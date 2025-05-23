6 секретов, которые помогут помогут благоухать с утра до самого вечера
С приближением лета хочется, чтобы тебя окружали только свежие, нежные, приятные ароматы, даже любимый парфюм может казаться слишком ярким и навязчивым. Не стоит сразу же бросать все и бежать за новыми духами, можно воспользоваться простыми лайфхаками, чтобы добавить свежие нотки в вашу жизнь.
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Использовать лимонный сок как освежающий спрей
Свежий лимонный сок — это освежающая альтернатива духам и спреям, которые могут быстро выветриться. Кроме того, он содержит лимонную кислоту, которая убивает бактерии, вызывающие запах на коже. Лучше всего после душа протереть чистую сухую кожу раствором из воды и лимонного сока, тогда ощущение свежести будет держаться весь день. Только используйте его с осторожностью — не забудьте сделать пробу на коже!
Кроме того, не наносите смесь с лимонным соком на свежевыбритую или раздраженную кожу. Не забывайте, что лимонная кислота сушит, поэтому после обязательно воспользуйтесь увлажняющим кремом. Если же вы не хотите тратить время на приготовление раствора, то такого же эффекта можно добиться с помощью очищающего средства для лица и тела на основе лимона (при условии, что оно изготовлено из настоящего лимона, а не синтетического аналога).
Добавить каплю масла пачули в шампунь
Воодушевляющий и поднимающий настроение аромат пачули останется с вами на несколько часов, если добавить каплю масла в шампунь. Но будьте осторожны, потому что это средство интенсивного действия, не стоит усердствовать, добавляя его в шампунь или кондиционер — пары капель будет достаточно. Помните, что масло пачули — это не просто компонент для духов, дезодорантов и благовоний, но и средство, которое обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Оно отлично подходит для поддержания здоровья кожи головы. Кроме того, пачули помогает стимулировать волосяные фолликулы, чтобы улучшить кровообращение, способствуя здоровому росту волос. При желании можно добавить и другие эфирные масла, но не забудьте проконсультироваться перед этим со специалистом.
Нанести духи на расческу
Ну этому меня еще бабушка в детстве научила. 🤣Оттуда привычка осталась
Если же у вас нет желания добавлять что-то в свой шампунь, но вы хотите сделать аромат своих духов не таким ярким и навязчивым, то следующий лайфхак с волосами должен вам подойти. Наносите духи на расческу, а не на волосы! Да, вот такой простой совет. Во-первых, распыление парфюма непосредственно на локоны может повредить их, а запах будет слишком насыщенным. Кроме того, легко переборщить так, что рядом дышать невозможно. Во-вторых, распределение с помощью расчески поможет рассеять духи, снизить концентрацию аромата и смягчить химическое воздействие, при этом останется соблазнительный шлейф аромата.
Регулярно чистить аксессуары
Такие вещи, как шарфы, шляпы и украшения со временем впитывают запахи. Обязательно регулярно нужно их очищать, чтобы они пахли свежестью. Шарфы и шляпы можно постирать вручную с щадящим моющим средством, а украшения протереть мягкой тканью.
Носить дышащие ткани
Выбирайте, выбирайте... Сейчас стало проблемой найти даже ветровку с нормальной дышащей подкладкой. Нa вб так и не нашла подходящую ((
Скажите «нет» полиэстеру. Более дешевые искусственные материалы задерживают тепло, что приводит к большему потоотделению, особенно летом. Именно это вызывает неприятный запах. Если вы действительно хотите приятно пахнуть, то выбирайте «дышащие» ткани, такие как хлопок и лен. Они позволяют коже дышать, поддерживая свежесть весь день.
Спать на чистых простынях
Ваши простыни и наволочки могут впитывать запахи и передавать их вашему телу. Обязательно регулярно стирайте постельное белье, используя ароматизированное моющее средство или добавляя несколько капель эфирного масла в стирку. Это влияет не только на ваш сон, но и на запах. Кроме того, можно попробовать распылить на простыни и подушки аромат розовой воды. Он успокоит и убаюкает, а на утро подарит чувство свежести.
А вот статья, в которой собрали 15 бьюти-хаков, благодаря которым наши мамы и бабушки выглядели шикарно.
Комментарии
15-летняя блохерша открывает для себя мир? И теперь поучает всех, кто не такой продвинутый? Неописуемые откровения. Один совет бредовее другого. Стирать постельное белье? Серьезно? Кто бы мог предположить...