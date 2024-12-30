5 фильмов, которые женщины пересмотрели годы спустя и открыли для себя некоторых героев с другой стороны

Что нужно, чтобы влюбиться в юности? Чтобы избранник был красивым, интересным и загадочным. Во всяком случае, это образ типичного "первого парня на деревне" - главного героя из книг и фильмов. Вспомним Эдварда Каллена - невероятно красив, с ним интересно, а еще и ухаживать умеет! Однако для зрелой женщины этого уже мало. И загадочность Эдварда скорее станет минусом. Избранник должен быть надежным - в эмоциональном и финансовом плане. Давайте посмотрим, каких киношных мужчин мы раньше несправедливо обделяли своим вниманием.

"Сумерки"

Помните эти времена, когда почти все вокруг сходили с ума по "Сумеркам"? И Эдвард был мечтой многих девчонок. Спустя годы подросшие зрительницы рассмотрели папу Эдварда - Карлайла. (Удивимся, если вы не видели всех этих разборов о том, что Эдвард - абьюзер). В сети даже появилась шутка: "Девочки: спорят, кто лучше, Эдвард или Джейкоб. Женщины: выбирают Карлайла".

Но в этой истории появился новый поворот! Одна из пользовательниц Реддита спросила, что люди думают о Чарли, отце Беллы. Она вспомнила его доброту, наивность и отметила, что этот персонаж нравился даже хейтерам "Сумерек". Я так люблю Чарли! Он просто милый, любящий мужчина, который обожает своего ребенка, старается изо всех сил и живет своей спокойной маленькой жизнью. Он - причина, по которой я люблю образ «шерифа маленького городка с золотым сердцем». © nanthehuman / Reddit

Я люблю Чарли. Он действительно старался быть хорошим отцом. Чарли купил машину Белле, чтобы она могла передвигаться самостоятельно. Когда погода испортилась, он надел цепи на колеса, чтобы дочь была в безопасности. Он ненавидел Эдварда в "Затмении", и это было справедливо! Потому что Эдвард растоптал сердце его дочери. © applepiehoneymuffin / Reddit

Я - фанатка Чарли. Я люблю этого мужчину. © First-Action3741 / Reddit

Да, к Чарли определенно стоит приглядеться получше. А ведь еще есть и Джаспер!

Пост о том, что девочки предпочитают Эдварда и Беллу, а женщины любят Джаспера и Элис собрал более 8 тысяч лайков.

«Гарри Поттер»

Многие фанаты не понимают, почему Гермиона в итоге не осталась с Гарри. С того момента, как юная волшебница починила очки Гарри в Хогвартс-экспрессе, она всегда была рядом с ним. Гермиона, в отличие от Рона, не бросала друга. Она даже стерла своим родителям воспоминания о самой себе, чтобы искать с Гарри крестражи.

Вспомним также, что у Гарри и Гермионы есть особая эмоциональная связь. Гермиона постоянно ссорилась с Роном, но не с Гарри. Да и по интеллектуальному развитию Гарри подходит девушке лучше, при всем уважении, Рон. И, если мы вас не убедили, то сама Роулинг призналась, что Гермиона должна была выйти замуж за Гарри.



Но, говоря о недооцененных мужчинах, давайте обратим внимание на брата Рона - Билла Уизли. Он красив, очарователен и может обеспечить семью. Билл модник, он одевался в рокерском стиле. Помните, парень носил модную серьгу в ухе? Он выбрал профессию, которая принесла ему достаток - пошел работать в банк. И он женился на Флер Делакур - девушке, по которой сходила с ума почти вся мужская часть Хогвартса во время Турнира трех волшебников. Оборотень обезобразил лицо Билла, но жена не бросила его. А это говорит о том, что Флер полюбила его за личностные качества.

Так что вы думаете о Билле?

«Дневники памяти»

У Элли был выбор между юношеской влюбленностью и зрелыми отношениями. Юные Ной и Элли влюбились друг в друга, но родители девушки их разлучили: парень был из бедной семьи. Спустя время Элли знакомится с красивым, умным и очаровательным мужчиной, который, к тому же, сказочно богат. Речь идет к свадьбе, но Элли видит фото Ноя в газете. Она идет к жениху и говорит, что ей тяжело. Что она хочет уехать и побыть одной. Любящий жених отпускает ее и говорит: "Нервничать перед свадьбой нормально". После встречи с Ноем Элли бросает жениха. Он говорит, что любит ее, но отпускает.

С Ноем у Элли никаких перспектив, а с женихом ждали стабильность и нежность. Ной - взбалмошный, истеричный, он объективно проигрывает ее жениху, но сердцу не прикажешь. Жених лапочка, до последнего вел себя благородно. © Mariia

"Бриолин"

Это культовый мюзикл 1978 года. Сэнди - тихоня, а Дэнни - главный хулиган школы. Спустя время мы понимаем, что, вероятно, Сэнди не стоило давать Дэнни второй шанс. Он не желает раскрывать свои чувства к ней из-за страха показаться «некрутым» и даже лжет своим приятелям о том, что у него с Сэнди что-то есть. Да, в конце и Дэнни, и Сэнди решают измениться, чтобы быть вместе, но с современной точки зрения трудно одобрить эти отношения.

"Властелин колец"

По "Властелину колец" даже целый тред образовался, ему поставили более 14 тысяч лайков. Вот что пишут люди: Во "Властелине колец" все были влюблены в Леголаса и Трандуила (я тоже). Но ведь хоббиты круче. Готовят, дом в порядке держат. Надо хоббита брать в мужья, а не эльфа, который будет вечно занимать ванну и зеркало. © Bella

А я бы за Арагорна вышла. Чувак хорошо ориентируется в любой местности (а я нет), в жизни разбирается. Много не говорит (для меня это важно), плюс максимально верный, что делает для меня нормальным тот факт, что вечно где-то шляется. И с его образом жизни я прям уверена, что и готовить он умеет, и все такое. Хоббита я бы не брала, потому что он будет целыми днями пялиться на цветочки на своей грядочке, плюс вечно занят тем, что у него первый, второй, третий завтрак. © Rita

Зато с хоббитом холодными зимними ночами можно в шерсти на ногах свои ноги согревать. © Maria

А вы что думаете?