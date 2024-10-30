17 теплых историй о животных, которые всегда готовы прийти к нам на помощь в трудный момент

Истории
51 минута назад

Домашние питомцы, кошки и собаки, не только дарят нам тепло и радость, но и помогают справляться с трудностями, а порой и жизни спасают. Будь то поддержка в сложный день, способность почувствовать опасность или тихое утешение, когда оно необходимо больше всего, животные стремятся помочь изо всех сил. В этой статье — доказательства того, что забота и преданность, которую они нам дарят, не зависят от вида, размера или породы.

  • Я осталась без отца, но когда мне было двенадцать, мама снова вышла замуж. Отношения с отчимом были хорошие, только я часто думала, что он слишком суровый дядя, такой байкер-рокер с принципами. В 16 влюбилась, мама истерила и запрещала, я грозилась убежать. А отчим говорил: «Встречайся, только с условием: берешь везде мою собаку». У него питбуль, добрый, не охранял вообще. Но парень испугался и слился, когда остались наедине у меня дома. Тогда я жутко обиделась. А сейчас замужем за отличным мужчиной и понимаю, что и отчим, и собака берегли меня от ничтожеств. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Меня только что бросила девушка, с которой я встречался много лет, и я плакал один на кровати в своей комнате. Моя маленькая собачка увидела, как я плачу, схватила все свои игрушки, и сложила их в кучу у моих ног. Она хотела, чтобы я начал с ней играть и таким образом развеселился. © Silvenx / Reddit
  • У моих родителей была собака по имени Чарли, которая ужасно боялась пылесоса. Но после того как на свет появился я, всякий раз, когда мама пылесосила, Чарли вставал между мной и пылесосом. «Дрожа всем телом», — как описывает это мама, но полный решимости защитить меня, малыша, от этого монстра. © SBooth / Quora
  • Своего кота, Пикачу, я взяла, когда ему было 3 недели. Я заботилась о нем, кормила из бутылочки и он стал моей «тенью». Однажды ночью он начал бегать по мне и рычать. Я подумала, что это мусоровоз — он почему-то всегда порыкивал на него, поэтому снова уснула. А он опять разбудил меня, бегая по мне и рыча. На этот раз я почувствовала запах горелой резины, встала и открыла дверь в коридор, чтобы проверить. А там дым. Мой внедорожник загорелся в гараже. Мы все вовремя выбрались. © Teresita Gonzalez / Quora
  • У меня тут спину прихватило адски, ни встать, ни сесть, только в согнутом состоянии, опираясь на что-то руками могу двигаться. Весь день лежу, муж на работе. А в туалет-то хочется. В комнате еще хоть как-то — по комодам, а в коридоре только шкаф, упора никакого. И пес тут же к ноге подходит. Ну, я попробовала на плечи ему руками опереться, вроде норм, стою. И так он меня до туалета маленькими шажками и довел. И обратно. Как-то сам допер, что хозяйке помощь нужна. Боюсь представить, чтобы я без него делала в столь щекотливой ситуации. © Asakavi / Pikabu
  • Когда у нас появилась собака, сыну было около семи лет. Щенок — помесь малинуа и австралийской пастушьей собаки — был подарком ему на день рождения. Как-то мы взяли его с собой на речку. Когда песик впервые увидел, как мой сын заходит в воду, то испугался и побежал за ним. Собачка схватила его за запястье, потом за рубашку, потом за шорты. Сначала мы затупили, а потом поняли — она пыталась вытащить ребенка из воды, так как думала, что его нужно спасать. © JustGimmeAnyOldName / Reddit
  • Наша собачка — самый нежный и добрый пес в мире. Однажды я в шутку боролся со своим племянником на полу, и он издал пронзительный звук, нечто среднее между визгом и смехом, когда я его пощекотал. Не успел я и глазом моргнуть, как собачка уже прикрыла его своим телом и залаяла мне в лицо. Неважно, что я воспитывал ее с тех пор, как она была щенком, и что она позволяет мне делать с собой все, что угодно. Пока она рядом, никто не смеет «обижать» ее мальчика. © Successful-Owl-3076 / Reddit
  • Когда сыну было что-то около двух, я была молодой и достаточно беспечной мамой. Мы часто гуляли во дворе дома, в тихом, спальном районе. Там было мало людей и мало машин. И я как-то расслабилась и не заметила как мой шустрый малыш понесся впереди меня, чтобы быстрее добраться до песочницы. И вдруг вижу, что на него мчится мужик на самокате. И я понимаю, что не успею и сейчас они столкнутся. Откуда ни возьмись, вылетает соседская овчарка, хватает моего непоседу за курточку и буквально волочет по земле. Малыш упал, испугался, но столкновения удалось избежать. С того дня я стала намного внимательней, держу сына за ручку, куда бы мы ни шли. А соседской Берте в тот же вечер мы принесли целую корзину косточек и обожаемых ей мячиков. И думаем, что когда сын подрастет, тоже завести овчарку.
  • У моей мамы была милая маленькая кошечка, которая спала на ее кровати, но никогда не лезла к хозяйке по ночам. Однажды мама проснулась от того, что кошка отчаянно царапает ей грудь. Мама почувствовала, что ей нехорошо с сердцем, позвала на помощь, ее отвезли в больницу и вылечили. Несомненно, в ту ночь маленькая Дженни спасла ей жизнь. © Drena Bowerman / Quora
  • Как-то на прогулке нам нужно было перепрыгнуть по камешкам на другую сторону реки. Неглубокой и не очень быстрой. Мой боксер прошел только несколько камней и встал — он боялся идти дальше, что бы мы ни делали. Тогда я лег на один из камней, держась за край, и притворился, что мне нужна помощь. Решимость моего пса была такой умилительной — он запрыгал по камням и побежал ко мне, чтобы спасти меня. © sleepydad*** / Reddit
  • Когда сын был маленький, я как-то затупила — вышла на балкон, а малыш захлопнул за мной дверь. Мобильного с собой нет, девять вечера, муж придет только через час. Ребенок, который еще ни разу не оставался в комнате один, испугался и заплакал. И тут наша овчарка Дана, которой запрещено было заходить куда-либо, кроме коридора и гостиной (я боялась, что собака может навредить ребенку, если он потянет ее за хвост или уши, а еще мне не хотелось постоянно убирать шерсть), услышала плач сына и стала выть в ответ. Я крикнула: «Дана, можно, войди!» И собака все поняла, вошла, начала облизывать ребенка, и он затих. Потом Дана легла на пол, сын устроился прямо на ней и, спустя пять минут, уснул. Собака лежала неподвижно и смотрела на меня сквозь стекло. Так мы сидели, пока не пришел муж и не освободил меня. Мы переложили сына в кроватку, а Дане дали огромный кусок сочной говядины и перенесли ее лежанку в нашу спальню. Я осознала, что была неправа и что шерсть — это мелочи, а Дана — полноценный член нашей семьи. © Мамдаринка / VK
  • До появления видеонянь у меня был кот по имени Пити. Моей дочери было около 4 месяцев. Как-то ночью я сидела в кабинете, а он пришел и начал кусать меня за пальцы ног. Я разозлилась — наконец-то у меня появилась минутка, чтобы поработать, а он мешает. В конце концов я решила, что он хочет есть. Но когда пошла на кухню и насыпала ему корм, кот продолжил нападать на мои пальчики, требуя, чтобы я шла за ним. Я решила пойти у него на поводу, и он направился в детскую. Я даже прошептала: «Ты лучше ее не буди». А он бежит, запрыгивает в люльку и громко мяукает. Помню, что даже разозлилась на него — детку же разбудит. А потом посмотрела на дочку, а она издает булькающие звуки. Мое ребенок чуть не задохнулся из-за срыгивания! С моей девочкой все хорошо, недавно ей исполнилось 16 лет, и мы не забываем повторять, что когда-то Пити спас ей жизнь. © Prestigious_Dust_699 / Reddit
  • У моего деда была мелкая собачка Шпулька — двортерьер колобкообразный. Она почему-то очень меня любила, хотя виделись мы не очень часто. Как-то гуляли мы с ней во дворе, а там соседский доберман, без намордника и поводка. И вот эта хрень летит на меня — а я мелкая, мне лет 6 — с непонятными намерениями. И тут Шпулька срывается с поводка, несется наперерез, несется и лает на добера. Тот офигел — на него, видимо, такая мелочь не гавкала ни разу, развернулся к ней, а Шпулька ломанулась в палисадники. Доберман за ней, мы толпой за добером. И тут мелкая проскальзывает за железную оградку, пес не успевает затормозить и со всего маха врезается в нее головой — гул стоял почти колокольный. Больше он собачек не кидался, а потом и вовсе исчез с нашего двора. © RiaCorsa / Pikabu
  • Кот у меня был с характером. Никто из ухажеров с ним ужиться не мог, а вот будущего мужа он принял. Но когда нашей дочке исполнилось три, начал супругу пакостить. Муж сначала терпел, а потом велел отдать кота. Я уже и объявление подала — семья-то важнее, как вдруг узнала, что муж мне с коллегой изменяет. А началось все именно тогда, когда ему кот стал гадить. Это он мне знаки подавал, жаль, не сразу поняла. © Мамдаринка / VK
  • Был такой период — с работой сложно и с деньгами тоже. Пошли с мужем гулять с собакой. Обсуждаем, на что неделю жить до зарплаты. Я говорю: «И у Дашки корм кончился». И тут Дашка начала рыться в сугробе — любила она лапами поработать — летят комья снега, а с ними, а с ними фиолетовая бумажка — деньги, где-то $ 5. Так, благодаря Дашке, мы неделю прожили — и ей на корм хватило, и нам с детьми на еду! © Евгения Б / Dzen
  • Однажды я гуляла с нашим лабрадором и потеряла цепочку с медальоном, который передавался в нашей семье по наследству. Примерно через неделю, идем той же дорогой, пес остановился как вкопанный и отказывается идти дальше — тычется носом в траву, лает. Я наклонилась, а там лежит моя пропажа. © Theohio***** / Reddit
  • Когда переехала к мужу, завели собаку — взяли щенка из приюта. Гуляли все вместе по городу, разными маршрутами ходили, во всякие закоулки забредали. Муж-то там с детства живет, а я и не следила особо за дорогой. Ведут меня — и ладно. И тут решила я как-то одна прогуляться с псом. Ну и заблудилась. Зашла в какой-то двор, а в каком направлении топать — не знаю, телефон дома оставила, адрес с перепугу только родительский вспоминается. Скомандовала собаке: «Домой!» и вывел меня мой шерстяной. А я, оказывается, была вообще на другом конце города. © Shuni1423 / Pikabu

Порой даже один взгляд на умилительные мордашки домашних питомцев может спасти нас от плохого настроения. Ведь так же?

Комментарии

Уведомления
Elean
8 минут назад

Почему-то от таких историй всегда ком в горле
Мамина кошка спасла ей жизнь 15 лет назад, с того момента мама прощает ей всё, хотя и сама по себе кошка очень воспитанная

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