7 привычек и суеверий, которые прочно прилипли к нам с детства

Моя подружка всю жизнь мечтала приехать к маме в гости в деревню и просто отдохнуть — душевно пообщаться или погулять вместе. Но, увы, ее матушка твердо была уверена, что лучший отдых — это смена деятельности, тем более, что картошка сама себя не прополет и не выкопает. И конечно, подружка уезжала в город с целыми баулами овощей — «домашненьких, прямо с грядочки». Основная часть из этого не съедалась и отправлялась в мусорку.

Договориться по-хорошему с мамой не получалось. Она и сама выкладывалась на огороде на полную катушку, и регулярно зазывала к себе городскую родню, чтобы помочь с прополкой или уборкой урожая.