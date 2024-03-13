20+ женщин, которые просто хотели цвет волос поменять, а в итоге будто другими людьми проснулись
Наступила весна, и как никогда хочется перемен. А новая прическа — как новый жизненный этап. Смена образа — отличный способ вдохновить себя на разные свершения в теплую пору. Героини нашей подборки не побоялись рискнуть и перекрасились в непривычные для себя цвета.
«Пыталась полюбить седину, но потом плюнула и покрасилась»
«Впервые стала брюнеткой. Ну как?»
- Вау! Ты похожа на молодую Дженнифер Энистон! © creemybrat / Reddit
- Ты выглядишь как сильная женщина, способная покорить мир. © HalfPint348 / Reddit
«Вернуться к черному или остаться обесцвеченной?»
«Как я из скучного черного перекрасилась в ярко-красный и постриглась в придачу. Сама осветлила, сама бахнула красный, получилось неожиданно неплохо»
«Мне стоит вернуться к своему седому цвету или продолжать краситься?»
Учитывая, что "седило" приложение, я бы не стала доверять картинке. Там и густоты добавили, и фильтр наложили
«Блондинкой я кажусь старше? Мне 42»
Просто чёрный так близко к лицу, под горло - старит. + освещение на втором фото лучше, видно по глазам, попавшим прямо "в свет". За блонд в данном случае, но и "розовое дерево" неплохо.
- 42? Девочка, я думала, тебе максимум 30! © yellowbird08 / Reddit
«Обожаю свою разноцветность!»
«Кажется, что теперь я выгляжу старше, но для меня это даже плюс»
Понимаю, сама ищу варианты выглядеть старше ))) в мои 30+ никто не воспринимает серьёзно, думают мне 20, и не хотят иметь со мной никаких дел :(
«Никогда не думала о ярком цвете волос. Сегодня мне чуть за 40, и этот оттенок отныне мой фаворит»
«Захотелось перемен, и поэтому вот — медный балаяж»
- Была старшеклассница, а получилась богатая женщина. © cgdm040417 / Reddit
От нового образа просто прет энергия
«Перешла из блонда в рыжий. Как лучше?»
Лучше без такого количества фильтров, а то совсем и не понятно как выглядите
- Слушай, тебе идут оба цвета, но с рыжим ведь просто светишься. © xrgentum / Reddit
«Я наконец-то добралась до парикмахера»
«Около месяца назад я спросила, какой цвет волос мне выбрать. Победил розовый, ну и вот»
«Достало отдавать кучу денег салонам и все равно оставаться недовольной их работой. Попросила жениха покрасить мне волосы»
- Да он, блин, нашел свое призвание! Запиши меня к нему! © mellosmommy / Reddit
«Наконец-то я это сделала»
«Я просто без ума от своих новых волос!»
«Решила покрасить волосы в желтый цвет, и как же он мне нравится»
Красиво, только как представлю, сколько за этой красотой ухода да присмотра надо…
«Первый раз в жизни покрасила волосы и теперь просто без ума от них»
«Что-то мне стало скучно, я пошла и сделала вот это»
«Решила уйти в медный цвет»
А если вы подумываете о смене имиджа, то у нас есть несколько полезных статей, которые расскажут вам про антитренды этого года и помогут подобрать стильную прическу.
Комментарии
По моему мнению два и более цветов в причёске смотрятся неаккуратно и пестро. Особенно когда они контрастируют, особенно когда у человека три волосины. Прядь яркого цвета на монохромных волосах смотрится красиво. Но когда вся прическа как курочка ряба, это не айс.
Красиво очень, я тоже хочу в розовый, но... Может, на пенсии решусь ))