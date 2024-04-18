8 нарядов, которые однажды устроили звездам такую подлянку, что те до сих пор никак в себя не придут

От модных ошибок никто не застрахован, даже знаменитости. Да, у многих из них есть целая команда, которая следит за тем, чтобы их подопечная всегда выглядела безупречно и стильно. Но тем не менее промахи случаются и у тех, кто создает свои образы самостоятельно, и у тех, кто полагается на других.

Софи Тернер

У Софи есть наряд, про который ей бы хотелось забыть. На свадьбу своих коллег по сериалу «Игра престолов» она захватила 2 платья, но ни одно из них ей не подошло. «У меня произошла настоящая модная катастрофа», — вспоминает актриса. Ей пришлось надеть красный пиджак, а дополнила она его сапогами-чулками, чтобы хоть как-то прикрыть ноги.

Дженнифер Лопес

Казалось бы, ну какие модные ошибки могла допустить такая дива, как Дженнифер Лопес. Но нет, ей тоже есть о чем сожалеть. Как минимум один наряд ей кажется сейчас смешным: «Я помню, как в начале моей карьеры появилась фотография, где я в платье на пуговицах и с ужасными туфлями-сабо. С чего вдруг я решила, что это сочетается?»

Крисси Тайген

В 2013 году Крисси появилась на публике в черном трикотажном платье тонкой вязки, которое предательски просвечивало при вспышке фотокамер. Позже девушка публично заявила, что считает наряд недопустимым, и посоветовала примерять одежду при ярком свете.

Энн Хэтэуэй

По-настоящему неловкая ситуация произошла однажды с Энн Хэтэуэй. Этот случай актриса хотела бы забыть, как страшный сон. «Я тогда была очень молода. На мероприятие я решила надеть платье без бюстгальтера, но я не знала, что оно прозрачное. Я вышла в нем на красную дорожку, и никто, никто не сказал мне, что платье просвечивает, и не предложил куртку», — рассказала девушка. Также она подчеркнула, что сама обязательно бы помогла человеку в такой ситуации.

Джулианна Мур

В одном из интервью Джулианна Мур рассказала о своем образе для премии «Золотой глобус» в 1998 году. «Церемония состоялась сразу после рождения моего сына. Очевидно, что надевать блестящее атласное платье с очень глубоким вырезом было ошибкой. Макияж и прическа тоже были неудачными. Это просто фиаско», — вспоминает актриса.

Хейли Бибер

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

В 2022 году Хейли Бибер назвали одной из самых модно одетых знаменитостей. Но модель призналась, что не раз совершала ошибки. Особенно она жалеет о том, что однажды надела розовое платье-жилет. «Я думала, это самая милая вещь на свете, но потом я увидела фотографии. Было похоже, что я надела на себя коробку», — посетовала девушка.

Хайди Клум

© UPI / Alamy Stock Photo , EVERETT COLLECTION / EAST NEWS EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Для премии «Оскар» в 2008 году Хайди выбрала роскошное красное платье. Но больше всего внимания привлекло не оно, а прическа модели. Вспоминая этот образ, Клум рассказала: «Что мне не нравится здесь, так это мой гигантский пучок. Помню, я спросила у своего стилиста, не слишком ли он большой. А она ответила, что он должен быть даже больше. В итоге, когда я пришла на церемонию, все смотрели только на мои волосы. А я шутила, что припрятала под пучком закуски на случай, если проголодаюсь».

Сиенна Миллер

Joel Ryan / Invision / AP / East News

Запоминающуюся прическу когда-то носила и актриса Сиенна Миллер. Она призналась, что раньше ее стиль был совсем другим: «У меня были розово-белые волосы, а еще гигантский морской конек из папье-маше, который дребезжал, когда я носила его на шее. Хорошо, что это в прошлом».