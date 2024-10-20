19 историй об учителях, к которым даже спустя годы остались вопросики

Народное творчество
24 минуты назад

Воспоминания о школьных временах у многих вызывают приятное чувство ностальгии. Но у каждого, кто ходил в школу, наверняка найдется история об учителе, поведение которого вызывает недоумение даже спустя много лет. В этой статье мы собрали случаи из школьной жизни, которые запомнились пользователям интернета на всю жизнь.

  • В «эти» дни ходить могла с трудом из-за боли и слабости. А в школе физкультуру преподавала женщина. Она никогда не давала поблажек девочкам во время «женских дней». Мне, будущей медалистке, ставила колы, заставляла больше бегать и комментировала : «Чепуха! Я вот побегаю — и все проходит». Потом исправила на четверки по просьбе директора, а в 11-м классе на итоговом экзамене по математике мне стало плохо именно из-за «этих» дней. Меня почти вынесли в коридор, и тут идет эта физручка. Заохала: «Ей что, правда плохо из-за этого? Настолько плохо?» Жаль, я из-за слабости не могла тогда открыть глаза, чтобы посмотреть ей в лицо. © Татьяна Камойлик
  • Мой сын очень медлительный. Дружил в школе с мальчиком, который тоже никуда не спешил. На родительском собрании классный руководитель сказал, что это ненормально, что они отстают в развитии и их надо лечить. В тот же год сын занял 1-е место на областной олимпиаде по информатике. Его друг был 2-м. Сейчас оба работают программистами. © Татьяна / ADME
  • Моя учительница физкультуры в 7-м классе решила, что написать на доске имена всех детей, у которых она подозревает ожирение, — хорошая идея. Так она и сделала: выставила на всеобщее обозрение фамилии и ИМТ (индекс массы тела) тех учеников, кого считала толстяками. А потом добавила, что будет проверять их ИМТ каждую неделю, пока не решит, что они укладываются в нормы. Многие родители жаловались на нее, но она продолжала работать. © kokihi_55 / Reddit
  • Мне учительница истории поставила единственную в аттестате четверку, потому что нельзя, чтобы в классе была еще одна золотая медалистка, кроме ее дочери. А когда я рыдала после получения аттестатов, она мне ласково так заявила: «А что, тебе нужна была пятерка? Ну так сказала бы мне». И это при том, что ни в одной четверти ниже «отлично» оценок у меня не было. © Nina Lesko
  • У моей сестренки свекровь — многодетная мама (6 детей). В общем, одному из детей училка периодически рвала тетради. Последним, что она порвала, стал дневник. Свекровь не выдержала, новый дневник покупать не стала. А через пару дней ее вызывают в школу, спрашивают, почему нет дневника. Она и отвечает: «Так порвали. Извините, но постоянно покупать тетради и дневники — это деньги, которые я не печатаю». Насчет дневника училка объяснила, почему она порвала — оказывается, на неделю он не был заполнен. А почему тетради рвала, не объяснила. © I / ADME
  • У меня так на черчении все мои каляки препод ручкой «правил» до бесконечности. Пока не узнал, что мои работы предварительно родители проверяли, а они оба — инженеры-конструкторы ЦКТБ. © zengali / Pikabu
  • Это произошло на уроке английского в 9-м классе. Учитель по непонятной причине недолюбливал меня. Да, может, я и был заучкой, но, по крайней мере, никогда не относился к этому учителю неуважительно. Итак, у нас было классное задание, в котором нам нужно было использовать 12 слов из словаря. Когда я закончил, подошел и отдал ему свою работу.
    Вскоре после этого учитель говорит всему классу: «Ух ты! Этот парень использовал всего 11 слов! Да он даже считать не умеет!» Ну и далее в таком духе. Я точно знал, что использовал 12 слов, потому что пересчитывал их раза три. Поэтому я подошел к нему и перед всем классом пересчитал их вслух: «1, 2, 3, ... 11, 12» и просто сел обратно.
    Конечно, в тот момент все смеялись, а лицо преподавателя заметно покраснело. © Unknown author / Reddit
  • Я была в 5-м классе, когда родители развелись. Как-то мне стало плохо в школе. И именно в тот день математичка вызвала меня к доске. Меня тошнит, ничего не понимаю, а она при всем классе говорит: «Видно, что дочь разведенных родителей, никто тобой не занимается». После этого надо мной издевался весь класс. Все продолжалось, пока у одного из задир не развелись родители, там отец ушел к другой женщине и забыл про сына. Все резко стали его жалеть, а я чувствовала лишь злорадство. При всех поздравила его со вступлением в клуб «брошенок», как он меня называл, а он разревелся. Плохой поступок, но тогда мне стало гораздо легче. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • До сих пор помню Ивана Ивановича, который рисование в 1-м классе преподавал. Первый урок, рисуем радугу. Я стараюсь, всегда любила рисовать, и получалось лучше многих сверстников. Возвращает мне мою радугу — стоит тройка, так как я, видите ли, «слишком старалась». Больше мне не нравилось рисование... А как стала старше, так стало жаль себя, малявку. Ну как можно ребенку в 7 лет за радугу трояк поставить?! © Ealf / Pikabu
  • Моя жена, когда еще была ребенком, перешла в новую школу в середине выпускного года. Ее учитель математики хотел, чтобы она наверстала все пропущенные ею классные работы по этому предмету. И это в дополнение ко всем обычным заданиям, которые будут выполняться в дальнейшем. После нескольких недель безуспешных попыток отменить это нелепое решение моя жена бросила учебу. А ведь она была круглой отличницей до того момента. © NotATroll_ipromise / Reddit
  • В 5-м классе я была новенькой. На уроке изо я по привычке выгребла все ручки-карандаши-ластики из портфеля и положила на парту. Среди прочего там была линейка. Очень в те времена модная — с волнистым краем, водичкой и блестками внутри. Учительница с воплем: «Я сколько раз говорила, изо не черчение, и линейкам тут не место?!» — схватила и разбила ее о стол. Все бы ничего, но линейку мне подарила мама, которая со мной не жила, и видела я ее на тот момент раз в 6 лет. Со мной случилась истерика такой силы, что в школу вызвали скорую и бабушку. © Юлия Бурмистрова / ADME
  • Учительница по математике решила дать мне одно задание, которое я должен был решить перед всем классом. Я так и сделал, был уверен, что ответ правильный. Потом она проверила его и ни с того ни с сего начала издеваться надо мной. На протяжении 5 минут она меня обзывала и в итоге влепила плохую оценку.
    Затем она стала показывать моему классу, как задание должно было быть выполнено. И она сделала его точно так же, как я 5 минут назад. Одноклассники указали ей на это. А она сказала: «Ой, вы все меня отвлекли». © Unknown author / Reddit
  • Ребенком я была неусидчивым, но очень сообразительным. Учительницу начальных классов такой расклад не устраивал, все должно было быть строго по ее правилам. У нее были любимчики, которых она сажала на первые парты и уделяла им бóльшую часть своего внимания.
    До меня особое докапывание началось потом, когда во 2-м классе у меня упало зрение. Мне выписали очки и «рецепт» на первую парту среднего ряда. Но учительница посадила меня сначала на первую парту в углу, потом на шестую парту среднего ряда. Я попросила посадить меня, как врач просил, а она мне: «Впереди сидят лучшие дети, и место надо заслужить». Рассказала отцу. Тот выслушал и молча пошел со мной обратно в класс, но перед дверью попросил подождать его в коридоре. Я до сих пор не знаю, что он сказал учительнице, но на следующее утро вопрос был решен. © Liev39 / Pikabu
  • У двоюродной сестры в начальных классах была ситуация. Невзлюбила ее учительница. И в какой-то момент дело дошло до того, что она при всем классе оскорбила сестру, порвала ее тетрадь и швырнула в лицо. Когда об этом узнал ее отец и пришел в школу, пришлось извиняться уже учителю. После этого у нее и оценки стали нормальные. © babura / Pikabu
  • Я получила свою первую двойку в 1-м классе (да, нам ставили оценки с 1-го класса). На уроке музыки дали задание: придумать слово, в котором названы 2 ноты. Я придумала «миля». Учительница сказала, что такого слова нет, что я все выдумываю. А на мою попытку доказать свою правоту влепила мне пару, ибо «ишь ты какая умная нашлась». Обидно было очень. © MornaSulime / Pikabu
  • Я всегда любил фэнтези. Я читал «Властелина колец» и «Хроники Томаса Ковенанта», когда мне было примерно 11 лет. Так одна учительница однажды высмеяла эти книги перед всем классом, а также меня — за то, что я их читал. После этого я никому не признавался, что читаю фэнтези, пока мне не исполнилось 20. Теперь фэнтези — совершенно нормальный жанр, и это здорово. © Unknown author / Reddit
  • Была у нас учительница родной литературы. Она просто уничтожала в своих учениках полет мысли, творчество, фантазию, вообще, не позволяла думать и размышлять самим. После прохождения очередной темы писали сочинение о том, что и как поняли. Если писали своими словами, свои мысли, то получали 2 или 3. Если писали ее словами, то получали 5. Я сначала не поняла, потом раскусила ее и писала только то, что она говорила на уроке, получала 5 и была любимым учеником. Но я хотела выражать свои мысли, свои переживания, но она это пресекала на корню. © Ирина Муратова / ADME
  • В 5-м классе одна училка накричала на меня за то, что я использовал механический карандаш вместо деревянного, причем на странице, которую она никогда бы и не прочитала. © Unknown author / Reddit
  • Расскажу, как я стала троечницей. До 6-го класса я училась на 4 и 5. А потом к нам в школу пришли новые преподаватели по некоторым предметам. Одна из новеньких невзлюбила меня с первого взгляда, швыряла в меня тетрадками, орала, выгоняла из класса, если я повернула голову на соседнюю парту. Доколупывалась просто до всего: не с той интонацией читала, не так руку подняла, смела переспросить, если не расслышала. Год я мучилась и боялась ее. В конце года она сообщила мне, что моя оценка между 3 и 4, и если я плохо напишу сочинение, то мне хана. Она так и сказала «хана».
    Я писала сочинение 3 дня, очень старалась, несколько раз переписывала. Сочинение на тему «моя любимая книга». Я выбрала повесть «Путешествие Алисы» Кира Булычева. Я со страхом ждала результат и в итоге получила работу, всю исправленную красной пастой. И оценку 4/3. Я смотрела ее исправления и испытала шок. Везде она исправила фамилии героев. Капитан Полосков по ее мнению должен быть ПолоЗковым. Планета Шелезяка должна быть Железякой. Весь урок она стыдила меня, выставив перед всем классом у доски, что не знать фамилию героя отвратительно. На мои робкие попытки возразить она затыкала мне рот. И, конечно, влепила за год тройку. На следующий день я принесла в школу книгу и показала, что фамилию капитана и название планеты я написала правильно. Она скорчила рожу и недовольно спросила: «И что, мне теперь оценку в журнале исправлять? Все равно ты не знаешь больше, чем на тройку».
    Были неприятные случаи и с математичкой, а также случаи предвзятого отношения ко мне... Вообще, 6-й класс перевернул мое представление о школе и учителях. Я настолько боялась ошибиться, что стала прогуливать. Соответственно постепенно перестала понимать какие-то темы и окончательно съехала на тройки. Кстати, выпускные экзамены я сдала лучше многих, но мне в аттестат все равно влепили тройки по основным предметам... Прошло уже 30 лет, а я все еще чувствую обиду на этих учителей. Их уже нет в живых, и я взрослая, давно закончила институт, получила профессию и довольно востребована на рынке труда. Казалось бы, можно простить. А я не могу, моя обида слишком сильна, я не понимаю, как может взрослый человек, педагог, унижать и обижать ребенка. Что со мной было не так, что эти две женщины так невзлюбили меня? Или что-то не так было с ними? Вопросы без ответа, к сожалению. © Erisalia / Pikabu

Профессия учителя очень непростая, ведь найти подход к каждому ученику и всегда сохранять самообладание — это задачка со звездочкой.

Комментарии

Уведомления
Elena
48 минут назад

В эти дни все девочки шли в мед кабинет в школе и брали особождение от физры. Ну по крайней мере у нас в школе. Но у нас и колов то не было в системе оценок, правда...

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