6 трендов от коучей по здоровому питанию, от которых больше вреда, чем пользы

Каждому хочется выглядеть свежо и чувствовать себя бодро, поэтому мода на ЗОЖ уже давно перестала быть просто трендом — она стала повседневностью. Утренние пробежки, ежедневные тренировки, запрет на сахар и прочие «обязательные» ритуалы буквально преследуют нас: из соцсетей, глянца, разговоров с подругами. Но правда ли всё это необходимо для здоровья?

Мы решили взглянуть на ЗОЖ трезво и разобрались, какие популярные советы на самом деле больше вредят, чем помогают.