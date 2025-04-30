8 продуктов и блюд, которые мы все не раз пробовали, а в честь кого они названы, и не догадывались

Блины «Креп Сюзетт» – классический французский десерт. Существует несколько теорий их происхождения. Согласно одной из них, блюдо появилось из-за ошибки 14-летнего помощника официанта Анри Шарпантье, который готовил десерт для будущего короля Эдуарда VII. Он случайно пролил на блинчики апельсиновый ликер, и потом они еще и загорелись. Несмотря на это, десерт оказался вкусным, и принц попросил назвать его в честь своей очаровательной гостьи по имени Сюзетт. Позднее выяснилось, что эта история была вымыслом.

По другой теории, блины получили название в честь французской актрисы Сюзанны Райхенберг, которая выступала под сценическим именем Сюзетт.