9 особенностей поведения собак, про которые далеко не каждый хозяин знает
Многие хотели бы понять, о чем думают их питомцы. Хотя они не умеют говорить, как мы, но их поведение полно подсказок. Если разобраться в значении этих сигналов, можно научиться понимать их эмоции и даже предугадывать желания.
Зевание
Несмотря на то, что зевание у людей связано в основном с усталостью, у собак оно имеет абсолютно другое значение — оно является признаком стресса. Зевая, питомец пытается себя успокоить. Если вы гуляете и останавливаетесь, чтобы поговорить с соседом, обратите внимание на поведение собаки. Если она несколько раз зевает, это может означать, что ей некомфортно с этим человеком. Однако не стоит сразу переживать. Зевота заразна не только для людей, но и для собак. Собаки зевают в ответ на зевок своего сородича. То же самое работает с людьми, особенно если это их хозяин.
Прищуренные глаза
Люди могу ошибочно думать, что такой жест говорит об усталости или невнимательности питомца. Но собака таким образом может показать свое удовольствие или чувство безопасности, находясь рядом со своим хозяином. При общении с питомцем вы тоже можете слегка прищурить глаза, чтобы проявить вежливость, также можете использовать медленное моргание. Лучше избегать прямого зрительного контакта, чтобы не напугать собаку.
Виляние хвостом
Многие хозяева знают, что хвост собаки отлично отражает ее настроение. Однако, помимо очевидных жестов, о ее эмоциональном состоянии можно судить даже по направлению движения хвоста. Одно исследование показало, что если собака в основном виляет хвостом вправо, она, скорее всего, чувствует себя расслабленно. А если влево, то это может указывать на напряжение и тревожность.
Пристальный взгляд
Собаки получают основную информацию от своих хозяев, и для этого им приходится долго и пристально следить за ними, чтобы понять, как себя вести. Пристальный взгляд может также означать, что ваша собака пытается привлечь ваше внимание или что-то вам сообщить. Например, если пришло время для прогулки, собака может сидеть у двери и смотреть на вас. Или, если она голодна, а вы едите, взгляд может быть просьбой присоединиться к трапезе. Иногда в таком поведении может быть элемент манипуляции: если собака смотрит достаточно долго, хозяин, скорее всего, даст ей кусочек еды.
Облизывание губ
На первый взгляд может показаться, что собака облизывается из-за голода. Но не все так однозначно. Такое поведение может быть связано с усилением обоняния. Это происходит благодаря особому органу — вомероназальному или органу Якобсона, который находится внутри носовой полости. Когда собака загибает верхнюю губу и раздувает ноздри, она открывает этот орган, чтобы лучше улавливать запахи. Кроме того, она может облизывать воздух, направляя дополнительные молекулы в сторону носа и тем самым усиливать восприятие запахов. Однако облизывание может сигнализировать и о проблемах с желудочно-кишечным трактом. В таком случае собака пытается справиться с тошнотой или ощущением дискомфорта, а иногда это признак застрявшей в рту пищи.
Поднятая лапа
Часто этот жест воспринимается как приглашение к игре, но на самом деле у него может быть несколько значений. Поднятая передняя лапа - знак того, что собака пытается донести до вас информацию. Обычно в такие моменты питомец сидит на задних лапах, а одну переднюю слегка приподнимает или даже кладет вам на колено. Чаще всего это означает просьбу, собака чего-то хочет от вас: внимания, лакомства или продолжения прогулки. Помимо просьбы, это может означать любопытство и предвкушение, что часто сопровождается наклоном головы. Собаки так делают, когда ждут чего-то хорошего, например, свою любимую игрушку или еду.
Собачий поцелуй
Собаки часто облизывают своих хозяев, что является проявлением привязанности и доверия. Такое поведение у них заложено природой — так щенки общаются с матерью, а взрослые особи ухаживают друг за другом. Как и кошки, они используют облизывание для ухода за собой и друг другом. Так что либо ваш питомец воспринимает вас как часть своей стаи, либо просто чувствует запах лакомства, которое вы недавно держали в руках.
Кружение перед тем, как лечь
Собаки часто кружатся вокруг места сна, прежде чем лечь, поскольку это инстинкт, унаследованный от их предков. Волки проделывали то же самое, правда вместо подушек или лежаков, они крутились вокруг листьев. Несмотря на то, что ваш питомец живет в доме с мягкой подстилкой, для него это поведение все равно остается естественным рефлексом.
Открытый рот
Собаки могут показать свое приподнятое настроение через широко раскрытый рот. На собачьем языке это означает: «Я люблю тебя и мне комфортно находиться рядом с тобой». Важно отметить, что в таком случае она не демонстрирует зубы. Напротив, если зубы видны, это может указывать на агрессию или недовольство.
Выпученные глаза
Иногда собаки испытывают стресс или дискомфорт, но не проявляют это открыто. В таких случаях единственным индикатором могут быть широко раскрытые и удивленные глаза. Такое выражение часто можно заметить, когда собака взаимодействует с детьми или незнакомыми людьми. Несмотря на отсутствие агрессивного поведения, собака с помощью взгляда может дать понять, что ей некомфортно, она не хочет продолжать общение или предпочла бы покинуть это место.
Если вам интересно узнать больше о привычках животных, их языке общения и особенностях поведения, читайте другие наши статьи:
- Лучшие породы собак для детей и семьи, которые отлично подойдут как для частного дома, так и для квартиры
- 16 проблем популярных пород собак, о которых умалчивают заводчики