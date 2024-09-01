20+ ярких историй с концовкой, которую ни одна гадалка не предскажет
Истории
2 часа назад
Иногда жизнь подкидывает такие истории, что любой сценарист позавидует. И некоторые пользователи, с которыми произошло нечто подобное, не прочь поделиться своим уникальным опытом в сети. А мы лишь рты открываем от удивления. Почитайте только.
- Жена знакомого рассказала: «На 9-м месяце пришла к врачу. Встаю на весы, а они не работают. Врач завопил, что я их сломала! Я так плохо себя никогда не чувствовала! Разрыдалась, дома мужу пожаловалась. Муж собрал друзей, они пошли в больницу, нашли этого доктора и починили ему весы». © Grotti / Pikabu
- Сын ездил в лесной лагерь. Звонит:
— Мам, у меня все в порядке! Спальник почти высох!
— А почему он был мокрый?
— Ну, в него вода налилась.
— Откуда вода?
— Я его в ров уронил.
— Какой ров?
— Вокруг палатки, мы выкопали!
— Зачем?
— Чтобы вода из палатки вытекла.
— Вода откуда?
—После наводнения осталась.
— Какого еще наводнения?! © Katisark197 / Pikabu
- Сестра в детстве говорила всем, что выйдет замуж только за того парня, у которого будет полная коллекция бегемотиков из «киндер-сюрприза». Прошло лет 20, и недавно ей неожиданно сделал предложение друг детства, который был влюблен в нее с пеленок, но никак не мог признаться в этом. Колечко преподнес ей в коробке со словами: «Пришлось даже ездить за границу в поисках некоторых из них. Выходи за меня!» В коробке вместе с кольцом лежали все бегемотики из коллекции. Сестра выполнила обещание. © Палата № 6 / VK
- Иду с собакой по лесу. Пес добегает до куста и начинает что-то там жевать. Я ему кричу: «Ты что там делаешь!? Я все вижу! Я сейчас подойду и мало тебе не покажется!» И вдруг впереди на полянке поднимается бабушка с корзинкой и почти бегом исчезает среди деревьев. © gayarsenic / Pikabu
- Как-то были на дне рождения у состоятельных друзей. У них большой красивый дом. И тут стали приезжать гости. И кто-то из них спрашивает: «Ой, какой у вас миленький домик для торжеств! А где вы обычно живете?» © youllupukki / Pikabu
- Знакомая однажды встретила свою бывшую классную руководительницу, разговорились.
— Василиса Васильевна, скажите мне, пожалуйста, хоть теперь, почему у меня по вашим предметам — русскому и литературе — всегда были плохие отметки?
— Ты знаешь, тут и моя вина есть. Когда я разводилась с мужем, все родители мне сочувствовали и поддерживали, а твоя мама — нет... © Toshan81 / Pikabu
- Приехал в офисный центр. Я в то время старался выглядеть респектабельно — прическа, начищенная обувь, белая рубашка, костюм, приталенное пальто. В вестибюле у лифта стоит она — женщина-мечта, выглядящая на миллион. Мы вместе дождались лифта, я галантно спросил, на какой ей этаж, едем. Она оценивающе смотрит на меня, глазками играет и говорит с легкой улыбкой: «Привет! Я минут через 30 освобожусь, сможете подвезти меня?» Я слегка опешил: «А вам куда?». Она без тени смущения: «А вам куда? Мне кажется, нам по пути». Я достаю из кармана проездной на метро и показываю ей: «На Юго-Западную». Она вскидывая бровь: «Понятно. Я думала, вы на машине». И тут ее очень заинтересовал вид стен лифта. © ATJIAHT / Pikabu
- Я как-то пошел посмотреть на 2-комнатную квартиру для аренды, а там — однушка. На мой вопрос, как однушка превратилась в двушку, прозвучал потрясающий ответ: «Ну, мы же поставили на кухню диван! © MrZhuliK / Pikabu
- Выхожу из автобуса, захожу в банк, встаю в очередь. Следом за мной заходит тетка, становится впереди меня и заявляет: «Вы за мной!» Я прифигела и спрашиваю: «Почему это?» А она выдает: «Потому что я из автобуса раньше вас вышла!» © lomakks / Pikabu
- Везла кота в салоне самолета, я уснула, а он сбежал. Все пассажиры спят, а я по салону пробираюсь, тихо зову его, чтобы никого не разбудить. Подходит стюардесса и говорит: «Не волнуйтесь, он у пилотов, они его вернут ближе к посадке, мы его уже покормили. Отдыхайте». © anekdot.ru
- Однажды коллега, с которым мы хорошо общались, отвел меня в сторонку, чтобы сообщить новость. Он сказал, что его жена беременна. Я поздравил его, собирался пожать ему руку, но он проигнорировал мой жест и сообщил, что отец — не он. Я не знал, куда глаза деть. © securidude / Reddit
- Моя подруга узнала, что ее удочерили, а ее родная мать все это время жила в соседнем доме. Это была 58-летняя женщина, которая вырастила 6 детей. Моя подруга росла, играя на улице со своими братьями, и думая, что они просто соседи. Выяснилось, что ее биологическая мама не могла потянуть еще одного ребенка и отдала его на усыновление соседям. При условии, что она сможет наблюдать, как растет ее дочь. © ssstudent / Reddit
- Гуляю с собакой. Передо мной девушка с коляской. И вдруг с 8 этажа дома кто-то выбрасывает большой пакет мусора. И смотрит на него вниз, даже не пытаясь скрыться. Я сразу варежку открыла, кричу: «Как вам не стыдно? Ну и зачем вы это сделали?» А женщина сверху давай орать: «Что я такого сделала? Я для внучки курточку и плед скинула! А вы, дамочка, шагайте дальше!» И тут я вижу, что девушка, которая передо мной с коляской шла, подняла пакет, достала вещи. А я пошагала дальше. Стыдно было — не представляете! Больше не буду замечаний никому делать. © Белый Бим белое ухо / Dzen
- Подруга вернулась из круиза. Я забежала к ней посмотреть фотки и на одном снимке вдруг вижу знакомое лицо. Тыкаю пальцем и радостно так: «Знаю этого!» Подруга заинтересованно: «А кто это?» Я: «Да я с ним в институте в одной группе училась. Такой кобелина, ни одной юбки не пропускал». Подруга аж закашлялась и вдруг выдает: «Вообще-то мы теперь вместе, он переехал ко мне». Упс. © Солнце на спицах / Dzen
- Как-то были в ресторане с друзьями. За соседним столиком сидел мужик, к нему подошел официант. Они переговорили, официант ушел, а мужик оделся и вышел. Я увидел, что на столе лежит портмоне. Схватил его и с криком: «Молодой человек, вы забыли», — побежал за ним. Догнал, а мужик смутился: «Деньги внутри. И чаевые тоже». И тут я понимаю, что это не портмоне, а кожаная папочка, в которой приносят счет. Открываю, а там внутри вкладыш с эмблемой ресторана, счет и наличные. Очевидно, он принял меня за сотрудника ресторана. В тот момент я готов был провалиться сквозь землю. © Александр Ц. / Dzen
- У меня с мамой конфуз вышел. В нашем подъезде сосед ремонт затеял. Пригласил плотников. У мамы как раз была проблема по этой части. Короче, обращается к ним с просьбой. Плотники все молчат и не реагируют. Она к соседу, мол, чего это они? Сосед говорит, что плотники глухонемые. На следующий день опять работают. Подходит моя мама к ним и пытается жестами объяснить, что ей нужно. Один рабочий не выдержал и такой: «Женщина, чего вам?» Она оторопела: «Вы что, разговариваете?» В общем, сосед другую бригаду привел. Смеха было. © Ольга Андрющенко / Dzen
- Пошла на обед с коллегой и в разговоре упомянула, что считаю юристов самыми ужасными людьми на планете, потому что они пытаются заманить людей в ловушку с помощью слов. А она такая: «Да, я знаю. Я замужем за одним из них, помнишь?» Я уходила с мыслью: «Блин, я никогда не заведу себе друзей». © Womantree1 / Reddit
- Однажды часов в 6 утра я, моя пожилая мама, мой сыночек и истеричная любимая наша кошка проснулись на даче от страшного стука в окно. Сыночка — в рев, мама — в панику, кошка — в жуткий мяв. Я подбегаю к окну — там стоит соседский 8-летний мальчик: «Можно я пройду по вашему участку? Мне так ближе на озеро на рыбалку. Мама сказала, мол, неважно, что нет забора, вежливые люди всегда спрашивают разрешения пройти.» Его спасло только мое прирожденное чувство юмора. © Изольда Денисова / Dzen
- Тетушка поехала к детям. Ей 80, но маникюр, укладка, косметика — наше все. Подъезжают, тетушке надо подправить макияж, и хоба — зеркальце-то забыла! Но многолетние подкрашивания довели дело до автоматизма. Бровки покрасила, губки намазала и вперед! Весь перрон оборачивался ей вслед! По итогу оказалось, что перепутала карандаши: брови красные, губы черные. © Ольга Савельева / Dzen
- Еду в метро, а там пацан с линзами, клыками, гримом, рожками смотрит на меня как вампир. Выхожу на станции, а он за мной, я повернулась, приготовилась дать отпор. Он и говорит: «Девушка, вы телефон в поезде обронили». Я смотрю, и правда нет девайса! Он мне телефон протягивает, я в шоке. © Подслушано / Ideer
- Как-то зашла в профиль женщины с отзывами, она там уже знаток 100000 уровня. Гляжу, а практически все рецензии ее негативные. Из последнего у нее был отрицательный отзыв на какую-то химчистку примерно такого содержания: «Не пользовалась услугами данной химчистки, но у вас много плохих отзывов, поэтому я тоже напишу, не пойду к вам». Меня вынесло. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз во время собеседования эйчар спросил у меня: «Где вы видите себя через 5 лет?» У меня в голове звенящая пустота, я в панике. И после, как мне показалось, длиннющей паузы, я выпалила: «Надеюсь, больше не отвечающей на этот вопрос!» © Unfair-Force9749 / Reddit
- 15 лет назад устраивалась в одну крупную компанию. Очень добрая старушка провела меня по территории в мой первый день. Объяснила, где все находится, детали работы. По окончанию экскурсии мы зашли в лифт. Когда двери закрылись, она громко пукнула. Ее глаза стали как блюдца, а потом она посмотрела на меня и такая: «Уф! Вот мне повезло, что это не случилось перед кем-то важным!» Туше. © kayinart / Reddit
- У мужа питбуль, очень добрый к людям и кошкам, но ужасно разбалованный. Приехала мать мужа в гости, завтракает. Пес сидит у стола и настойчиво мешается. Говорю, что ему надо дать что-то из того, что ему можно, — тогда уйдет к себе в клетку спать. Сама пошла в сад, прихожу, а пес смирно лежит, свекровь спокойно ест соленую рыбу, которую ему нельзя. Спрашиваю, мол, а что же вы ему дали? Говорит: «Полотенцем по попе». Сразу видно — преподаватель-репетитор с 20-летним стажем. © Подслушано / Ideer
А вот и еще несколько статей, где у всех историй — просто эпичная концовка:
Комментарии
Уведомления
Мне кажется, что народное средство "полотенцем по попе", вовремя примененное, могло бы многое изменить в воспитании. И не только для собак)
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