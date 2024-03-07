20+ твитов о детях, над которыми нервно похихикает каждый родитель

Народное творчество
1 час назад

У каждого ребенка свой характер, но делать домашку они все не хотят совершенно одинаково. И убираться в своей комнате — тоже. В твитах из этой подборки привычные ситуации поданы так жизненно и с такой иронией, что хочется не то сочувственно вздохнуть, не то похохотать от души.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что после некоторых разговоров с детьми валерианка бы не помешала.

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Бонус: а после некоторых разговоров с детьми еще долго отходить можно

  • Моей мелкой лет так 6 было. Сижу перед зеркалом и ною: «Бли-и-и-н! Волос седой нашла, морщинки под глазами». А мне в ответ вместо поддержки эта вредота заявляет: «Ага, а еще тебя замуж никто не берет». © FairyMuu / Pikabu
  • Я носилась по сугробам, чтобы с ветерком прокатить 5-летнего племяша на снегокате. Минут через 20 устала и сказала ему об этом. А племяш выдает: «Тетя, так ты что, старая? Надо ж было раньше сказать, бедняжка». © Ползучесть / ADME

А вот еще несколько твитов о неподражаемых детях:

Комментарии

Уведомления
Nataninja
34 минуты назад

Уважаемые прекрасные форумчанки!!! Всех — с наступающим праздником Весны! Любви и счастья!
Ещё поздравляю авторок и редакторок Адме — не сдерживайте творческих порывов и прорывов, пишите побольше интересных статей!

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Juniper
17 минут назад

Интересно, а тут-то откуда минусы? Материал вроде не сильно бэушный, стиль и настроение вполне неплохи.
За "валерианку", что ли?..

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