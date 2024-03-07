20+ твитов о детях, над которыми нервно похихикает каждый родитель
Народное творчество
1 час назад
У каждого ребенка свой характер, но делать домашку они все не хотят совершенно одинаково. И убираться в своей комнате — тоже. В твитах из этой подборки привычные ситуации поданы так жизненно и с такой иронией, что хочется не то сочувственно вздохнуть, не то похохотать от души.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что после некоторых разговоров с детьми валерианка бы не помешала.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Бонус: а после некоторых разговоров с детьми еще долго отходить можно
- Моей мелкой лет так 6 было. Сижу перед зеркалом и ною: «Бли-и-и-н! Волос седой нашла, морщинки под глазами». А мне в ответ вместо поддержки эта вредота заявляет: «Ага, а еще тебя замуж никто не берет». © FairyMuu / Pikabu
- Я носилась по сугробам, чтобы с ветерком прокатить 5-летнего племяша на снегокате. Минут через 20 устала и сказала ему об этом. А племяш выдает: «Тетя, так ты что, старая? Надо ж было раньше сказать, бедняжка». © Ползучесть / ADME
Комментарии
Уведомления
Интересно, а тут-то откуда минусы? Материал вроде не сильно бэушный, стиль и настроение вполне неплохи.
За "валерианку", что ли?..
-
-
Ответить
Похожее
Взгляните, каким станет наш мир, если в нем вдруг исчезнет интернет
Культура
5 лет назад
15+ доказательств того, что Италия — страна с какой-то другой планеты
Культура
4 месяца назад
18 человек убедились в том, что в магазине можно затариться не только покупками, но и незабываемыми впечатлениями
Посмотрите, как выглядят потомки звезд XX века, по которым сохли миллионы влюбленных зрителей
Культура
1 месяц назад
15+ фото из серии «за секунду до», глядя на которые хочется крикнуть: «Осторожно!»
Почему я с опаской отношусь к домашним тортам на заказ. И дело не только в «пластилиновом» вкусе
Кухня
2 года назад
Как бы выглядели 10 литературных героев, если бы режиссеры снимали экранизации точно по книгам
Кино
1 год назад
Молодая мама своими комиксами показывает, что родительство — это вам не мелочь по карманам тырить
Культура
2 года назад
Думаете, это бред? Нет, это 17 научных фактов, которые перевернут ваше представление об этой планете
Наука
1 год назад
18 фото, на которых нет ничего необычного. Если не начать всматриваться
16 актрис, которые на красной дорожке — королевны, а в жизни как Машка из соседнего подъезда
Культура
1 год назад
8 предметов роскоши, на покупку которых раньше брали кредиты, а сейчас их складируют на дальних полках
Культура
1 год назад
Уважаемые прекрасные форумчанки!!! Всех — с наступающим праздником Весны! Любви и счастья!
Ещё поздравляю авторок и редакторок Адме — не сдерживайте творческих порывов и прорывов, пишите побольше интересных статей!