Мы разузнали, кто из актеров воплотит новых и полюбившихся нам персонажей в очередных «Голодных играх»
Вселенная «Голодных игр» снова возвращается — и фанаты по всему миру затаили дыхание в ожидании. Новая экранизация уже вызывает массу разговоров: кто сыграет главные роли, каким получится сюжет, какие изменения внесут создатели. Мы собрали всё, что известно на данный момент, чтобы вы были в курсе самых свежих подробностей.
Сюжет расскажет о 50-х Голодных Играх (для ориентира — Китнисс участвовала в 74-х). Именно тогда, по сюжету, победителем стал юный Хеймитч Эбернети. Эти Игры были юбилейными, так что число трибутов было увеличено вдвое — нас определенно ждет масштабное зрелище и полноценный баттл-рояль.
Хеймитч Эбернети
Джозеф Зада сыграет главного героя фильма — Хеймитча Эбернети, которого в предыдущих экранизациях «Голодных игр» играл Вуди Харрельсон. Зада родом из Сиднея, Австралия, и до кастинга в данном фильме у него за плечами всего несколько актёрских работ.
Важно помнить, что Хеймитч в этом фильме будет не совсем таким, каким его знают поклонники истории Китнисс: пока еще не измученный циник, а лишь 16-летний парень, которому только предстоит попасть в смертельную схватку ради ускользающей попытки защитить своих близких и бросить вызов Капитолию.
Ленор Дав Бэйрд
Уитни Пик сыграет Ленор Дав Бэйрд — возлюбленную нашего героя. Она обожает петь и постоянно оказывается в неприятностях из-за своей бунтарской натуры. В начале романа Ленор дарит Хеймитчу на 16-летие золотое кресало — именно этот предмет становится талисманом, который он берёт с собой на Игры.
Мейсили Доннер
Маккенне Грейс досталась роль Мейсили Доннер, девушки из обеспеченной семьи, с которой Хеймитч поначалу откровенно не ладит. Но после того как обоих выбирают трибутами, они начинают лучше понимать друг друга и даже становятся союзниками.
К слову, Маккенна Грейс — далеко не новичок в киноиндустрии. Она начала карьеру ещё в детстве и к 18 годам успела сняться более чем в 70 проектах.
Друзилла Сикль
По некоторым сообщениям, роль Друзиллы Сикль в адаптации нового романа может исполнить широко известная кинолюбителям Эмма Томпсон.
По сюжету Друзилла — сопровождающая из Капитолия, которая вот уже 25 лет приезжает в Район 12 для проведения жеребьёвки. В книге она показана как холодный, равнодушный персонаж, который регулярно конфликтует с другими героями.
Президент Сноу
На роль главного антагониста в предстоящей экранизации прочат Рэйфа Файнса. Именно он может сыграть более молодую версию злодея всея франшизы президента Кориолана Сноу (в происходящем за 40 лет до событий будущего фильма приквеле «Баллада о змеях и певчих птицах» 18-летнюю версию персонажа исполнил Том Блайт).
Правда, многие замечают, что у покойного Дональда Сазерленда, исполнившего роль Сноу в оригинальной трилогии, есть сын — Кифер Сазерленд, который поразительно на него похож и, вдобавок, также является популярным актером. Тем не менее, Рэйф Файнс действительно выглядит как более громкое и престижное имя для этой роли.
Цезарь Фликерман
Цезаря Фликермана, по слухам, может сыграть Киран Калкин — и это очень точное попадание в образ. Он легко сможет передать харизму и манеру шоумена-ведущего, которого мы знаем по предыдущим частям франшизы в лице искрометного Стенли Туччи.
Плутарх Хэвенсби
Плутарха Хэвенсби, которого в оригинальной трилогии играл покойный Филип Сеймур Хоффман, в этот раз сыграет Джесси Племонс. Выбор актёра совершенно не удивителен: Племонс и Хоффман уже однажды появились вместе на экране как отец и сын в фильме «Мастер».
В новом фильме зрители увидят совсем другого Плутарха — ещё не искусного Наставника Игр, а обычного оператора, которому поручили снимать жеребьёвку трибутов и их путь на Арену.
Как актёр, Племонс уже вполне успел зарекомендовать себя в большом кино — в его фильмографии такие нашумевшие киноленты как «Ирландец» и «Власть пса», последняя из которых принесла ему номинацию на «Оскар».
Эффи Тринкет
И наконец, одна из самых ярких героинь — Эффи Тринкет, чью полюбившуюся нам экстравагантность в оригинальной трилогии воплотила собой Элизабет Бэнкс. И тут тоже уже есть некоторая конкретика: эту роль в приквеле недавно предложили юной Эль Фаннинг.
Выбор одобрила и сама Бэнкс, заявил, что Эль подойдет для роли просто идеально.
Впрочем, в приквеле по Голодным Играм заранее понятно, чем всё закончится, ведь мы все уже успели понаблюдать за финальным противостоянием четверть века спустя — а вот в этом десятке случаев внезапные повороты сюжета поймали зрителей буквально под дых.