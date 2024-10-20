19 историй об учителях, к которым даже спустя годы остались вопросики

Таких учителей, как в этой подборке, близко нельзя подпускать к школе и детям.
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Воспоминания о школьных временах у многих вызывают приятное чувство ностальгии. Но у каждого, кто ходил в школу, наверняка найдется история об учителе, поведение которого вызывает недоумение даже спустя много лет. В этой статье мы собрали случаи из школьной жизни, которые запомнились пользователям интернета на всю жизнь.
Профессия учителя очень непростая, ведь найти подход к каждому ученику и всегда сохранять самообладание — это задачка со звездочкой.
Таких учителей, как в этой подборке, близко нельзя подпускать к школе и детям.
В эти дни все девочки шли в мед кабинет в школе и брали особождение от физры. Ну по крайней мере у нас в школе. Но у нас и колов то не было в системе оценок, правда...