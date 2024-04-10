Джей Ло выпустила фильм про их с Беном Аффлеком великую любовь. Но Бен, мягко говоря, не в восторге

История любви певицы и актера потрясла весь мир. Они расстались всего за 3 дня до бракосочетания, а спустя 19 лет внезапно объявили о возобновлении отношений. Свадьба не заставила себя ждать. И вот недавно звезда выпустила документальный фильм, в котором откровенно поделилась подробностями своего романа с Беном Аффлеком, раскрыв многие секреты. Своей историей Джей Ло бросила вызов критикам, однако самым строгим судьей внезапно оказался ее супруг.

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Дженнифер и Бен начали встречаться на съемочной площадке в 2002 году. «Поначалу мы были очень хорошими друзьями», — делился Бен Аффлек, — «Она была замужем. Мы даже не думали о романтике. Это дало возможность узнать друг друга без какой-либо фальши. Мы не старались произвести друг на друга хорошее впечатление». Уже в то время Дженнифер выражала свою любовь через творчество. Она посвятила ему песню «Dear Ben», своеобразное романтическое послание, в котором есть такие слова: «Моя страсть, моя любовь, мой мужчина, мой друг и мой король». В конце 2002 года Бен сделал ей предложение. «Я зашла домой и просто обалдела: весь дом был усеян лепестками роз. Повсюду были вазы с букетами. Я этого не ожидала», — вспоминала тот день Дженнифер.

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В своем документальном фильме пара впервые рассказала о причине разрыва, который случился за три дня до свадьбы. Это произошло из-за давления, вызванного чрезмерной публичностью их романа. «Нам необходимо было расстаться, потому что мы не знали, как это пережить. Мы оба должны были разобраться в себе», — признается Дженнифер. Как будто неслучайно в культовом видеоклипе на песню «Jenny from the Block» 2002 года, Бен и Дженнифер предстают перед зрителями парой знаменитостей, которую повсюду преследуют папарацци. Уже через год пара опубликовала заявление о том, что их свадьба откладывается: «Из-за чрезмерного внимания средств массовой информации к нашей свадьбе мы решили перенести дату». А в 2004 году они официально объявили о разрыве отношений.

В одном из эпизодов фильма Бен спросил супругу, простила ли она его за то, что их разрыв длился почти 20 лет. На что Дженнифер ответила: «Думаю я была зла на тебя долгое время. Но эта душевная боль заставила нас обоих взяться за ум и стать лучше. Я полностью простила тебя».

«В глубине души я знала, что хочу быть с ним всю оставшуюся жизнь. Но я боялась, что мы не справимся. И вот это меня напугало. Было очень тяжело отпустить того, кого ты действительно любишь. Мы просто не были достаточно зрелыми», — рассказывает звезда.

Anthony Behar / Sipa USA / East News , MICHAEL TRAN / AFP / East News

Всего через четыре месяца после официального подтверждения разрыва отношений с Беном Дженнифер вышла замуж за своего давнего друга Марка Энтони, будущего отца ее близнецов. В своих мемуарах она поделилась, что этот роман случился потому что она искала утешения после тяжелого расставания. «Марк вернулся в мою жизнь через три дня после того, как я должна была стоять у алтаря и говорить „да“ другому мужчине», — написала она. А в 2005 году Бен женился на актрисе, которую зовут так же, как его первую невесту — Дженнифер. В браке с Дженнифер Гарнер у него родились трое детей.

А в июле 2021 Дженнифер и Бен подтвердили свои отношения, после того как Джей Ло выложила совместное фото на своей странице в соцсети. Уже через год состоялась их свадьба. Они поженились в Лас-Вегасе, в маленькой часовне поздно ночью. «Мы сделали это. Любовь красива. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения», — сообщила позже Джей Ло.

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

В документальном фильме со смелым названием «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» звезда заявляет, что они с Беном никогда не переставали любить друг друга, даже 20 лет назад, когда приняли решение расстаться. Бен никогда не хотел выставлять их любовь на всеобщее обозрение и уж тем более специально создавать фильмы об этом. Когда они с Джей Ло снова начали встречаться, он заявил: «Слушай, я не хочу освещать отношения в социальных сетях». Правда, потом он понял, что не имеет права ставить такие условия и лучше всего будет найти компромисс.

В картине было немало трогательных моментов. Как, например, эпизод, в котором Джей Ло говорит мужу, что он привык видеть ее дома неряшливой, в трениках и полосатых носках. На что Бен тут же отвечает любимой: «Ты великолепна, и это то, к чему я привык». Также в фильме мы видим совсем другую Дженнифер — не звезду, а уставшую женщину, которая делится своими переживаниями, что не уделяет достаточно времени мужу и детям из-за своего трудоголизма. Интересно, что друзья и знакомые убеждали Джей Ло отказаться от этого проекта. А некоторые даже называли ее глупой. Так, например, знаменитая актриса Джейн Фонда отнеслась скептически к идее подруги, посчитав, что та выставила личную жизнь напоказ, но в конце концов поддержала певицу.

Бен Аффлек был в шоке, когда узнал, что жена показала всем альбом с их любовными письмами, который он сам назвал: «Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали». Он сказал: «Такие личные вещи я всегда считал священными». Ведь в этом альбоме также были собраны все бумажные и электронные переписки, которые он хранил с их первой встречи. Джей Ло отдала все эти любовные письма Бена своим коллегам, чтобы они использовали их содержимое во время работы над новым фильмом. «Я хотела поделиться этим со всем миром», — объясняет свой поступок певица и актриса.



Кстати, эксперты отмечают, что даже язык жестов Бена говорит о том, что он никогда не любил внимания прессы. В отличие от него, Дженнифер легко выражает свои эмоции и личные мысли на камеру, делая это частью сюжета.

Бен Аффлек переживал, что вся их личная жизнь в очередной раз будет как на ладони перед зрителями. Вероятнее всего, актер боялся, что вновь потеряет свою любовь из-за большего внимания средств массовой информации и публики. Но, к счастью, его опасения были необоснованными. Бен сказал: «Я волновался без причины. Фильм был не обо мне. Он о способности любить себя. А такую любовь найти гораздо сложнее, чем прекрасного принца». Дженнифер призналась, что ее супругу не нравится выступать в качестве музы для ее творчества, но он любит ее и поддерживает ее начинания, будь то музыка или создание фильмов.