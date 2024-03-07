20+ твитов о детях, над которыми нервно похихикает каждый родитель

У каждого ребенка свой характер, но делать домашку они все не хотят совершенно одинаково. И убираться в своей комнате — тоже. В твитах из этой подборки привычные ситуации поданы так жизненно и с такой иронией, что хочется не то сочувственно вздохнуть, не то похохотать от души.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что после некоторых разговоров с детьми валерианка бы не помешала.

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Бонус: а после некоторых разговоров с детьми еще долго отходить можно