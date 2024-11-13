20+ теплых историй, концовка которых вселяет веру в добро

У каждого из нас в жизни бывают моменты, когда кажется: все пропало. Конечно, большинство проблем нам приходится решать самостоятельно, но как же приятно, когда на помощь неожиданно приходят друзья или даже совершенно незнакомые люди. И такими историями просто грех не поделиться.