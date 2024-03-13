20+ женщин, которые просто хотели цвет волос поменять, а в итоге будто другими людьми проснулись

Народное творчество
7 часов назад

Наступила весна, и как никогда хочется перемен. А новая прическа — как новый жизненный этап. Смена образа — отличный способ вдохновить себя на разные свершения в теплую пору. Героини нашей подборки не побоялись рискнуть и перекрасились в непривычные для себя цвета.

«Пыталась полюбить седину, но потом плюнула и покрасилась»

«Впервые стала брюнеткой. Ну как?»

«Вернуться к черному или остаться обесцвеченной?»

«Как я из скучного черного перекрасилась в ярко-красный и постриглась в придачу. Сама осветлила, сама бахнула красный, получилось неожиданно неплохо»

«Мне стоит вернуться к своему седому цвету или продолжать краситься?»

O_о
2 часа назад

Учитывая, что "седило" приложение, я бы не стала доверять картинке. Там и густоты добавили, и фильтр наложили

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«Блондинкой я кажусь старше? Мне 42»

Tanya Polovinkina
9 минут назад

Просто чёрный так близко к лицу, под горло - старит. + освещение на втором фото лучше, видно по глазам, попавшим прямо "в свет". За блонд в данном случае, но и "розовое дерево" неплохо.

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«Обожаю свою разноцветность!»

«Кажется, что теперь я выгляжу старше, но для меня это даже плюс»

Nika Jaekyun
2 часа назад

Понимаю, сама ищу варианты выглядеть старше ))) в мои 30+ никто не воспринимает серьёзно, думают мне 20, и не хотят иметь со мной никаких дел :(

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«Никогда не думала о ярком цвете волос. Сегодня мне чуть за 40, и этот оттенок отныне мой фаворит»

«Захотелось перемен, и поэтому вот — медный балаяж»

  • Была старшеклассница, а получилась богатая женщина. © cgdm040417 / Reddit

От нового образа просто прет энергия

«Перешла из блонда в рыжий. Как лучше?»

Sveta Kopeykina
3 часа назад

Лучше без такого количества фильтров, а то совсем и не понятно как выглядите

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  • Слушай, тебе идут оба цвета, но с рыжим ведь просто светишься. © xrgentum / Reddit

«Я наконец-то добралась до парикмахера»

«Около месяца назад я спросила, какой цвет волос мне выбрать. Победил розовый, ну и вот»

«Достало отдавать кучу денег салонам и все равно оставаться недовольной их работой. Попросила жениха покрасить мне волосы»

«Наконец-то я это сделала»

«Я просто без ума от своих новых волос!»

«Решила покрасить волосы в желтый цвет, и как же он мне нравится»

«Первый раз в жизни покрасила волосы и теперь просто без ума от них»

«Что-то мне стало скучно, я пошла и сделала вот это»

O_о
2 часа назад

Помолодела резко. Чёлка как у Йоланди мало кому идёт, повезло

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«Решила уйти в медный цвет»

А если вы подумываете о смене имиджа, то у нас есть несколько полезных статей, которые расскажут вам про антитренды этого года и помогут подобрать стильную прическу.

Фото на превью laurula / Reddit

Комментарии

Уведомления
Юлия Мельник
7 часов назад

По моему мнению два и более цветов в причёске смотрятся неаккуратно и пестро. Особенно когда они контрастируют, особенно когда у человека три волосины. Прядь яркого цвета на монохромных волосах смотрится красиво. Но когда вся прическа как курочка ряба, это не айс.

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