Испанец рассказал, как срывает чужие свадьбы на заказ и сколько это стоит

В мире полно необычных профессий. Например, в Антарктиде существует такая работа, как «переворачиватель пингвинов». А в Италии на производственные фабрики нанимают людей, чтобы они стали «слушателями пармезана». Но своей креативностью больше всего поразила Испания, ведь именно здесь мужчина по имени Эрнесто стал профессионалом в срывании чужих свадеб.

Эрнесто Рейнарес Вареа — мужчина средних лет, родом из Испании, а еще профессиональный разлучник, которому люди платят деньги за срыв торжества. Недавно в TikTok завирусился ролик с передачи, где Эрнесто подробно рассказал о своем ремесле и о том, как вообще додумался до такой работы. Вначале испанец занялся срывом свадеб забавы ради, для него это было всего лишь шуткой. Он предлагал помощь девушкам, которые передумали выходить замуж, но боялись сами сказать об этом в лицо жениху.

Его схема по избеганию нежеланного брака была довольно креативной и драматичной. Заполучив согласие от девушки, которая не знает, как расстаться с женихом, он приходил на свадьбу и закатывал скандал. Во время бракосочетания он заявлял, что против этого союза и является любовью всей жизни невесты. Избавляя тем самым девушку от выяснения отношений с женихом и принимая весь удар на себя. Странное хобби Рейнареса, которое начиналось как шутка, быстро превратилось в настоящий бизнес. Похоже, сарафанное радио сделало свое дело, и отчаявшиеся невесты сами начали обращаться к Эрнесто за помощью. На данный момент график подставного разлучника расписан до декабря. За свои услуги энтузиаст получает $ 550. В эту сумму не входят транспортные расходы, но за различные форс-мажоры на свадьбе ему доплачивают от $ 55.

«Если у вас есть сомнения, но вы не знаете, как дать заднюю на собственной свадьбе, не волнуйтесь, я решу проблему. С вас: время и место. А я приду на церемонию и скажу, что я любовь всей твоей жизни, и мы убежим вместе, держась за руки», — говорит Эрнесто в одной из передач. Мужчина серьезно относится к своей работе. Перед тем как прийти на очередную свадьбу, он подробно узнает у своих клиенток про их жизненную ситуацию. Это помогает ему лучше вжиться в роль и затем изобразить любовника невесты. Игра на публику выходит у мужчины настолько естественно, что большинство свадеб после этого отменяются.

Кадр из кинофильма «Сбежавшая невеста».

Одна из психотерапевтов проанализировала деятельность Эрнесто, подчеркнув, что испанец избрал очень выгодную для себя тактику в работе. Когда люди оказываются в эпицентре любовного треугольника, они испытывают яркие эмоции, из-за чего перестают мыслить рационально. Женихи, находясь в состоянии аффекта, не задумываются о том, откуда появился незнакомец на их свадьбе. Скорее всего, именно поэтому слова Эрнесто принимаются за чистую монету, и его бизнес продолжает процветать. Психотерапевт также считает, что заказчики Вареа нерешительные люди, которым трудно отстаивать собственные границы в отношениях. Им также сложно брать на себя ответственность за разрыв со своим партнером, поэтому проще переложить ее на другого человека.

Кадр из кинофильма «Сбежавшая невеста».