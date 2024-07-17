18 женщин, для которых выбрать эффектную и удобную обувь — просто раз плюнуть

Выбрать себе удобную и красивую обувь, которая не развалится через сезон, — та еще задачка. Но героиням нашей статьи повезло, ведь они уже нашли себе такие классные туфельки и босоножки, что никак не нарадоваться на них не могут.

1. «Да, купальник под этой накидкой у меня тоже леопардовый»

Накидка у тебя шикарная, но пес с ней. Где босоножки такие урвала? Я от них без ума. © ennimeow / Reddit

2. «Только что получила свои розовые сандалии в стиле Барби. Какие же они красивые, я просто в восторге!»

3. «Свекровь подарила мне эти золотые туфли с бантиками, потому что ей они больше не подходят. Думаю, что эта обувь хороша для лета»

4. «Пытаюсь добавить немного цвета в свой гардероб. Обожаю эти угги!»

5. «Теперь я просто обожаю носить носки с сандалиями»

6. «Новая обувь. Не могу дождаться, чтобы выйти в ней на улицу»

7. Босоножки с открытым носком и бахромой сверху

8. «Эти туфли прекрасны»

Мне больно даже просто смотреть на это. © ParkConsistent8101 / Reddit

9. «Обожаю свои новые сандалии»

10. «Мое любимое платье из комиссионного магазина, любимые туфли и мой самый лучший мальчик»

11. «Мой индийский наряд на удивление хорошо сочетается с винтажными сандалиями»

12. "Моя любимая пара"

13. «Леопардовые туфли сочетаются со всем, правда?»

14. "Нашла их на распродаже за $6 и купила ради забавы"

15. «Купили с мужем сочетающуюся между собой обувь. Хотя сначала мне показалось, что это уже перебор»

16. «Сорвала джекпот во время шоппинга. В комиссионке мне попалась коллекция почти новых туфель. Туфли — из шкафа, ноги — с небес»

17. «Мои босоножки назвали „старушечьими“ только потому, что они не похожи на орудие пыток»

Это обычные милые сандалии, в них нет ничего «бабушкиного». © Unknown author / Reddit