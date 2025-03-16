9 секретов, которые хранят в себе культовые полотна
Искусство — это не просто краски на холсте или линии на бумаге. За некоторыми мировыми шедеврами скрывается не только популярная история, но и тайна, которую художник оставил для тех, кто готов увидеть больше, чем лежит на поверхности. В этой статье мы раскроем секреты 8 знаменитых полотен, которые заставят вас взглянуть на них по-новому.
Ночная терраса кафе — Винсент Ван Гог
Эта картина привлекает особое внимание благодаря теории, связанной с её происхождением. Некоторые исследователи предполагают, что она может быть вдохновлена «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи, хотя эта гипотеза не получила широкого признания среди историков искусства. Тем не менее, фигура белого официанта, обслуживающего людей вокруг него, отдалённо напоминает композицию и образы, характерные для работы Леонардо.
Мона Лиза — Леонардо да Винчи
Шедевр Леонардо да Винчи, созданный более 500 лет назад, видело в музее огромное количество людей. Но только после того, как были исследованы увеличенные с высоким разрешением изображения Моны Лизы, ученые нашли кое-что необычное в ее глазах — это код из букв и цифр. Невооруженным взглядом символы не видны, но при увеличении их можно отчетливо рассмотреть.
Несмотря на возраст картины, удалось разглядеть скрытые символы в левом глазу Моны Лизы, которые являются комбинацией букв и цифр, а правый глаз содержит буквы LV, которые, как предполагают исследователи, обозначают инициалы Леонардо да Винчи.
Портрет Адели Блох-Бауэр I — Густав Климт
Густав Климт перерисовывал портрет Адели более 100 раз. Все дело в том, что ему ну никак не давала покоя одна деталь ее внешности. Речь идет о слегка деформированном пальце, который она пыталась скрыть, и поэтому ее руки все время занимали несколько неестественное положение. В конце концов живописец нашел именно тот жест, который идеально подходил для его композиции.
Портрет Шарлотты Дюваль д`Онь — Мари-Дениз Вильер
Этот портрет молодой женщины музей Нью-Йорка приобрел в 1917 году. Считалось, что его написал известный французский художник Жак-Луи Давид, и критики работу хвалили. Однако спустя несколько десятилетий исследователи поставили под сомнение тот факт, что картина принадлежит кисти Давида — якобы она нарисована его ученицей. И после этого открытия критики внезапно начали находить недостатки в портрете: «Хотя картина чрезвычайно привлекательна как произведение того времени, в ней есть определенные недочеты, которые художник калибра Давида не допустил бы».
А спустя еще полвека автором картины признали художницу Мари-Дениз Вильер. Натурщица, позировавшая ей, когда-то хотела стать профессиональной художницей, но вместо этого решила отказаться от искусства, когда вышла замуж.
Спящая девушка — Ян Вермеер
«Спящая девушка» Вермеера — образец гениального построения композиции в жанровой сцене. Однако не все так просто: рентгеновское исследование показало, что Вермеер изначально задумывал совсем другой задний план картины. Так, за спиной девушки должен был стоять мужчина, а в дверях сидеть собака. Но в итоге и мужчина, и собака были заменены зеркалом на дальней стене и стулом, поставленным под углом.
Портрет женщины — Эдгар Дега
Австралийские исследователи использовали рентгеновские лучи, чтобы обнаружить другое лицо, скрытое под женским портретом кисти французского импрессиониста Эдгара Дега.
Давно было известно, что «Портрет женщины» имеет под собой скрытую картину, но подробности всегда оставались загадкой. Теперь же исследователи смогли лучше рассмотреть второй слой и выдвинули обоснованное предположение о том, кем была эта женщина — французской моделью Эммой Добиньи, к которой Дега, как сообщается, питал особую симпатию.
Дама с единорогом — Рафаэль Санти
Одной из самых известных работ Рафаэля является «Дама с единорогом». В конце 1950-х ученые сделали рентгеновский снимок полотна и обнаружили, что изначально на месте единорога была изображена собачка. Они сделали вывод, что портрет был заказан к свадьбе, так как пес всегда был символом верности и указывал на брак. Но некоторые специалисты считают, что помолвка была расторгнута, и художнику пришлось нарисовать поверх собаки единорога, чтобы поведать миру о безгрешности героини полотна. Ведь по легенде приручить единорога могла только юная и чистая дева.
Клочок травы — Винсент Ван Гог
Винсент Ван Гог был очень беден и часто повторно использовал свои холсты. На картине «Клочок травы» показан крупный план поля. Художник увеличивает масштаб каждой отдельной травинки и цветка и рисует их очень подробно в легкой и красочной палитре.
Благодаря рентгеновским лучам ученые обнаружили ранее неизвестный портрет кисти Ван Гога, скрытый за этой идиллической картиной. На портрете изображена женщина в чепце. Примечателен сильный контраст между мрачными цветами этого изображения и светлой жизнерадостной палитрой верхнего слоя.
Щегол — Карел Фабрициус
«Щегол» был написан в XVII веке и после смерти художника был утерян более чем на два столетия, прежде чем его вновь обнаружили в Брюсселе. Деревянная панель, на которой написана птица, имеет нетипичную для небольшой картины толщину и указывает на то, что раньше она могла быть частью более крупного куска дерева, например, дверного или оконного косяка, чтобы создавать иллюзию реальности птицы.
Во время реставрации выяснилось, что на поверхности картины есть множество мелких вмятин, которые, судя по всему, образовались, когда краска еще не полностью высохла, иначе появились бы трещины. По одной из версий, эти повреждения были вызваны взрывом порохового склада в Делфте, в результате которого и погиб Карел Фабрициус.
А еще мы предлагаем вам оценить ваши познания в живописи, определив авторов известных картин!