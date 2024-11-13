20+ теплых историй, концовка которых вселяет веру в добро

Истории
43 минуты назад

У каждого из нас в жизни бывают моменты, когда кажется: все пропало. Конечно, большинство проблем нам приходится решать самостоятельно, но как же приятно, когда на помощь неожиданно приходят друзья или даже совершенно незнакомые люди. И такими историями просто грех не поделиться.

  • Работаю в зоомагазине. Как-то подкинули коробку с пятью «кошенятками», совсем маленькими, с ладошку. Сижу над ними в панике, не знаю, что делать. И тут нашлась добрая женщина. Сначала определила, что, раз глазки открылись, они уже могут есть детский паштет, научила поить их из шприца, массировать животики. Принесла теплые пеленки. Мы написали объявление, и за два дня всех пристроили! До сих пор вспоминаю с благодарностью эту милую женщину. © Мариша Колтунова / ADME
  • Бывшая коллега с работы — пожилая женщина, но с абсолютно ясным умом, очень современная, осваивает все гаджеты и технологии. Часто просит помочь с чем-то: скачать программу, отредактировать таблицу и прочее. Иногда это раздражает, но я помогаю: мне несложно, а ей приятно. И тут неожиданно приходят деньги на карту — оказывается, от нее. Она призналась, что хотела в кафе позвать, но погода мерзкая, поэтому так отблагодарила. Пойду теперь куплю вкусной рыбки на ужин. Как приятно! © Подслушано / Ideer
  • На моих глазах товарищ никак не мог купить билет на поезд: автомат не считывал его карту, а наличных с собой не было. Оплатил ему билет, благо до отхода поезда оставалось 2 минуты. © QuasiAstute / Reddit
  • Дело было 10 лет назад, за несколько недель до Рождества. Я тогда еще в начальной школе учился. Вызвали меня к директору, и та стала расспрашивать про нашу семью: сколько кому лет, кто что любит. Потом выяснилось, что в школе узнали про наше непростое финансовое положение и подготовили для всех подарки. © iKentSpell / Reddit
  • Как-то наблюдала в автобусе такую картину. Заходит в салон девчушка, хватается за поручень. С сиденья тут же, опираясь на палочку, встает пожилой мужчина и предлагает барышне сесть. Та — ни в какую: «Я ж молодая, могу и постоять». А он ей в ответ: «Даже не сомневаюсь и благодарю вас. Но если бы мой отец увидел, что я сижу в присутствии стоящей леди, он бы в гробу перевернулся. Так что позвольте мне уступить вам место в его честь!» Конечно, после этого она села. © Ana Southerington / Quora
  • Как сейчас помню: в метро час пик, я с маленькими детьми, а толпа на перроне просто огромная. Решила дождаться следующего поезда, но тут рука дочурки выскользнула из моей, она в одну секунду оказалась внутри вагона, а двери закрылись. Я в ужасе, дочка тоже. Слава богу, это заметили другие люди, открыли двери и запихнули меня в вагон. Нам тут же уступили место, дали испуганным детям воду и сладости. До сих пор вспоминаю этот день и думаю, насколько же добрыми и заботливыми могут быть совершенно незнакомые люди. © Amany / Quora
  • Разводилась с мужем, и с деньгами было туго. С утра приготовила детям завтрак из последних продуктов, и поехала с младшим в банк, чтобы снять остаток со счета. Стою в очереди, передо мной пожилая пара. И тут кассир заявляет, что на моем счете пусто. Я в шоке, не понимаю, чем кормить детей. В слезах выхожу из банка, и вдруг меня окликают те самые пожилые супруги. Оказалось, они слышали мою историю и решили одолжить мне небольшую сумму. Я в слезы, а женщина мне говорит: «Я знаю, как тебе сейчас тяжело. Особенно с маленькими детьми. Мы это тоже проходили. Поверь, ты молодчина!» В итоге мы все обнялись и расплакались. С тех пор, каждый раз, когда я совершаю доброе дело, вспоминаю о той пожилой паре. © Jo Eberhardt / Quora
  • Отработал на новом месте всего три месяца. Сижу в офисе, и тут мне жена звонит и говорит, что у нее воды отошли. Договорились, что любимая сама поедет на нашей машине в роддом, а я выеду туда же на автобусе. Моя начальница это услышала и заявила, что план совершенно дурацкий. В результате она подбросила меня до дома, чтобы я смог сам жену в больницу отвезти. Сейчас она уже больше не мой босс, но мы остались хорошими друзьями. © farrenkm / Reddit
  • Захотелось мне тут поставить в вазу сосновые ветки, полезла на Авито и нашла вариант. Одна проблема — сосновый лапник там продавали в упаковках по 40 штук. Написала продавцу, мол, добрый человек, продайте тетеньке одну веточку. Думаю, он сильно удивился, но предложил приехать на склад. Явилась, меня встретил добродушный парень, все показал. Ветки у них — высший класс: пушистые и очень красивые! Спросила, сколько нужно заплатить, а он заявил, что денег не надо, и подарил мне целых три веточки. Какая же я была счастливая: стою, обнимаю эти ветки и улыбаюсь! И так хорошо мне сделалось от того, что еще есть добрые люди! © Aliskisskis / Pikabu
  • Когда мне было 15, мы с мамой переехали в другой город. В прошлой школе меня все время травили, и я была на редкость застенчивой девицей. Поэтому в первые дни обедала, забившись в какой-нибудь уголок. Как-то сижу, никого не трогаю, ем, и вдруг ко мне подходит самая популярная девчонка в школе в сопровождении шести подружек и говорит: «А почему ты обедаешь одна? Это не дело! Давай к нам за столик». Потом она узнала, что у меня на следующей неделе день рождения, и организовала настоящий праздник — пожалуй, один из самых запоминающихся в жизни. Прошло много лет, но она до сих пор моя лучшая подруга. © Shayne Aven / Quora
  • Мой приятель набедокурил, и, так как это был не первый его промах, его вполне могли исключить из школы. А я был на хорошем счету, так что взял вину на себя. © Unknown author / Reddit
  • Как-то возвращался домой ночью и увидел на автобусной остановке рыдающую женщину. Была жуткая метель, и никто не хотел везти ее домой. Решил ее подбросить. Погода была ужасная, мне пришлось сделать приличный крюк, но, слава богу, добрались без проблем. © Zilreth / Reddit
  • Я с детства знала, что мою старшую сестру родители любят меньше, чем меня. Мне дарили дорогие подарки, сестре — намного скромнее. Мне разрешили пойти в художку, а сестре в музылку — нет. Вишенкой на торте стала недавняя покупка квартиры для меня в подарок. Сейчас ищу покупателей — буду продавать этот презент. Половину суммы отдам сестре, своей подруге, самому близкому для меня человеку, который всегда любил, поддерживал и оберегал меня. Даже когда мне эту квартиру подарили, она искренне радовалась и поздравляла, хотя сама снимает убитую комнатушку. Возможно, меня вдобавок сжирает чувство вины за эту выборочную любовь, но, в любом случае, поделить эту квартиру пополам — правильно. © Подслушано / Ideer
  • Мой парень никогда не считал, что его день рождения — это какое-то знаковое событие. При этом он совершенно потрясающий человек! Поэтому я решила показать ему, насколько он важен для меня и своих друзей. Втайне от него попросила всех записать небольшие поздравления, а потом сделала из них нарезку, куда добавила и его фотографии. Любимый столько всего для меня делает, так что мне хотелось, чтобы именно этот день рождения стал для него особенным. © randomusers4 / Reddit
  • У нас накрылся водонагреватель, а денег на покупку нового просто не было. Случайно рассказал об этом знакомому парню на бензоколонке. Оказалось, что он владеет несколькими домами в округе, которые сдает в аренду. Парень просто взял водонагреватель из свободного дома, притащил его к нам и установил. Денег за это не взял. И я его больше никогда не видел. © TheLaughingSage / Reddit
  • Моя двоюродная сестра сшила себе платье и впервые надела его. И вот вышли мы погулять, и первый же встречный парень с восхищением сказал ей: «Какая вы красивая в этом платье, прямо как крем-брюле, так и хочется вас съесть!» Сестра смутилась, но было видно, что ей приятен комплимент. © Alena / ADME
  • Несколько лет проработала кассиром в банке. К нам частенько приходили клиенты, чтобы заблокировать потерянную карточку. У большинства не было наличных, чтобы даже до дома добраться. Мне было их жаль, поэтому всегда одалживала бедолагам небольшие суммы. Коллеги на меня как на придурочную смотрели. Но спустя годы каждый человек, которому я помогла, нашел меня и вернул деньги. © Tindi Crosbie / Quora
  • В детстве я была тихим, стеснительным ребенком, немного не от мира сего. Одноклассники прямо с начальных классов безжалостно дразнили и травили меня. Дело дошло до того, что мне становилось дурно просто при виде школы. Как-то в один особенно неудачный день меня практически до истерики довели. И вот учитель вдруг попросил меня задержаться после урока. Усадил за парту и сказал, что видит, насколько плохо ко мне относятся. Я разревелась, а он сказал: «Все изменится, пусть и не сразу. Возможно, это займет несколько лет, и ты уже окончишь школу, но ты умная, привлекательная и замечательная девочка. Так что дела обязательно пойдут лучше!» Теперь мне кажется, что этот человек меня спас. Оставшиеся годы в школе были настоящим адом, но его слова меня всегда поддерживали. А когда я поступила в колледж, то смогла обрести себя, и все изменилось. © Ellen Jones-Smith / Quora
КончилосьЛето
23 часа назад

эм. а это нормально, когда учитель ничего не делает по поводу травли, кроме как говорит ребенку "потерпи, и все наладится"?

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  • Не так давно произошла забавная история. Подхожу к кассе. Очередь длинная, но работает только одна касса, а передо мной стоят два не очень опрятных мужчины. Прошу открыть вторую. Половина очереди быстро перестраивается в только что открытую кассу. И тут неопрятные мужчины начали возмущаться, чтобы меня первой пропустили. Люди расступились, и я прошла. Неожиданно и приятно! © Криптозоолог мамкин / ADME
  • Зашла у нас тут с мужем речь о планировании ребенка, и он заявил: «Ну все, поиграла, и хватит! Собаку свою отдавай, будем рожать малыша». Внятных аргументов привести не смог. А на день рождения муж задул свечи на торте и при всей родне «в шутку» загадал, чтобы я пошла гулять с собакой и потеряла ее. На следующий день я подала на развод. © Подслушано / Ideer
  • У моего парня недавно выдался действительно непростой день, так что я спросила его: стоит ли мне приехать или он хочет один отдохнуть. Он сказал, что лучше побудет один и в компьютер поиграет. Тогда я просто заказала ему пиццу и другие вкусняшки с доставкой на дом. Он у меня обычно суровый мужик, а тут написал: «Что же я такого сделал, чтобы заслужить тебя?!» Мне было очень приятно! © zzaannsebar / Reddit
  • Поехали с мужем отдыхать, заселились в очень хороший отель с видом на океан. В первый же вечер познакомились с приятной пожилой парой, как оказалось, хозяевами отеля. Они предложили переселить нас в свободный люкс. Думали, что есть какой-то подвох и это небесплатно. Но накануне отъезда хозяева сказали, что мы им очень напомнили их самих в молодости. Поэтому такая щедрость. © Подслушано / Ideer
  • Как-то ехала в другой город, и у меня по дороге неожиданно сломалась машина. Выяснилось, что мастер сможет заняться ремонтом только на следующий день. Ладно, решила переночевать в авто. Пошла в ближайший магазинчик, чтобы купить что-нибудь на ужин, а там компания бездомных тусуется. Денег у меня было немного, так что просто купила им колу и чипсы. На следующий день ремонтник быстро починил мою машину (проблема была в генераторе) и даже денег не взял. Вот такой круговорот добра. © Anastacia Seaforth / Quora

Кстати, иногда из сложно ситуации нас выручают не другие люди, а домашние питомцы. Пусть кошки и собаки не умеют разговаривать, зато всегда готовы прийти на помощь в трудный момент.

Комментарии

Уведомления
Iosi Merson
21 минута назад

И где эта планета отзывчивых и добрых людей? В параллельной реальности?

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