18 неожиданных находок, которые оставляют больше вопросов, чем ответов
2 часа назад
Иногда самые удивительные сокровища скрываются там, где мы их меньше всего ожидаем — в глубине дядиного гаража, в пыльных коробках на барахолке или на полках старого доброго секонд-хенда. Это не просто вещи, а настоящие капсулы времени, каждая из которых хранит свою историю. Но порой эти истории настолько странные, что заставляют нас чесать голову и недоумевать.
«Загадочная стеклянная тарелка на подставке с драгоценностями внутри»
- Мне удалось аккуратно отделить тарелку от подставки. Вот что было внутри: кулон, сделанный из серебра 925 пробы с лунным камнем и бижутерия. Я предполагаю, что эти украшения раньше принадлежали чьей-то бабушке, и они сделали это блюдо, положив внутрь украшения как напоминание о ней.© Aggressive-Soil-6195 / Reddit
«Жена нашла это в прачечной. Мы тут живем одни. Сын тоже не знает, что это такое»
- Не волнуйтесь, это просто варежка для бани. © galacticgumbo / Reddit
«Моя подруга купила мне это в подарок, но не знает для чего нужна эта вещичка»
- Судя по виду, это подставка для благовоний. © cwthree / Reddit
«Нашла на холодильнике маленькие лезвия, прикрепленные к какой-то ручке. Мой муж тоже не имеет ни малейшего представления, что это»
- Это насадка для овощерезки-мандолины, чтобы нарезать овощи соломкой. Похоже, одна из сторон, куда она крепится, сломалась. © apairofpetducks / Reddit
«Нашла в старой шкатулке для украшений небольшой предмет золотистого цвета с жемчужиной и зубцами»
- Думаю, это необычная серьга-клипса с винтовым креплением. © chrishelbert / Reddit
«Зачем нужен этот металлический конус рядом с дверью?»
- Это устройство, которое использовалось для тушения фонарей. © jpdub17 / Reddit
«Нашла у одной старушки темно-серый металлический предмет. Он полый, сверху ничего не откручивается и не открывается»
- Похоже на предмет, используемый для благовоний или духов. © Malthus1 / Reddit
«Нашел пузырек с густой жидкостью и шариком внутри, а рядом — 4 напальчника»
- Я точно знаю, что это такое! Это лосьон, который идет в комплекте с наборами для временных татуировок. Маленькие резиновые накладки на пальцы нужны для нанесения. © Zuzublue / Reddit
«Нашли в комиссионном магазине вот такую деревянную вещицу»
- Это настольная подставка для книг, выполненная вручную в стиле середины 20 века. © SharpCookie232 / Reddit
«Для чего этот деревянный поднос с металлической зеленой вставкой, который я нашла в комиссионном магазине?»
- Похоже на доску для сыра. Возможно, прорезь внизу — для ножа. © Komodolord / Reddit
«Нашел вот такой тяжелый металлический предмет с изображением охотничьей собаки и странной ручкой»
- Думаю, это украшение для конской уздечки. Вероятно, 1920–1930-х годов. © stellamccoy / Reddit
«Для чего нужна эта ложка? Если нажать кнопку на конце, ложка изгибается под углом 90 градусов»
- Это нужно, чтобы доставать оливки из банки. Подобные приспособления для барменов были популярны в 50-60-х годах. © schnozzberryflop / Reddit
«Нашел в машине пластиковый кубик с красным острием, которое слегка вращается, остальное не движется. Полый внутри. Бананы для масштаба»
- Это красная стрелка, которая крепится наверху на вращающемся колесе, когда в лотерее разыгрывают призы. © robmosesdidnthwrong / Reddit
«Мне дали в подарок странный металлический предмет в комиссионном магазине»
- Да это обычный игрушечный гироскоп. © SummerMummy / Reddit
«Убираясь в доме родственников, мы нашли этот кусок ткани годов 50-х с веревкой, продетой через пластиковые кольца по краю»
- Мне кажется, это похоже на чехол для гладильной доски. © ibitmylip / Reddit
«Белый керамический клоун со съемной крышкой»
- Это для хранения лука или чеснока. © Ruthie_Ruby / Reddit
«Сумка из секонд-хенда: зеленая, брезентовая, с отверстие диаметром около 7,5 см. Внутри есть карман. Не думаю, что она для домашних животных»
- Это сумка с карманом для плюшевого мишки. © ZweitenMal / Reddit
«Нашла в гараже моего дяди металлические предметы, состоящие из двух частей, плоские, размером примерно с ракетку для пинг-понга»
- «Эти предметы являются частью печи. Они крепились к верхней части топки и могли откидываться вниз, образуя поддон для подогрева пищи» © ddfish / Reddit
Тайны могут хранить не только предметы. Посмотрите в этой статье, какие 11 секретов стоят за знаменитыми киносценами.
Фото на превью kaintunseeit / Reddit
