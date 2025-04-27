8 актеров, к которым как банный лист приклеилось одно амплуа и никак не отцепится

Светлана — талантливая актриса, и в ее фильмографии каких только нет ролей. Возможно, дело в ее утонченной внешности, но ей частенько приходится представать в образе аристократичных или как минимум богатых женщин. В этом качестве ее можно увидеть, к примеру, в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», где она играет княгиню Авдотью Голицыну, в киноленте «Викинг», где она воплотила образ византийской княжны, и в сериалах «Мурка» и «Кровавая леди Батори», где ее также можно увидеть в образе утонченной аристократки.