20 школьных историй, в которых запомнились уроки не из расписания

Школьные годы — как старушка-парта, за которой мы сидели из класса в класс: на поверхности — потертости и следы от ручек и циркулей, а внутри — жвачки с любимыми вкусами, спрятанные записки и нацарапанные тайны, о которых знал весь класс, кроме учителя (по крайней мере мы так думали). Это запах мела, смех на переменах, первая двойка, от которой горели щеки, и учительница, чьи фразы стали мемами еще до появления интернета.