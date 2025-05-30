7 привычек и суеверий, которые прочно прилипли к нам с детства
От некоторых привычек и убеждений бывает сложно избавиться во взрослом возрасте. Вроде бы понимаешь, что творишь нелепые вещи, но при этом продолжаешь их делать. Просто потому что «так принято». Автор этой статьи попыталась вспомнить, в какие приметы было принято верить, когда она была маленькой, и какие жизненные правила ей и ее знакомым внушали с детства.
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1. Домашнее лучше покупного
Моя подружка всю жизнь мечтала приехать к маме в гости в деревню и просто отдохнуть — душевно пообщаться или погулять вместе. Но, увы, ее матушка твердо была уверена, что лучший отдых — это смена деятельности, тем более, что картошка сама себя не прополет и не выкопает. И конечно, подружка уезжала в город с целыми баулами овощей — «домашненьких, прямо с грядочки». Основная часть из этого не съедалась и отправлялась в мусорку.
Договориться по-хорошему с мамой не получалось. Она и сама выкладывалась на огороде на полную катушку, и регулярно зазывала к себе городскую родню, чтобы помочь с прополкой или уборкой урожая.
2. Хорошая хозяйка вещами не разбрасывается
Всё время отбираю у мужа старые футболки, чтобы выбросить. Часто ткань изнашивается до маленьких дырочек, это сразу в помойку. Если не забрать, то вместо помойки он будет в этом в походы ходить и дома. Нет уж, спасибо 😂
Ребенка тоже люблю одевать красиво и дома, и нa прогулку. Да, пачкается, поэтому с собой всегда 2-3 комплекта про запас (ну если это не прогулка нa игровой возле дома, но там мы гуляем редко, я не люблю). Зато глаз радует)
Моей старшей сестре уже за 40, но она до сих пор умудряется носить дома вещи, которые давно пора выбросить. Да и я сама долго избавлялась от этой привычки. Понимаю, что наши родители жили в эпоху, когда купить что-то новое было проблематично. Но сейчас-то уже можно позволить купить себе симпатичное платьице именно для дома, а не занашивать до дыр ту вещь, которую когда-то можно было надевать на улицу.
Ой, чуть не забыла! Из старого платья раньше обычно получалась замечательная половая тряпка. Как же мне сложно было приучить себя покупать тряпки для уборки в магазине... В голове сразу звучал бабушкин голос: «У тебя же рваная футболка осталась! Можно в дело пустить».
3. Удача может отвернуться в любой момент
Специально проходил под столбами, после чёрной кошки. Ничего плохого не случилось.
У меня рядом с домом такие столбы. © grumbus / Pikabu
Помню, что в детстве у нас был миллион примет, в которые полагалось верить, чтобы не спугнуть удачу. Строже всего мы соблюдали запрет проходить под бетонными столбами, которые стояли так, что между ними образовывался треугольник. Оказывается, это правило хорошо засело и в памяти других пользователей.
- Такие анкерные опоры называли «бабьими трусами». Проходить под ними не стоило, но если уж приспичило, то иди со скрещенными пальцами. Если случайно прошел под ними, то вернись и пройди назад. Чем «грозило» нарушение этих строгих правил, уже не помню. Если с другом обошли столб с разных сторон, то непременно поссоритесь. Дабы не допустить краха дружбы, нужно было сказать «мадэ». Перевода сего слова никто не знал. Но если по дороге встретилось 10 белых машин подряд, то удача тебе подруга и плевать на столбы и прочие плохие приметы. © Haranoor / Pikabu
- У нас в небольшом поселке такие столбы называли «кошкины ворота». Чтобы через них пройти, нужно было сказать: «Кошка, кошка, открой ворота», — а после попросить: «Кошка, кошка, закрой ворота». © Skromn9lga / Pikabu
4. Все лучшие вещи надо хранить для особого случая
В вашем детстве был бабулин сервиз, который торжественно доставался из буфета по праздникам? У нас в семье эта традиция соблюдалась неукоснительно. Конечно, у подрастающего поколения периодически возникал вопрос, почему нельзя всегда есть из красивой посуды, но старшие всегда говорили: «Подрастете и поймете».
Мы подросли, а привычка беречь красивые платья, новые комплекты постельного белья и изящные сервизы осталась. Меня отучил от нее муж. Он буквально требовал, чтобы я не стеснялась носить яркие вещи в повседневной жизни, и смело выставлял на стол тарелки из дорогущих наборов посуды, подаренных нам на свадьбу.
5. Как встретишь Новый год, так его и проведешь
ну... не знаю. у бабушки как то нa новый год сломался унитаз (бачок старого типа, который над головой висел) она под бой курантов носилась с ведрами и тряпками, что бы соседей не затопить. по итогу целый год что-то да ломалось.
Новогодние праздники у нас полагалось проводить за столом, который буквально ломился от еды. Считалось, что весь наступивший год будет таким же изобильным. Как выяснилось, эту традицию соблюдали многие люди — и не только в отношении семейных посиделок.
- Вчера мне мужичок пригнал машину на полировку. Я за два дня подготовил авто и залил лаком. А сегодня он звонит мне, мол, жена сказала, если машина на Новый год в ремонте, то весь год такой будет, поэтому нужно срочно забрать ее. Я говорю, что лак не высох, если выгнать автомобиль под снег и в грязь с дорожной солью, то будет все печально. Но как говорится, заказчику виднее, он забирает машину, и они с женой едут к родне в другой город. Благо, все звонки у меня записываются и этот разговор я сохранил на случай претензий. © barmaleiko / Pikabu
6. Чтобы повезло, надо надевать «счастливую одежду»
Еще одна примета, связанная с удачей, — это «счастливая» блузка или рубашка, в которой полагалось сдавать экзамены и ходить на важные встречи. Считалось, что если в этой одежде один раз повезло, то и в дальнейшем все хорошо сложится.
Если честно, я не спешу избавляться от этого суеверия, хоть и осознаю, что это больше «психологический пластырь», которым я прикрываю свои тревоги. Но мне все равно приятно думать, что у меня есть «везучее» платье, в котором я дважды успешно прошла собеседование и устроилась на хорошую работу.
7. Свободное время есть только у лентяев
Жизнь стала в разы легче у нас, чем у старшего поколения, благодаря технике. Пока стиралка, сушилка, посудомойка, робот пылесос и т.д. работают,тебе не нужно быть в мыле.А еще свой минимализм в квартире я люблю не только визуально, но и за уборку и протирание пыли🤣 к сожалению, моя бабуля (думаю, большинство бабуль) и минимализм- это не реально🤣 вот еще одна причина у них быть в мыле.
Как же долго я пыталась выкинуть из головы это убеждение! Раньше я, глядя на старших женщин в своей семье, четко понимала, что настоящая хозяйка всегда должна быть немного в мыле. Еще бы — вокруг столько дел. Одной рукой моет, другой стирает, а а если сзади пилу привязать, то еще и дров напилит.
Но со временем я поняла, как важен полноценный отдых. Сначала я пыталась совмещать просмотр сериала — считай, бесполезную трату времени — с какими-то важными делами. Например, стелила на пол коврик и делала на нем упражнения. А потом выдохнула и все-таки разрешила себе иногда потупить в экран и больше ничего при этом не делать. Мне сложно было поверить, но после такого ленивого дня я работала гораздо продуктивнее, чем после активного отдыха.
Конечно, я не говорю, что надо отбросить все, чему учило нас старшее поколение. Но кое-какие моменты, кажется, не помешает переосмыслить и попробовать в ввести свою жизнь новые привычки. Подходящие именно для нас.
А вот и еще одна статья с нотками легкой ностальгии. Посмотрите, где еще сыграли 10+ обаятельных злодеев из сказок нашего детства. Спорим, что вы могли не узнать их в других фильмах.
Комментарии
Не могу просто сидеть и смотреть кино, всегда вяжу под фильм или что-то еще делаю не требующее мозгов. Иначе отвлекаюсь.