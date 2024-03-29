8 советов, благодаря которым вы будете высыпаться как дети на каникулах

Вам знакома ситуация, когда спать вроде бы хочется, но уснуть не получается? Вы не одиноки в этой проблеме. Однако решать ее все равно как-то надо. Если идти к сомнологу вы пока не готовы, можно попробовать применить наши советы, которые облегчают засыпание.

1. Спать с домашним питомцем

Каждый хозяин вправе сам решать, стоит ли пускать питомца ночью в свою кровать. Если у вас очень чуткий сон, то собака или кот могут только усугубить ситуацию. Однако остальным, возможно, стоит попробовать совместный сон с домашним любимцем. Существует ряд исследований, которые доказывают, что животное в постели благоприятно влияет на сон человека. Участники отмечали, что питомец в кровати дает им чувство безопасности, согревает, снижает тревогу и помогает легче засыпать.

2. Есть перед сном киви

Еще в детстве многих из нас перед сном поили медом с молоком или ромашковым чаем. Эти напитки действительно благоприятно влияют на качество сна. Однако кроме них существуют еще и продукты, которые не только можно, но и нужно есть на ночь. Например, киви. Этот фрукт богат серотонином и антиоксидантами. Оба этих химических вещества в той или иной степени влияют на сон.

3. Спать в термобелье

Олена 1 день назад Эм, я в походах много раз спала в термухе...если б не физическая усталость и свежий воздух вообще бы не заснула.. - - Ответить

Многие люди не понаслышке знают, что такое избыточная потливость в ночное время. Спать без одежды может казаться самым логичным решением. Однако такой метод довольно опасен. Вместо этого в качестве пижамы можно попробовать носить термобелье. Оно будет отводить влагу и позволит телу оставаться сухим во время сна. Кроме того, термобелье положительно влияет на терморегуляцию. Это особенно полезно для тех, кто замерзает ночью даже под двумя одеялами.

4. Не делить одеяло с партнером

Мы привыкли, что парочки должны всегда спать под одним одеялом. Однако эту привычку можно смело называть пережитком прошлого. Сегодня многие специалисты рекомендуют каждому спать под своим. Дело в том, что у людей может быть очень разная терморегуляция. Так, например, женщины более склонны к перегреву по ночам. Тепло тела партнера и общее одеяло будут только усугублять ситуацию. В итоге сон в таких условиях может доставлять огромный дискомфорт. Кроме того, партнерам в принципе могут нравиться разные типы одеяла: одному — легкие, другому — тяжелые. Если каждый будет спать под своим, то брак будет только крепче. Потому что больше не надо будет выбирать, чьи потребности важнее.

5. Дуть мыльные пузыри

Мыльные пузыри у многих ассоциируются с детством и беззаботностью. Однако это развлечение может быть очень полезно и для взрослых. Особенно для тех, кто страдает от бессонницы. Врач и профессор неврологии Рэйчел Мари Э. Салас рекомендует надувать пузыри перед сном. По ее словам, это аналог медитативного дыхания. Кроме того, у многих мыльные пузыри вызывают положительные воспоминания. Это помогает перенаправить мысли в положительное русло и снизить уровень стресса.

6. Окунать лицо в холодную воду

Этот совет может казаться иррациональным, ведь часто холодную воду используют для того, чтобы взбодриться. Однако в этом вопросе важны детали. Дело в том, что абсолютно все люди обладают нырятельным рефлексом — так называют реакцию организма на погружение в воду. Когда мы ныряем, наше сердце начинает биться медленнее, многие мышцы расслабляются. Иначе говоря, организм замедляется на физическом уровне. Важно помнить о мерах предосторожности: чтобы почувствовать эффект, достаточно задержать дыхание всего на 30 секунд.

7. Решать головоломки перед сном или читать книги

Многие эксперты рекомендуют регулярно заниматься спортом, чтобы наладить сон. И это действительно хороший совет. Однако иногда недостаточно измотать себя физически — чтобы быстро и крепко уснуть, надо утомить еще и мозг. Сделать это можно с помощью решения головоломок или чтения книг.

8. Спать в джинсах

Интернет полон самых непопулярных мнений. Сон в джинсах — одно из них. Многие считают, что использовать джинсы в качестве пижамы — одна из самых безумных вещей в мире. Однако немало и тех, кто практикует подобное уже не первый год. По словам этих людей, джинсы ощущаются как утяжеленное одеяло. Пользователи не в шутку говорят о том, что отлично высыпаются в такой «пижаме», прямо как младенцы. А вот привычные пижамы им не по нраву.