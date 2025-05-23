6 секретов, которые помогут помогут благоухать с утра до самого вечера

Свежий лимонный сок — это освежающая альтернатива духам и спреям, которые могут быстро выветриться. Кроме того, он содержит лимонную кислоту, которая убивает бактерии, вызывающие запах на коже. Лучше всего после душа протереть чистую сухую кожу раствором из воды и лимонного сока, тогда ощущение свежести будет держаться весь день. Только используйте его с осторожностью — не забудьте сделать пробу на коже!

Кроме того, не наносите смесь с лимонным соком на свежевыбритую или раздраженную кожу. Не забывайте, что лимонная кислота сушит, поэтому после обязательно воспользуйтесь увлажняющим кремом. Если же вы не хотите тратить время на приготовление раствора, то такого же эффекта можно добиться с помощью очищающего средства для лица и тела на основе лимона (при условии, что оно изготовлено из настоящего лимона, а не синтетического аналога).