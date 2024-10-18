Комментарий с Reddit:
"Жена : Я люблю цветы, но мой муж никогда не купит их мне. Я знаю. Я куплю ему цветы, и, может быть, он поймёт намёк?
Муж : ...
20 лет спустя." То же самое я подумала.
20+ снимков, за каждым из которых стоит берущая за душу история
Есть особенные фотографии — смотришь на них и ощущаешь кучу эмоций: от одних снимков слезы подступают, от других становится тепло на сердце и светло на душе. Именно такими фото поделились пользователи, а мы объединили их в одной статье. А в конце вас ждет бонус — история про строгого и изобретательного курьера.
«Моя жена покупала мне цветы каждый месяц в течение почти 20 лет, что мы женаты. Просто потому что»
Комментарий с Reddit:
«После того, как у меня в третий раз не получилось выносить беременность, мы взяли в приюте собаку. Это она. Гуляет с нашим вторым малышом»
Собачку жалко. Её так "взнуздали", как тяговую лошадь. Аж три ошейника! Но, конечно, ей лучше в семье с малышами, чем в собачьем приюте.
«Минус 20 кг всего за 14 месяцев!»
Сумочка классная! И похудела здорово, хорошо выглядит. В источнике она делится "секретами", что стала меньше есть, убрала из рациона сладости, чипсы. Стала больше гулять и по вечерам ходить в тренажёрный зал. Молодец.
- Ого! Вот это трансформация! © Sunshine_and_water / Reddit
«Реакция моей девушки на мое предложение руки и сердца»
«Просто моя 93-летняя бабушка готовит соус для пиццы из собственноручно выращенных помидоров»
Вообще-то, это МАМА того, кто пишет. Но это не меняет моего восхищения этой женщиной. Дай, бог, ей ещё долгих лет счастливой жизни! В 93 года, хотела бы я дожить и быть такой активной.
«Спустя15 лет мы все еще вместе»
«Мой друг поставил новый забор и сделал одну часть пониже, чтобы как и прежде иметь возможность болтать со своим пожилым соседом»
«Я сделала ногти как у моей черепахи Кевина»
Прелестная черепашка Кевин. А у меня в детстве была такая же пустынная черепашка - Пашка. Я её очень любила. Но ногти я тогда не красила.
«Моя принцесса до и после того, как стала домашней»
«Я смогла похудеть на 60 кг. Мне 51 год, а я вешу меньше, чем в свои 19!»
Нелегко пришлось этой женщине. Ей сделали желудочное шунтирование. Видимо, другие методы похудения не работали. Но добилась результата. Молодец. Интересно, что за 32 года не изменила причёску. Хотя ей идёт.
«Сегодня в автобусе девушка передала мне эту записку»
«Ты выглядишь потрясающе. Мне очень нравятся твои волосы и сережки».
«Кошка моих родителей заболела, поэтому папа сделал для нее ступеньки для туалета»
«Фото, которое очень ценится нашей семьей и с благоговением передается из поколения в поколение»
«Я передвигала полку, которую дедушка сделал для меня много лет назад. Раньше никогда под нее не заглядывала, но пока тащила по ступенькам, заглянула и обомлела. Дедушки нет уже 6 лет, но он оставил мне послание»
«Для Эллери — с большей любовью, чем ты можешь себе представить — Дедушка».
«Вышли на утреннюю прогулку, а к нам, оказывается, пожаловал неожиданный гость»
Долго не могла понять, что за страшное чёрное существо рядом с собакой. Оказалось, что это побритый кот хозяина. Собака так жалостливо смотрит н.а оленёнка, как будто понимает, что малыш оказался в беде.
«В общепите я спросил у кассира, сколько стоят 8 крылышек, она ответила, что $10,50. Тогда я спросил, а сколько стоят 6, она сказала, что $7,50. Ну я и взял 6»
«А кассир улыбнулась мне и сказала: „Думаю, я поняла“. А когда я пришел домой, то понял, что она положила мне 8 крылышек».
«Это мои родители. Ему 94 года. Ей — 87. Их история любви длится уже 68 лет»
Пара уникальная! 68 лет вместе! Не так много их осталось, кто доживает до такого почтенного возраста и сохраняет тепло, любовь и заботу друг о друге. Долгие им лета.
«Совершенно незнакомый человек из сети купил мне эти прекрасные чехлы на колеса моей инвалидной коляски!»
Девушка очень симпатичная, и наряд яркий идёт ей. Теперь, главное, не улететь, с такими классными чехлами, в Галактику.
«Вот такую записку я нашел в своем ноутбуке сегодня утром»
«Привет. Я тебя люблю. Хорошего тебе дня. Твоя любящая жена».
«Последний месяц я очищал от мусора пустующий участок рядом с отелем, в котором работаю. Просто наблюдать за тем, как они не жуют обертки, было очень приятно»
Какой красавец н.а переднем плане! А пейзаж, просто великолепный! Честь и хвала всем, кто не равнодушен к природе и заботится о её чистоте.
«Свежие новости о котенке, которого я вытащил из-под капота машины моего коллеги»
«Я не думала, что моя падчерица действительно видит во мне маму — просто подругу, на которой женат ее папа. Но сегодня она подарила мне это и сказала: «Ты — большая корова, а я — маленькая»
Игрушечные коровы такие милые. Это очень приятно, получить такой подарок н.а День Матери. Тем более, от падчерицы.
Бонус
Курьер добросовестный попался. Это большое везение. Нужно отметить в отзывах благодарность этому парню.
- Живу в частном доме. Заказал всякого (в том числе и пару чайников стеклянных) с доставкой. Курьер позвонил за 40 минут и сказал, что едет, я ответил: «Да, хорошо». Но потом я совсем забыл о заказе. Приехал курьер с посылкой, звонит, а я не отвечаю. Потом беру телефон, а там СМС: «Это в первый и последний раз! В следующий раз трубку не возьмете — не повезу. Заказ у калитки». Я извинился, пошел забирать. Думал, что коробка будет за калиткой, она ведь закрыта. Но оказалось, что курьер заморочился — взял скотч, перемотал посылки и аккуратно спустил их во двор. Ничего не разбилось. Спасибо парню большое, он сделали мой день! © Arxhangelius / Pikabu
А вот и еще несколько статей с трогательными и эмоциональными снимками: