а раньше были коучи с циркониевыми браслетами, только они и сами не знали, что они коучи
6 трендов от коучей по здоровому питанию, от которых больше вреда, чем пользы
Каждому хочется выглядеть свежо и чувствовать себя бодро, поэтому мода на ЗОЖ уже давно перестала быть просто трендом — она стала повседневностью. Утренние пробежки, ежедневные тренировки, запрет на сахар и прочие «обязательные» ритуалы буквально преследуют нас: из соцсетей, глянца, разговоров с подругами. Но правда ли всё это необходимо для здоровья?
Мы решили взглянуть на ЗОЖ трезво и разобрались, какие популярные советы на самом деле больше вредят, чем помогают.
Миф № 1: Магнитные браслеты облегчают боль
Магнитные браслеты часто рекламируются как средство для облегчения боли. Несмотря на их популярность, научные исследования не подтверждают их эффективность.
Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья (NCCIH) также утверждает, что статические магниты, такие как в браслетах, не работают. Более того, специалисты предупреждают: не следует использовать магниты вместо обращения за медицинской помощью и лечения.
Миф № 2: Детокс-чаи снижают вес
Детокс-чаи подаются в СМИ как средство для очищения организма, улучшения пищеварения, повышения энергии и снижения веса. Однако, по данным Pyramid Healthcare, научные доказательства эффективности таких чаев крайне ограничены. Большинство заявленных эффектов, включая выведение токсинов и похудение, связаны с временной потерей воды и слабительным действием, а не с реальным очищением организма или сжиганием жира.
Миф № 3: Чем больше воды — тем лучше
Нормальные не будут рекомендовать слишком много пить воды. Попадалась норма 30мл чистой воды н/а 2кг веса. Но дальше мнения расходятся, включать ли туда чаи, жидкую еду и т.д.
Чрезмерное потребление воды может вызвать опасное состояние, при котором уровень натрия в крови падает. Это может привести к тошноте и другим похожим состояниям. В группе риска — спортсмены и люди с психогенными расстройствами.
Организм способен переработать около 0,8–1 литра воды в час, поэтому важно не пить чрезмерно. Лучше ориентироваться на жажду и учитывать климат, активность и рацион. Баланс — ключ к здоровью.
Миф № 4: Веганские чипсы — здоровая альтернатива картофельным
«Овощные чипсы и палочки часто воспринимаются как более здоровая альтернатива картофельным»
А картошка, по-вашему, не овощ? ))))
Овощные чипсы и палочки часто воспринимаются как более здоровая альтернатива картофельным, но на деле многие из них состоят в основном из картофельного крахмала или муки, а не из цельных овощей. Они проходят глубокую обработку и жарку, что делает их по питательной ценности почти идентичными обычным чипсам.
Диетологи советуют включать в рацион именно цельные, минимально обработанные овощи — в запечённом виде, в смузи или в составе блюд.
Миф № 5: Глютен вреден всем
Соблюдение безглютеновой диеты без медицинских показаний может привести к дефициту питательных веществ, а также к нарушению баланса микрофлоры. Это даже может привести к проблемам с весом, особенно при употреблении переработанных безглютеновых продуктов, которые часто содержат больше сахара.
Эксперты отмечают, что для большинства людей глютен не представляет опасности, и отказ от него без необходимости может быть не только бесполезным, но и вредным.
Миф № 6: Больше 30 грамм белка за раз не усваивается
Существует распространенный миф о том, что организм способен усвоить лишь 20–30 граммов белка за один прием пищи. На самом деле, практически весь потребленный белок может быть усвоен, даже если его количество превышает 100 граммов. Важно различать понятия «усвоение» и «использование»: не весь усвоенный белок идет на построение мышц — часть используется для других физиологических процессов.
Однако, стоит помнить, что потребление большого количества белка не приносит дополнительных преимуществ и может быть избыточным.
Если вы узнали что-то полезное и хотите развенчивать и другие мифы, то обязательно ознакомьтесь с этими статьями: