8 актеров, к которым как банный лист приклеилось одно амплуа и никак не отцепится
Актерам очень желательно уметь перевоплощаться в совершенно разных персонажей. Но бывает, что, увидев определенного актера, мы уже приблизительно представляем, каким будет его герой. А все потому, что у них есть определенное амплуа, от которого они не могут или не хотят уйти.
Юлия Александрова: истеричка
Как-то уж так вышло, что Юлия частенько играет истеричных и не очень умных женщин. Ее персонажи нередко раздражают заррдзарраздражаютзрителей. Именно такой вот не совсем уравновешенной была ее героиня в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" и, например, в "(Не)идеальном мужчине".
Роман Курцын: недалекий качок
Роман классный актер, играет душевных пацанов! "Самый новый год" смотрю каждый раз, как попадается)))) Каждый раз верю-переживаю)))))
Валентина Мазунина: хабалка
мне она понравилась в фильме "Самый лучший день", а вот в "Елках" не очень. хотя она там классно говорит "симулянт!" и хлопает человеку дверью по загипсованной ноге) этот момент могу бесконечно пересматривать))
Валентина ворвалась на киноэкраны в роли Валюхи в сериале «Реальные пацаны». Ее героиня была взбалмошной, прямолинейной и, что уж и говорить, хамоватой. Образ получился таким ярким и запоминающимся, что режиссеры одни за другими начали ее приглашать играть примерно таких же разбитных дамочек. Так за ней и закрепилось именно такое амплуа.
Александр Петров: уверенный красавчик
Наверное, красавчиков никогда не видел тот, кто пишет, что Петров - красавчик.
Александр нередко играет привлекательных, поразительно уверенных в себе напористых героев. В "Полицейском с Рублевки" он выступает в роли циничного азартного богача, который сражает женщин наповал, даже не прикладывая усилий. В "Спарте" он тоже циничный и уверенный, и примерно такого же персонажа он показал, например, в "Герое".
Светлана Иванова: вечная медработница
А вот Светлане Ивановой, кажется, отлично удаются роли медработников. Иначе как объяснить, что она играла их не раз и не два. К примеру, в сериале "Тест на беременность" она уже несколько лет играет акушера-гинеколога, в "Консультанте" — судмедэксперта. Да и карьеру она начала с роли студентки медвуза в сериале "Прощальное эхо".
Евгений Цыганов: интеллектуал с тоскливым лицом
А в молодости каков? Одинокий волк, и как-то вдруг всегда оказывается герой-любовник)
Что и говорить, персонажи Евгения смеются нечасто. Актер даже шутит на эту тему и признается, что его часто за это критикуют, но сам он чувствует себя счастливым. Ярчайший пример такого героя вы можете увидеть в фильме "Мастер и Маргарита".
Светлана Ходченкова: аристократка
Ну нет, она играет абсолютно разных персонажей. И хабалистых красоток. Они ей хорошо удаются
Светлана — талантливая актриса, и в ее фильмографии каких только нет ролей. Возможно, дело в ее утонченной внешности, но ей частенько приходится представать в образе аристократичных или как минимум богатых женщин. В этом качестве ее можно увидеть, к примеру, в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где она играет княгиню Авдотью Голицыну, в киноленте «Викинг», где она воплотила образ византийской княжны, и в сериалах «Мурка» и «Кровавая леди Батори», где ее также можно увидеть в образе утонченной аристократки.
Дарья Мороз: стальная женщина
Дарья талантливая! Трудолюбие и династия играют свою роль тоже))) Нравится видеть ее na экране.
Дарья Мороз — актриса, безусловно, запоминающаяся и многогранная. Но она так часто играет жестких женщин со стальным характером, что может показаться, будто из фильма в фильм она показывает одну и ту же героиню. Да и вместе с ней нередко кочует ее отточенный образ, ставший визитной карточкой: короткая стрижка с холодным блондом и пиджак.
Мы заметили нечто подобное и у зарубежных актеров. Если вам любопытно узнать, в каком амплуа застряли они, заходите в эти статьи:
Комментарии
И что?
Амплуа актеров. Особенно, которые в сериалах много снимаются.