20+ теплых историй, концовка которых вселяет веру в добро

эм. а это нормально, когда учитель ничего не делает по поводу травли, кроме как говорит ребенку "потерпи, и все наладится"?
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У каждого из нас в жизни бывают моменты, когда кажется: все пропало. Конечно, большинство проблем нам приходится решать самостоятельно, но как же приятно, когда на помощь неожиданно приходят друзья или даже совершенно незнакомые люди. И такими историями просто грех не поделиться.
эм. а это нормально, когда учитель ничего не делает по поводу травли, кроме как говорит ребенку "потерпи, и все наладится"?
Кстати, иногда из сложно ситуации нас выручают не другие люди, а домашние питомцы. Пусть кошки и собаки не умеют разговаривать, зато всегда готовы прийти на помощь в трудный момент.
И где эта планета отзывчивых и добрых людей? В параллельной реальности?