в школу, сходить к медсестре — и вот уже она пусть отправит вас домой. Главное — отметьтесь!». В тот день я понял свою ценность для школы и совсем перестал беспокоиться об уроках. Да, наверное, директор таким странным способом хотел повысить посещаемость — типа мотивировал, воодушевил. Но у него не получилось... Человек, которого я должен уважать, взял и парой фразой напрочь отбил у меня желание учиться... © Starlight_OW / Reddit
  • Я не математик ни разу — перебивался с 3 на 4. Но в последних классах школы ходил к репетитору набивать руку, тем более, что математика была обязательным экзаменом. Итак, 11 класс, экзамен. Я сижу с серебряным медалистом Димой. Его мать — тоже математичка и завуч. И председатель комиссии. Дима строчит свой билет, я — свой. Закончили, краем глаза друг друга проверили. Все ок.
    Дима встает первым из всего класса. Кладет тетрадку перед комиссией. Ее пролистывают, сверяют ответы, говорят: «Молодец, Димочка, пять, иди домой». Встаю я (второй из всех, кто вообще был!), кладу тетрадку перед комиссией. Наша училка просто пролистывает страницы и выдает: «Иди, три». Я обалдел: у меня же все правильно!
    И тут Димина мама, счастья ей неземного и всего самого светлого, говорит: «Вы же даже не посмотрели! Почему три?!». И наша училка так борзо на весь класс: «А я ему больше все равно не поставлю. Не заслужил!». Вот тут у Диминой мамы, я прямо увидел, глаза яростью полыхнули. Она взяла мою тетрадку, жестом мне показала постоять. Проверила все написанное и сказала: «Тут все правильно. И, заметим, он сделал все раньше некоторых, идущих на золотую медаль!». Взяла ведомость и при всех туда мне поставила 5. Под жуткий хруст зубов нашей училки. © user7710133 / Pikabu
  • Первый класс, пишем в прописях закорючки и палочки. У соседки получается криво. Учительница видит это, ругает ее и ставит ей единицу. Камилла в рев. Учительница пытается ее утешить — не получается. И тогда она со словами: «Ну вот, чтоб тебе не было обидно», — ставит единицу и мне тоже! 48 лет прошло, а помню, как сегодня. © poltora*** / Pikabu
  • У одной девочки первые месячные начались в школе. Она пошла в туалет и словила истерику, потому как не поняла, что вообще происходит. Там ее нашла детский психолог, привела в наш класс и прямо при всех, даже при мальчиках, начала высмеивать. И тут наша учительница прервала психолога и попросила ее покинуть кабинет. Мальчиков всех тоже попросили пойти прогуляться до трудовика. Девочку Олю успокоили, рассказали, что ничего страшного не случилось, выдали ей прокладки, помогли привести себя в порядок, потом отличница Света проводила ее домой. А наша классная бодалась с психологом весь год и добилась ее увольнения.© Zharkushy / Pikabu
  • Когда я училась в начальных классах, пару раз в год было так, что внезапно утром объявляли, мол, школьная столовая не будет работать. В такой день во время большой перемены наша учительница давала деньги двоим—троим детям и отправляла их в деревенскую пекарню и магазин покупать хлеб и соленую селедку. Пока гонцы бегают в магазин, в классе в эмалированном ведре кипятится вода для чая (кипятильником, естественно). И вот, в стаканы разливается чай, учитель режет горячий хлеб и селедку, и мы это все едим прямо в классе. Это было невероятно вкусно и весело! И эту селедку ели все, даже те, кто дома отказывался есть рыбу в любом виде. Это одно из самых ярких воспоминаний школьных лет. © TanomiM / Pikabu
  • У нас в школе ругали за яркие волосы. При мне директриса говорила розововолосой девочке, чтобы хоть налысо брилась, но так не ходила. И рядом переодеваюсь я — с огненно-красными волосищами, и меня никто не трогает. Главная любимица, знакомая знакомых? Вовсе нет! Я была заядлая прогульщица. Учителя просто боялись меня спугнуть, чтобы я снова на школу не задвинула. © user8621739 / Pikabu
  • Конец 11-го класса. Я — ленивое бревнышко. Учитель химии, мягко говоря, недолюбливала меня. Вот выставляются итоговые оценки, и она мне ставит 3 в полугодии (ставили по полугодиям тогда). На мой вопрос «Почему так? Ведь текущие оценки хорошие», она с ухмылкой отвечает, что я в химии разбираюсь так же, как и сажусь на шпагат. И тут я плюхаюсь на шпагат! Выражение ее лица в эту секунду — бесценно. А потом я пошла к директору, потому что на шпагат-то я нормально так села, а четыре мне училка так и не поставила! © Подслушано / VK
  • Учительница начальных классов спросила меня, какое самое большое возможное число. Я сказал, что числа продолжаются бесконечно, поэтому нет самого большого числа (мне папа так говорил). Учительница сказала: «Что это глупость?!». Она схватила калькулятор, набрала на нем столько девяток, сколько поместилось на дисплее и сунула мне его перед лицом со словами: «Вот, это самое большое число!». Вспоминаю — и до сих пор бесит! © yeet_a_fetus / Reddit
  • С детства у меня бывают предобморочные состояния, когда белеет в глазах, подступает слабость и тошнота. Родители говорили: «Полежишь — и пройдет». Однажды в школе на физре мы сдавали кувырки на мате. Я умоляла учителя разрешить мне не делать это упражнение, но, как известно, нет справки — нет освобождения. После этого кувырка я встала только с помощью нашатырного спирта, принесенного школьной медсестрой. Родители лишь развели руками, а вот физрук на урок больше не пускал. © Подслушано / VK
  • У меня в школе была математичка, которая говорила мне: «Кто тебя такую, без теоремы Пифагора, замуж возьмет?». Она пророчила мне нелегкую жизнь матери-одиночки десятерых детей и прочие радости. Доводила математичка меня жутко! До сих пор, если вижу ее во снах, весь день наперекосяк. Короче, вышла я из школы с мыслью: «Добьюсь всего и без твоей математики!». Прошло 8 лет, у меня 2 высших и 2 красных диплома. Объехала 20 стран. Жила заграницей, сейчас в культурной столице, удачно вышла замуж, несмотря на то, что я до сих пор понятия не имею, как решать логарифмы. Когда вижу ее, очень хочется сказать что-то из серии: «Ну что, кто из нас тут неудачник?». Но я очень воспитанная, и приходится мило улыбаться и «нечаянно» хвастаться дорогими часами и успехами, в надежде, что она все поймет и больше не будет калечить детскую психику. © Палата №6 / VK
  • В школе мне конкретно занижала оценки одна училка. Я была прилежной ученицей, но хороших оценок по ее предмету не получала. Мама сама заподозрила неладное, сопоставив усилия своей дочери и ее оценки. А потом она увидела ФИО учительницы и все поняла. Оказалось, когда мне было 3 года, у меня родился братик, и нам выделили 2-комнатную квартиру. А в нашу квартиру, которая была не ахти (на первом этаже и с мышами), въехала та самая училка. Она люто ненавидела нашу семью, ведь мы (многодетные) получили двушку, а ее с драгоценным сыночком в однушку определили.
    Историю эту я узнала только после окончания школы. Как и, конечно, то, что мама тогда единственный раз в жизни пошла ругаться с учителем. А я никак понять не могла, почему эта училка не перестала ко мне придираться, но перестала занижать оценки. Но я до сих пор не понимаю, как можно гнобить довольно сообразительного и вежливого ребенка из-за того, что тебе дали не ту квартиру, о которой ты мечтала. При этом ни ребенок, ни его семья в этом не виноваты. © Летающий пингвин / ADME
  • Математику у нас вела пожилая учительница, очень строгая, никто ее не любил. Мы постоянно передразнивали ее манеру говорить и вообще вели себя вызывающе. Ну подростки, что с нас возьмешь? И вот однажды я не сделал домашку и решил схитрить: уронил тетрадь в лужу, а потом предъявил ее училке, мол, возникли проблемы. Она попросила меня остаться после урока. Я думал, математичка будет на меня орать, а вместо этого учительница мягко спросила, не издеваются ли надо мной одноклассники: может, кто-то взял мою рабочую тетрадь и намеренно ее испортил? Я был маленьким худым пацаном в очках и брекетах, поэтому я понимаю, почему она так подумала. Именно в тот момент я внезапно увидел в учительнице человека, способного сопереживать другим, даже таким хулиганам, как я. Мне стало стыдно за свой поступок. С тех пор я стал гораздо уважительнее относиться к учителям. © SilentSamamander / Reddit
  • После второго класса мне прокололи уши и вставили туда золотые сережки, о которых я мечтала. Ничего неприличного: два маленьких изящных золотых цветка с красными каплями граната посередине. Прокололи не просто так — это была честная сделка: мама хотела, чтобы я второй класс закончила на одни пятерки, а я хотела серьги. Я выполнила свою часть сделки — мама, соответственно, выполнила свою. И вот прихожу я в школу, в свой класс, где уже половина девочек в серьгах ходит, и их никто не трогает. Но учительница посчитала почему-то делом чести прицепиться именно ко мне. Ну вот бесили ее эти красные камешки в золотых цветочках! Расстроенная, прихожу из школы домой и рассказываю, что учительница приказала мне у всех на виду снять мои серьги. Я отказалась. Тогда она подошла и просто вырвала у меня их из ушей. У маменьки поменялся цвет глаз. Обычно там спокойное голубое море плещется, но когда она в состоянии крайней ярости находится — это море синеет до получерноты. На следующий день она пошла в школу вместе со мной, выловила эту учительницу, отвела ее к директору и так отчехвостила, что мама не горюй. До конца младшей школы меня эта учительница боялась лишний раз тронуть. © orlandovna / Pikabu
  • Когда я училась в 7 классе, мама купила себе офигенную шелковую водолазку черного цвета, а я, обнаружив ее в шкафу, не удержалась и надела в школу. Получив кучу комплиментов от подружек, я отправилась на урок, по которому всегда получала только хорошие оценки. Но не в этот раз... Училка словно с цепи сорвалась и начала откровенно валить меня, придираясь к любой мелочи и всячески высмеивая. В итоге поставила две двойки. Это было настолько нелепо, что после урока я просто разревелась и убежала домой. Утром следующего дня моя мама, которой я пожаловалась накануне, отправилась выяснять, что это было. А училка выпалила: «Я в выходной ходила за покупками и увидела красивую кофточку в магазине, но не смогла ее купить, так как дорого. А тут ваша дочь в школу пришла в такой же! Естественно, я разозлилась!». Мама в тихом шоке пошла к директору. Училку на какое-то время приструнили. © ***uKoma / Pikabu
  • В седьмом или восьмом классе я выиграла городскую олимпиаду. Причем, говорят, с хорошим отрывом. Учительница хвалила меня за это, сказала, что главный приз - поездка в санаторий у озера. Родителям надо было оплатить только дорогу. Я такая счастливая была! Мама с папой даже денег на дорогу наскребли. Ждала я этой поездки аж до сентября. А потом оказалось, что вместо меня в санаторий съездила дочка какой-то учительницы из нашей школы, которая в этой олимпиаде даже не участвовала! © anastezzia / Pikabu
  • Дочка химички влюбилась в меня, а мне она не нравилась. В своем дневнике она напридумывала, будто мы с ней встречаемся. Мамаша почитала этот дневник и вместо выяснения отношений просто начала «валить» меня. С 4 по химии я съехал на 2 и 3. А когда выяснилась правда, химичка стала ставить мне 2 и 3 за то, что я отверг ее дочь. Когда наконец-то мои родители решили узнать, в чем дело, был уже апрель, журналы были бумажные — оспаривать или менять оценки было нельзя. Так я и закончил школу с единственной тройкой — по химии. После выпускного я высказал химичке все, что о ней думаю. Она уволилась и уехала из поселка. © user5381539 / Pikabu

Если к вам незаметно подкралась ностальгия по школьному времени и вам захотелось прочесть больше таких историй, обратите внимание на эту подборку:

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