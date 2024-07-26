7 моделей обуви, которые модницы расхватывают как горячие пирожки, и еще 7, которые пока лучше отложить

Мода — явление скоротечное: сегодня на пике одно, завтра другое... Если не листать регулярно журналы и не следить за показами, угнаться за трендами может быть нелегко. Но если вам любопытно, какая обувь сегодня есть в гардеробе у каждой модницы, а какая убрана на дальнюю полку, эта статья для вас.

Устарело: римские сандалии

Стилисты считают, что сандалии-гладиаторы возвращать в моду незачем. Пара ремешков на ноге — еще ничего, но в моде сегодня более минималистичные дизайны, а не ремни до колена.

Тренд: босоножки и туфли на тонких ремешках

Но если окончательно отказываться от любимых «гладиаторов» не хочется, можно рассмотреть варианты, похожие на них — сандалии или туфли с ремешками. Пара ремешков с застежкой на щиколотке будет выглядеть очень изящно.

Устарело: прозрачная обувь

Королева-Ведьма 18 минут назад Да нормальные люди эту хтонь никогда всерьёз не воспринимали, так что вообще пофиг, вошло оно в моду или вышло - - Ответить

Прозрачные сапоги всегда были обувью из разряда «А куда в этом?» — вроде видно босую ногу, значит, лето. Но летом нога в такой обуви страшно вспотеет, стало быть, это на осень. Но осенью в таких замерзнешь... В общем, многие, нам кажется, выдохнули с облегчением, узнав, что они выходят из моды.

Тренд: сетчатые балетки и туфли

Showbit/East News Anna Gavrilova 3 часа назад Ооооо, боооооль.

Песочек через эти дырочки засыпается внутрь, но назад не высыпается. Летом жарко, к концу дня нога опухает и эти плетёнки врезаются в ногу, потом снимаешь - стопа как хороший балерон, в сеточку. Я уж не говорю о том, что натирают. - - Ответить

Помните, когда-то давно были популярны вязаные сапоги? Перед нами этакая «реинкарнация» — обувь в сеточку. Модели на подиумах уже вовсю демонстрируют такие балетки и босоножки. Ногу в них по-прежнему видно, но, в отличие от прозрачных виниловых сапог, эта обувь дышит — а, стало быть, идеально подходит для летней погоды. Сетка на обуви, к слову, не такой уж и новый прием. Просто раньше такой дизайн был распространен в основном среди вечерних туфель на каблуках, но мода меняется, и сетка становится вполне себе повседневным вариантом. Например, сетчатые балетки стали дико популярными.

Устарело: сандалии на массивной подошве

Королева-Ведьма 17 минут назад Идите сами по горячим камням, битой плитке, трещинам в асфальте, лужам, пыли и песку на своих тонких подошвах, а? - - Ответить

Еще недавно массивные сандалии были у каждой второй модницы. Но сегодня многие стилисты устали от грубой обуви и ищут что-то более изящное и легкое.

Тренд: минималистичные сандалии

Мохнопопая егоза 4 часа назад Такое ощушение, что к левой ноге забыли пририсовать подошву) - - Ответить

Новые же модные правила гласят: чем меньше, тем лучше. На подиумах главенствуют однотонные сандалии на тончайших ремешках: можно хоть с каблуком, хоть на плоской подошве. Босоножки с весенних показов Miu Miu явно осядут в гардеробе не одной модницы. К тому же, такая обувь кажется очень практичной: сандалии на огромной платформе сложнее вписать в гардероб, в отличие от минималистичных форм.

Устарело: матовые туфли

Тревожное Пирожное 4 часа назад Ой, идите в пень, замшевая обувь при той же стоимости выглядит всегда лучше и дороже, чем глянцевая - - Ответить

Матовые туфли — еще одна универсальная вещь, но их пока лучше отложить до лучших времен, потому что в тренде сейчас глянцевые покрытия. Конечно, необязательно сверкать как новогодняя елка, если не хочется, но немного блеска не помешает.

Тренд: глянцевые и блестящие туфли

Anna Gavrilova 3 часа назад Ну как по мне - на 2-3 раза, до первых царапин. - - Ответить

Ну а если вы — любитель сиять, ваше время пришло. Лакированная обувь — это горячий тренд, и всем модницам рекомендуется заиметь пару глянцевых туфель. Если глянец, на ваш взгляд, это перебор, попробуйте другой крутой тренд: атласные туфли. Они тоже блестят, но выглядят сдержаннее, чем лакированные. В моде яркие и необычные цвета, вроде розового и салатового. Ну а если вы готовы пуститься во все тяжкие, то тренд на металлик точно для вас. Серебряные или золотые туфли — это еще один must have этого года. Попробуйте добавить в образ сияющий акцент и надеть пару блестящих балеток под однотонные повседневные вещи.

Устарело: кроссовки на массивной подошве

Вы наверняка помните этот всплеск популярности огромных «космических» кроссовок. Они, наряду с громоздкими сандалиями, тоже постепенно уходят в небытие, как и слишком высокая платформа у обуви в целом. Конечно, многие полюбили их всем сердцем и продолжают носить, но в целом стилисты замечают, что все больше людей возвращаются к классике.

Тренд: классические кроссовки и кеды

Сегодня в тренде более сдержанные цвета и формы. Классические и даже ретро-дизайны — вот то, на что нужно обратить внимание. Если вы приверженец старых добрых белых кроссовок на плоской подошве, ваше время пришло. Вечную классику никто не отменял, и подходит она хоть к джинсам, хоть к платью.

Устарело: шлепанцы

Королева-Ведьма 12 минут назад Кому как... Для меня стринги для ног не могут быть удобными. Да ещё и шлёпки. От одного взгляда на них начинает ныть место между пальцами. И возникает в голове красочная картина, как я наступаю мимо этого шлёпающего задника, спотыкаюсь и лечу вперёд носом - - Ответить

Шлепанцы — потрясающе удобная обувь, это правда. Но они, во-первых, не всегда уместны (да, на пляж сходить в отпуске — вполне подойдет), а во-вторых, в 2024 году они выходят из моды, уступая место более интересным дизайнам. Стилисты рекомендуют заменить шлепки на мюли. Кроме того, обувь на абсолютно плоском ходу — не лучшее решение с точки зрения здоровья ног. Такая тонкая подошва без рельефа попросту не может обеспечить нужной поддержки стопы, что чревато проблемами. Так что носить такую обувь постоянно точно не стоит.

Тренд: мюли

Мюли по-прежнему в моде. Модели с закрытым носком сегодня приобрели небывалую популярность среди модниц. И да, они почти как шлепанцы, но элегантнее, и подойдут хоть к брюкам, хоть к платью. Обратите внимание, что в этом году предпочтительнее обувь с закругленным носком: квадратные формы тоже постепенно уходят из трендов.

Устарело: спортивные сандалии на липучках

Ёжик в тумане 1 час назад Вот не далее чем месяц назад купила похожие Рикеры. Удобные и комфортные, гуляю в них часами! - - Ответить

Стилисты и модницы признаются: еще недавно их гардеробы полнились такой вот обувью на липучках. И мы согласны, это очень удобно: надел и пошел, не надо возиться с ремешками, крошечными застежками... Но и этот тренд постепенно уходит в небытие. Вечной классикой у него стать не получилось.

Тренд: кожаные сандалии

Классические кожаные сандалии — гораздо более долгосрочная перспектива. Их, в отличие от быстрых трендов, можно носить долгие годы. Обратите внимание на дизайны с плетением: они сегодня на пике моды. Если вы посмотрите на гардероб скандинавской или французской модницы, плетеные кожаные сандалии там непременно будут.