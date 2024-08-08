8 пар обуви, которая такая классная и долговечная, что хоть детям в наследство передавай

Нам всем хочется купить обувь, которая будет стоить недорого, а носиться вечно. А еще желательно, чтобы спустя годы носки она выглядела так, будто только что из коробки. Мечтать, конечно, не вредно. Но мы все же попытались найти модели, которые отвечают сразу двум требованиям: они ноские и стильные. И нам удалось!

Модели с широким носком

Из-за особенностей колодки обувь с узкими носками снашивается быстрее. Видимо, дело в давлении, которое стопа оказывает на материал. Если планируете носить ботинки «долго и счастливо», выбирайте варианты посвободнее.

Качественные челси

Многие люди могут носить челси ежедневно. Это универсальная обувь, которая подходит и к джинсам и к платьям. А еще у кожаных моделей удивительно долгий срок носки. Они как будто специально сшиты так, чтобы выдержать дождливую погоду и не развалиться посреди лужи.

Сандалии на пробковой подошве

Сандалии в таком стиле долговечны и удобны. Пробка дышит, а стопа получает необходимую поддержку. К тому же, такая обувь выглядит эстетично. Базовая модель вписывается в любой образ, а носить такую пару можно как на курорте, так и в городе.

Добротные кеды

Люди порой жалуются: только купишь обувь, относишь пару месяцев, а она уже разваливается. Но если грамотно выбрать пару, проносится она не то что один сезон, а годы. Например, качественные кеды можно даже стирать в машинке — ничего с ними не будет. Да и подобрать низ и верх к такой обуви — раз плюнуть, особенно если речь о белых кедах. Кстати, в интернете даже есть список самых прочных кед на свете.

Ботильоны на низком каблуке

В топ долговечной и удобной обуви входят ботильоны на небольшом устойчивом каблуке. Высота его не должна превышать 5 сантиметров. Такая обувь гораздо более практична, чем другие модные сейчас модели, к примеру ковбойские сапоги. Последние, кстати, частенько натирают.

Ботинки для походов

«Ношу обувь бережно, но вот мои кроссовки спустя шесть месяцев».

У некоторых людей обычные кроссовки снашиваются экстремально быстро. В таких случаях обычно советуют покупать на каждый день треккинговую обувь, которая предназначена для походов. «Убить» такие ботинки получится вряд ли.

Обувь на шпильке

Вероятнее всего, на шпильках вы не сможете наматывать километры по городу. Но у обуви на тонком каблуке есть преимущество — ее проще чинить, чем, к примеру, туфли на танкетке. Ну и обувь на шпильке часто делают настолько крепкой, что ее годами носить и не сносить.

Классические кроссовки

Сейчас в моде кроссовки-носки. Однако многие считают, что одни выглядят так себе, неудобные и непрактичные. Ведь при надевании ткань легко порвать. Так что лучше обратить внимание на классические и уже проверенные временем модели.