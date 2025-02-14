9 простых советов, которые помогут получить прибавку к окладу

Для многих людей разговор с начальством о повышении зарплаты может стать настоящим испытанием. В идеале руководство само должно поощрять сотрудников, если они отлично выполняют свою работу, но такая практика встречается далеко не во всех компаниях. Мы решили собрать советы, которые помогут вам провести беседу с боссом об увеличении оклада так, чтобы все стороны остались довольны.

Стоит заранее изучить уровень зарплат на рынке

Многие люди стесняются завести разговор с работодателем о повышении зарплаты. Кто-то не может выбрать подходящее время, другие не уверены, заслужили ли они больший оклад, а некоторые вообще боятся прослыть жадинами. В результате стеснительные работники годами не получают повышения, чувствуют себя недооцененными и разочаровываются в своей компании. Но в некоторых фирмах никто не будет увеличивать зарплату, пока сотрудник сам об этом не заговорит. И беседа о повышении оклада не шокирует босса, если только работник не требует какой-то совершенно несусветной суммы. Поэтому стоит заранее провести небольшое исследование и изучить на специальных сайтах средний уровень зарплат, предлагаемый таким специалистам, учитывая свой опыт работы в компании, а также финансовые возможности фирмы

Лучше выбрать идеальное время для беседы на тему повышения

На некоторых предприятиях зарплаты принято повышать после окончания финансового года, в других это событие приурочивают к дате найма сотрудника. Если вы работаете в фирме недавно и не знаете, когда именно обычно увеличивают оклад, стоит побеседовать с более опытными коллегами и обратиться к руководству с предложением за пару месяцев до предполагаемой даты. В ином случае велик шанс, что все средства уже будут распределены, и вам просто не смогут повысить зарплату. Желательно изучить и финансовое состояние компании. Отсутствие привычных бонусов и сокращение расходов на содержание офиса могут быть тревожными признаками. Если компания с трудом держится на плаву, рассчитывать на повышение зарплаты не стоит.

Не следует забывать, что начальники тоже люди

Если обратиться к начальнику с просьбой о повышении зарплаты в момент, когда он только что успешно завершил сложный проект, сам получил премию или недавно вернулся из отпуска, шансы на положительный ответ возрастают. Не стоит поднимать этот вопрос, если у руководителя какие-то проблемы и он выглядит нервным и раздраженным — в таком случае его решение, скорее всего, вас не порадует.

Если прошел год с последнего повышения зарплаты, можно заводить разговор

Далеко не все компании проводят ежегодный аудит производительности своих сотрудников. Поэтому, если вы отлично потрудились, добились определенных успехов, и с момента последнего повышения зарплаты или вашего трудоустройства прошел год, вполне можно поднять этот вопрос. Не стоит делать этого раньше — начальство может решить, что вы оцениваете ситуацию неадекватно. Однако, если объем рабочих обязанностей значительно увеличился по сравнению с тем, что было оговорено заранее, стоит обсудить вопрос о разумной компенсации.

Нужно предупредить босса о беседе заранее

Лучше не огорошивать начальника неожиданным вопросом о повышении зарплаты — его первой реакцией, скорее всего, будет решительный отказ. Кроме того, если вы решили обсудить этот вопрос где-нибудь в коридоре или на офисной кухне, это тоже вряд ли порадует босса. В идеале стоит заранее договориться о встрече, объяснив, о чем конкретно пойдет речь. Так руководитель успеет подготовиться к обсуждению. А чтобы еще больше повысить свои шансы на положительный ответ, предложите назначить встречу на среду и выберите середину дня. Обычно именно в этот период человек уже полностью настроен на работу после выходных, но еще не слишком вымотан. Не стоит поднимать тему повышения вне рабочего времени — это может показаться непрофессиональным.

Надо подготовиться к этой беседе

Не обязательно составлять подробную презентацию на несколько страниц, но основные тезисы о своих успехах и достижениях на работе все же стоит записать. Причем упоминать исключительно завершенные проекты и полагаться только на цифры не обязательно — можно рассказать и об успешно разрешенном конфликте между двумя коллегами. Такие навыки тоже ценятся. К подобной встрече лучше подойти как к собеседованию. И даже если в компании нет строгого дресс-кода, стоит выбрать деловой костюм вместо повседневной одежды. Это еще раз покажет, что сотрудник настроен серьезно и тщательно подготовился к беседе.

Ирина Александровна 2 часа назад У меня это когдa-то сработало. Нa вопрос: - почему? - я ответила, что знaю рaботу всего отделa и могу зaмещать в нём любого. Через месяц получила повышение. )) Правдa, однa коллега жутко обиделась нa это. Она же рaботает 25 лет нa одном месте, а ее тaк и не повысили. Это только потому, что онa просто скромная и не умеет себя подaть, в отличие от меня, нахaлки! То, что онa дaже не научилась рaботать в Excel, в рaсчет не брaлось. - - Ответить

Чтобы не нервничать и не путаться во время встречи, следует заранее отрепетировать свою речь и потренироваться с кем-то из близких. Во-первых, это поможет чувствовать себя увереннее. Во-вторых, приятель сможет указать на слабые места и подготовить к ответам на каверзные вопросы. В идеале ваша презентация должна занимать всего пару минут и включать предложения о повышении оклада, а также краткое обоснование этого решения. Не стоит упоминать о личных причинах в разговоре. Если зарплаты не хватает на погашение кредита или у вас неожиданно возникли финансовые трудности, начальника это не должно беспокоить. Повышение оклада — это не услуга и не подачка, а один из способов руководства показать, что оно ценит ваш вклад в развитие компании. Такое решение помогает удерживать ценных сотрудников, чтобы они не сменили место работы.

Будьте готовы к различным вопросам

Скорее всего, руководство в первую очередь будет интересовать, на какое именно повышение вы рассчитываете, так что стоит заранее определиться с конкретной суммой или процентом. Считается, что стандартное повышение составляет 3% от зарплаты, но изначально можно запросить и сумму побольше. Если начальник выражает сомнения, стоит аргументировать, почему вы настаиваете на такой сумме, а также уточнить, что именно его смущает в вашем предложении и как можно исправить ситуацию.

Некоторых слов и выражений лучше избегать

Во время разговора постарайтесь не употреблять такие словосочетания, как: «мне кажется», «я думаю», «по моим ощущениям», «может быть». Подобные выражения зачастую создают у вашего собеседника впечатление, что вы не слишком уверены в своих заслугах и не особо рассчитываете на увеличение оклада. А если начальник может избежать дополнительных трат, он обязательно этим воспользуется. Не стоит также рассказывать о более интересных предложениях от других компаний. Некоторые боссы могут воспринять это как шантаж. И хотя в некоторых случаях такая тактика может сработать, в будущем к работнику будут относиться с подозрением. А могут и вовсе уволить, чтобы не создавать прецедент.

Лучше подготовиться к любому варианту развития событий

Даже если вся проделанная работа не принесла желаемого результата, не стоит расстраиваться и обижаться. Лучше спокойно поблагодарить начальника за встречу, а также предложить обсудить этот вопрос через 4-5 месяцев. И сразу спросить у босса, какие шаги вы можете предпринять, чтобы в результате получить увеличение оклада, и на основе этого составить план. Если руководство вообще не планирует повышать зарплату в ближайшее время по собственным соображениям, вы будете знать об этом заранее и из первых уст. И сможете предпринять другие шаги. Например, поискать новое место работы с более высоким окладом.