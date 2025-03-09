9 особенностей поведения собак, про которые далеко не каждый хозяин знает

Несмотря на то, что зевание у людей связано в основном с усталостью, у собак оно имеет абсолютно другое значение — оно является признаком стресса. Зевая, питомец пытается себя успокоить. Если вы гуляете и останавливаетесь, чтобы поговорить с соседом, обратите внимание на поведение собаки. Если она несколько раз зевает, это может означать, что ей некомфортно с этим человеком. Однако не стоит сразу переживать. Зевота заразна не только для людей, но и для собак. Собаки зевают в ответ на зевок своего сородича. То же самое работает с людьми, особенно если это их хозяин.