Виктория ассоциируется исключительно с клубникой, которую в детстве мы только викторией и называли)))
8 продуктов и блюд, которые мы все не раз пробовали, а в честь кого они названы, и не догадывались
Когда мы покупаем продукты, готовим или заказываем еду в ресторане, мы едва ли догадываемся в честь кого названо то, что мы едим. Но иногда узнать такую информацию очень даже любопытно.
Королева Виктория — слива «Виктория»
История происхождения сливы «Виктория» достаточно загадочна. Доподлинно неизвестно, где был найден этот сорт. Впервые его начали продавать в 1844 году в Швеции, а назвали его в честь английской королевы Виктории.
Сюзанна Райхенберг – блины «Креп Сюзетт»
Блины «Креп Сюзетт» – классический французский десерт. Существует несколько теорий их происхождения. Согласно одной из них, блюдо появилось из-за ошибки 14-летнего помощника официанта Анри Шарпантье, который готовил десерт для будущего короля Эдуарда VII. Он случайно пролил на блинчики апельсиновый ликер, и потом они еще и загорелись. Несмотря на это, десерт оказался вкусным, и принц попросил назвать его в честь своей очаровательной гостьи по имени Сюзетт. Позднее выяснилось, что эта история была вымыслом.
По другой теории, блины получили название в честь французской актрисы Сюзанны Райхенберг, которая выступала под сценическим именем Сюзетт.
Луиза Тетраццини — тетраццини
В традиционной рецептуре тетраццини представляет собой пасту с птицей или морепродуктами с пармезаном в сливочном соусе. Блюдо названо в честь популярной итальянской оперной певицы Луизы Тетраццини. По одной версии, оно было впервые изготовлено в 1908-1910 годах шеф-поваром из Сан-Франциско Эрнестом Арбогастом, по другой — нью-йоркскими умельцами.
Чарльз Эрл Грей — чай «Эрл Грей»
Считается, что этот чай получил свое название в честь графа Чарльза Грея. Но однозначно утверждать, как это произошло, никто не берется, потому что историй о происхождении этого чайного купажа множество, и все они разные. Одни говорят, что рецепт подарили британскому дипломату в благодарность за спасение жизни мандарина (так называли аристократов времен императорского Китая), или, возможно, его сына — во время миссии в Китае. Другие утверждают, что спасателем был сам граф Грей, который путешествовал по Китаю и спас мандарина.
Леди Диана Купер - стейк «Диана»
Многие приписывают себе заслугу изобретения этого блюда, но самое раннее утверждение гласит, что оно было изобретено в оригинальном ресторане Quaglino’s в Лондоне в 1937 году. Стейк был назван в честь леди Дианы Купер, которая имела широкую известность как одна из самых красивых женщин в Англии.
Анна Павлова - десерт "Павлова"
Десерт «Павлова» был изобретен в Новой Зеландии или в Австралии во время или после гастролей по этим странам балерины Анны Павловой примерно в 20-30-х годах. Особенно популярно это лакомство в Австралии и Новой Зеландии на Рождество, которое они празднуют летом.
Джон Макадам - орех Макадамия
Вкус ореха макадамия знаком многим, но мало кто догадывается, что он назван в честь совершенно реального человека – шотландца Джона Макадама. Название растению дал Фердинандом фон Мюллер, который когда-то дружил с Джоном и решил увековечить его имя таким образом.
Княгиня Мария Александровна - печенье "Мария"
Печенье «Мария» впервые изготовили в лондонской пекарне в 1874 году. Его приурочили к бракосочетанию княгини Марии Александровны с герцогом Эдинбургским. Впоследствии печенье стало популярным по всей Европе.
А вот еще парочка статей о происхождении названий некоторых вещей:
Комментарии
После Павловой ждала "вы ни за что не догадаетесь, в честь кого были названы салат "Цезарь" и торт "Наполеон "!"
Ля, а я-то всю жизнь думала, это в честь собаки!
Или Павлика Морозова.