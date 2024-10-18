20+ снимков, за каждым из которых стоит берущая за душу история

Есть особенные фотографии — смотришь на них и ощущаешь кучу эмоций: от одних снимков слезы подступают, от других становится тепло на сердце и светло на душе. Именно такими фото поделились пользователи, а мы объединили их в одной статье. А в конце вас ждет бонус — история про строгого и изобретательного курьера.

«Моя жена покупала мне цветы каждый месяц в течение почти 20 лет, что мы женаты. Просто потому что»

© r37n1w / Reddit Светлана БМВ 2 дня назад Комментарий с Reddit:

"Жена : Я люблю цветы, но мой муж никогда не купит их мне. Я знаю. Я куплю ему цветы, и, может быть, он поймёт намёк?

Муж : ...

20 лет спустя." То же самое я подумала. - - Ответить

«После того, как у меня в третий раз не получилось выносить беременность, мы взяли в приюте собаку. Это она. Гуляет с нашим вторым малышом»

«Минус 20 кг всего за 14 месяцев!»

© Posh_Monster / Reddit Светлана БМВ 2 дня назад Сумочка классная! И похудела здорово, хорошо выглядит. В источнике она делится "секретами", что стала меньше есть, убрала из рациона сладости, чипсы. Стала больше гулять и по вечерам ходить в тренажёрный зал. Молодец. - - Ответить

«Реакция моей девушки на мое предложение руки и сердца»

«Просто моя 93-летняя бабушка готовит соус для пиццы из собственноручно выращенных помидоров»

© Abbcrab66 / Reddit Светлана БМВ 2 дня назад Вообще-то, это МАМА того, кто пишет. Но это не меняет моего восхищения этой женщиной. Дай, бог, ей ещё долгих лет счастливой жизни! В 93 года, хотела бы я дожить и быть такой активной. - - Ответить

«Спустя15 лет мы все еще вместе»

«Мой друг поставил новый забор и сделал одну часть пониже, чтобы как и прежде иметь возможность болтать со своим пожилым соседом»

«Я сделала ногти как у моей черепахи Кевина»

«Моя принцесса до и после того, как стала домашней»

«Я смогла похудеть на 60 кг. Мне 51 год, а я вешу меньше, чем в свои 19!»

«Сегодня в автобусе девушка передала мне эту записку»

«Ты выглядишь потрясающе. Мне очень нравятся твои волосы и сережки».

«Кошка моих родителей заболела, поэтому папа сделал для нее ступеньки для туалета»

«Фото, которое очень ценится нашей семьей и с благоговением передается из поколения в поколение»

«Я передвигала полку, которую дедушка сделал для меня много лет назад. Раньше никогда под нее не заглядывала, но пока тащила по ступенькам, заглянула и обомлела. Дедушки нет уже 6 лет, но он оставил мне послание»

«Для Эллери — с большей любовью, чем ты можешь себе представить — Дедушка».

«Вышли на утреннюю прогулку, а к нам, оказывается, пожаловал неожиданный гость»

© PuddlesRex / Reddit Светлана БМВ 2 дня назад Долго не могла понять, что за страшное чёрное существо рядом с собакой. Оказалось, что это побритый кот хозяина. Собака так жалостливо смотрит н.а оленёнка, как будто понимает, что малыш оказался в беде. - - Ответить

«В общепите я спросил у кассира, сколько стоят 8 крылышек, она ответила, что $10,50. Тогда я спросил, а сколько стоят 6, она сказала, что $7,50. Ну я и взял 6»

«А кассир улыбнулась мне и сказала: „Думаю, я поняла“. А когда я пришел домой, то понял, что она положила мне 8 крылышек».

«Это мои родители. Ему 94 года. Ей — 87. Их история любви длится уже 68 лет»

© yoda_the_catto / Reddit Светлана БМВ 2 дня назад Пара уникальная! 68 лет вместе! Не так много их осталось, кто доживает до такого почтенного возраста и сохраняет тепло, любовь и заботу друг о друге. Долгие им лета. - - Ответить

«Совершенно незнакомый человек из сети купил мне эти прекрасные чехлы на колеса моей инвалидной коляски!»

«Вот такую записку я нашел в своем ноутбуке сегодня утром»

«Привет. Я тебя люблю. Хорошего тебе дня. Твоя любящая жена».

«Последний месяц я очищал от мусора пустующий участок рядом с отелем, в котором работаю. Просто наблюдать за тем, как они не жуют обертки, было очень приятно»

«Свежие новости о котенке, которого я вытащил из-под капота машины моего коллеги»

«Я не думала, что моя падчерица действительно видит во мне маму — просто подругу, на которой женат ее папа. Но сегодня она подарила мне это и сказала: «Ты — большая корова, а я — маленькая»

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