20+ женщин, которые просто хотели цвет волос поменять, а в итоге будто другими людьми проснулись

Наступила весна, и как никогда хочется перемен. А новая прическа — как новый жизненный этап. Смена образа — отличный способ вдохновить себя на разные свершения в теплую пору. Героини нашей подборки не побоялись рискнуть и перекрасились в непривычные для себя цвета.

«Пыталась полюбить седину, но потом плюнула и покрасилась»

«Впервые стала брюнеткой. Ну как?»

«Вернуться к черному или остаться обесцвеченной?»

«Как я из скучного черного перекрасилась в ярко-красный и постриглась в придачу. Сама осветлила, сама бахнула красный, получилось неожиданно неплохо»

«Мне стоит вернуться к своему седому цвету или продолжать краситься?»

«Блондинкой я кажусь старше? Мне 42»

42? Девочка, я думала, тебе максимум 30! © yellowbird08 / Reddit

«Обожаю свою разноцветность!»

«Кажется, что теперь я выгляжу старше, но для меня это даже плюс»

«Никогда не думала о ярком цвете волос. Сегодня мне чуть за 40, и этот оттенок отныне мой фаворит»

«Захотелось перемен, и поэтому вот — медный балаяж»

Была старшеклассница, а получилась богатая женщина. © cgdm040417 / Reddit

От нового образа просто прет энергия

«Перешла из блонда в рыжий. Как лучше?»

Слушай, тебе идут оба цвета, но с рыжим ведь просто светишься. © xrgentum / Reddit

«Я наконец-то добралась до парикмахера»

«Около месяца назад я спросила, какой цвет волос мне выбрать. Победил розовый, ну и вот»

«Достало отдавать кучу денег салонам и все равно оставаться недовольной их работой. Попросила жениха покрасить мне волосы»

Да он, блин, нашел свое призвание! Запиши меня к нему! © mellosmommy / Reddit

«Наконец-то я это сделала»

«Я просто без ума от своих новых волос!»

«Решила покрасить волосы в желтый цвет, и как же он мне нравится»

«Первый раз в жизни покрасила волосы и теперь просто без ума от них»

«Что-то мне стало скучно, я пошла и сделала вот это»

«Решила уйти в медный цвет»