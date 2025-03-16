9 секретов, которые хранят в себе культовые полотна

Этот портрет молодой женщины музей Нью-Йорка приобрел в 1917 году. Считалось, что его написал известный французский художник Жак-Луи Давид, и критики работу хвалили. Однако спустя несколько десятилетий исследователи поставили под сомнение тот факт, что картина принадлежит кисти Давида — якобы она нарисована его ученицей. И после этого открытия критики внезапно начали находить недостатки в портрете: «Хотя картина чрезвычайно привлекательна как произведение того времени, в ней есть определенные недочеты, которые художник калибра Давида не допустил бы».

А спустя еще полвека автором картины признали художницу Мари-Дениз Вильер. Натурщица, позировавшая ей, когда-то хотела стать профессиональной художницей, но вместо этого решила отказаться от искусства, когда вышла замуж.