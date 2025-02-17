Когтеточки были проигнорены, а потом и выкинуты, нуачо, есть же диван, кровать, обои в конце концов, которые просто стоят и красиво выглядят. Картонные когтеточки только используют, а от них вечно клочки по закоулочкам.
8 приспособлений, который сделают жизнь котиков и их хозяев еще прекраснее
Любящие хозяева всегда хотят сделать жизнь своих питомцев лучше, веселее и здоровее. В этом очень могут помочь разные аксессуары и гаджеты. Они способны облегчить и уборку, и кормление, и развлечение наших любимцев.
Поилка
Одна из важных составляющих для здоровой жизни кошки — это питьевой режим. Рекомендуемая норма — 50 мл на 1 кг веса. Но некоторых пушистиков напоить не так-то просто. Одни любят свежую воду, другим нужно, вторым нужно, чтобы она обязательно текла, а у третьих от обычной пластиковой чашки появляется акне.
Для таких питомцев есть фонтанчики. Многим котикам они приходятся по нраву, и они начинают пить охотнее. Сейчас существует множество вариантов: работающие от сети и от аккумулятора, с УФ-лампой и без. Кстати, те, что с лампой, требуют меньшего ухода, вода в них дольше остается чистой. Важно, чтобы лампочка была спрятана и не светила животному в глаза.
- У меня несколько фонтанчиков по всему дому. Из них из всех меньше всего пачкается тот, в котором есть УФ-лампочка. Летом, в отличие от остальных фонтанов, в нем никогда не появляется слизь. © VoxxyBRZ / Reddit
- Дела с акне у моей кошки значительно улучшились с тех пор, как я подарила ей такой фонтанчик. © Adorable-Gate-2192 / Reddit
Системный лоток
Обычный лоток удобен не для всех, особенно когда не хочется чистить его каждый день, а запаха избежать надо. Такую проблему, конечно, решает автоматический умный лоток, но, мало того, что его цена кусается, он еще и места занимает много. Продлить свежесть кошачьего уголка для уединений может помочь системный лоток, у которого есть отделение для наполнителя и для специальной пеленки, она то и предотвращает появление нежелательного запаха, впитывает жидкость и уменьшает расход наполнителя.
Автоматическая кормушка
Кто-то выстраивает график кошек под свой, а кто-то нет, из-за этого иногда возникает проблема вовремя покормить кошку. И нет ничего хуже момента, когда приходится в выходной подниматься ранним утром, чтобы покормить любимчика вместо того, чтобы выспаться. Спасти сон поможет автоматическая кормушка. Есть даже вариант для влажного корма. В такую кормушку встроен охлаждающий элемент, поэтому положенная с вечера еда не испортится к утру, а хозяева выспятся.
- Удобная кормушка. Нас раньше кот доставал ночью, все время будил что бы его кормили. Теперь спим спокойно, он как слышит, что сыпется корм, летит пулей на кухню. © Дмитрий Сотник / Яндекс Маркет
Мат-трансформер
Ковер с дырками на первый взгляд странное приобретение, но не для кошек. Он разнообразит игры питомца и добавит в его жизнь активности. Важно, покупая, смотреть для какого веса он предназначен, иначе пушистый рискует застрять в одной из дырок. Обычно такой мат состоит из двух слоев: нижний слой — сплошной, верхний — более легкий, с дырками.
- Такой коврик правда помогает моей кошке выплеснуть ее сумасшедшую энергию. © blackwells**** / Reddit
Щетки, расчески и дешеддеры
Чтобы все кругом не было в шерсти и кошки, особенно пушистые, не нализывались до тошноты, нужно уделять время грумингу. Конечно, скорее всего, придется перепробовать несколько вариантов, прежде чем найдется та сама щетка, которая понравится питомцу. Но это все во благо, ведь тогда значительно уменьшится количество шерсти и в доме, и внутри пушистого друга. Для того чтобы кошка спокойнее воспринимала расчесывание, приучать ее лучше с поощрениями лакомством.
- Мой мальчик на седьмом небе каждый раз, когда ему чешут живот. © ponte92 / Reddit
Сетка для проветривания окон
Многие пушистики любят наблюдать за происходящим на улице, но их инстинкты не дремлют, поэтому на окнах должна обязательно присутствовать сетка, которая защитит от падения с высоты. И не обычная антимоскитная, а специальная, которая выдержит вес котика, если он вдруг захочет на нее вскарабкаться.
Желательна так же и боковая защита на окне, когда окно откинуто на проветривание, потому что питомец может попытаться забраться в открытую щель и застрять там. Это чревато тяжелыми травмами, а если это произойдет, когда никого из людей нет дома, то последствия могут быть необратимыми.
- Нам установили защитную сетку на балконе. Наконец-то, сможем играть там с кошками и не переживать. © Chapy_cat / Reddit
Самонагревающийся коврик
Наши любимые четырехлапые любят спать на чем-нибудь мягком и теплом, для этого можно подарить им самонагревающийся коврик. Внутри него есть отражающий слой, поэтому он полностью безопасен. Его не нужно подключать к электричеству, и он не позволит животному перегреться. Ведь высокие температуры не идут пушистым на пользу.
- Я метался, стоит ли купить этот самонагревающийся коврик, но все же вернулся за ним. И не зря — мой кот оценил, хотя обычно он играет со всяким мусором и игнорирует вещи и игрушки, которые я ему покупаю. © HRHSuzz / Reddit
Устойчивая и высокая когтеточка
Когтеточка важна для кошек так же, как миска и лоток. С ее помощью они растягивают свое тело и точат когти. Важно подбирать ее индивидуально под каждую кошку, ведь она должна быть устойчивой и позволять кошке вытянуться во весь рост, чтобы она могла спокойно растягивать и укреплять свои мышцы. В то время, когда кошка просто точит коготки, в ее организме вырабатываются гормоны счастья.
- Не смогла устоять перед этой когтеточкой, хоть у моей кошки уже была ее любимая, но этот вариант победил, она ее обожает. Она может вскарабкаться на нее и хорошенько растянуться. © EvilCyborg10 / Reddit
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