18 женщин, для которых выбрать эффектную и удобную обувь — просто раз плюнуть
Выбрать себе удобную и красивую обувь, которая не развалится через сезон, — та еще задачка. Но героиням нашей статьи повезло, ведь они уже нашли себе такие классные туфельки и босоножки, что никак не нарадоваться на них не могут.
1. «Да, купальник под этой накидкой у меня тоже леопардовый»
- Накидка у тебя шикарная, но пес с ней. Где босоножки такие урвала? Я от них без ума. © ennimeow / Reddit
2. «Только что получила свои розовые сандалии в стиле Барби. Какие же они красивые, я просто в восторге!»
3. «Свекровь подарила мне эти золотые туфли с бантиками, потому что ей они больше не подходят. Думаю, что эта обувь хороша для лета»
4. «Пытаюсь добавить немного цвета в свой гардероб. Обожаю эти угги!»
Да и хрен с ним, что это к уггам имеет очень отдалённое отношение, но блин, я представляю, какие они чертовски мягкие и удобные в но́ске😃
5. «Теперь я просто обожаю носить носки с сандалиями»
6. «Новая обувь. Не могу дождаться, чтобы выйти в ней на улицу»
Перед выходом ноги бы не мешало в порядок привезти. Педикюр там, все дела
7. Босоножки с открытым носком и бахромой сверху
8. «Эти туфли прекрасны»
Ощущение, что это обувь для танцев и деменнстрирует её человек, который этим занимается, это ж надо так ногу выгнуть!
- Мне больно даже просто смотреть на это. © ParkConsistent8101 / Reddit
9. «Обожаю свои новые сандалии»
Они делают ногу в районе косточки очень широкой, это не придаёт ноге изящества!
10. «Мое любимое платье из комиссионного магазина, любимые туфли и мой самый лучший мальчик»
11. «Мой индийский наряд на удивление хорошо сочетается с винтажными сандалиями»
12. "Моя любимая пара"
Она в них, видимо только на кровати лежит и по воздуху летает?) подошвы не тронуты...
13. «Леопардовые туфли сочетаются со всем, правда?»
14. "Нашла их на распродаже за $6 и купила ради забавы"
15. «Купили с мужем сочетающуюся между собой обувь. Хотя сначала мне показалось, что это уже перебор»
Где то эта обувь уже была... фигурировала в другой теме, но к стати, эффектно смотрится!
16. «Сорвала джекпот во время шоппинга. В комиссионке мне попалась коллекция почти новых туфель. Туфли — из шкафа, ноги — с небес»
17. «Мои босоножки назвали „старушечьими“ только потому, что они не похожи на орудие пыток»
Я не могла оторваться от сумочки... что за " фрукт " на ней нарисован?
- Это обычные милые сандалии, в них нет ничего «бабушкиного». © Unknown author / Reddit
18. «Невероятно, как пара дешевых сандалий, привезенная из Индии, сразу же напоминает мне о лете. Не терпится уже надеть их»
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Комментарии
Слушайте, что с лексиконом дорогой редакции? Они не только не задолбались "урывать", появились и прочие выраженьица - допустимые в неформальном общении, но вряд ли являющиеся нормой в СМИ, пусть даже таком желтом и корявом. Сменилось высокое начальство, что ли? И теперь корпоративное приветствие - "вечер в хату"?
Надо полагать, в скором будущем нам расскажут, с чем именно стоит носить голду с гимнастом, чтобы кореша опупели, марьяны на шею вешались, и ваще, быть первым паханом в автозаке.