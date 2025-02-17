8 приспособлений, который сделают жизнь котиков и их хозяев еще прекраснее

Многие пушистики любят наблюдать за происходящим на улице, но их инстинкты не дремлют, поэтому на окнах должна обязательно присутствовать сетка, которая защитит от падения с высоты. И не обычная антимоскитная, а специальная, которая выдержит вес котика, если он вдруг захочет на нее вскарабкаться.

Желательна так же и боковая защита на окне, когда окно откинуто на проветривание, потому что питомец может попытаться забраться в открытую щель и застрять там. Это чревато тяжелыми травмами, а если это произойдет, когда никого из людей нет дома, то последствия могут быть необратимыми.

Нам установили защитную сетку на балконе. Наконец-то, сможем играть там с кошками и не переживать. © Chapy_cat / Reddit